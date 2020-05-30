Опрос предпринимателей: как контролировать сотрудников на удаленке

Я считаю, что удаленная работа — это профанация. Конечно, какая-то польза есть, но продуктивность и производительность теперь едва ли превышает 50%. Если это не сотрудник ближнего круга команды, который нацелен на результат и работает в едином порыве. С сотрудниками среднего звена сложно. Их надо мотивировать на то, чтобы они даже дома хотели работать. Надо спрашивать за результат, определять задачи.

Во время удаленной работы коммуникация между сотрудниками затягивает бизнес-процессы. Например, при работе в офисе менеджеру отдела закупок легче повернуть голову и попросить сотрудника о помощи, чем звонить ему и беспокоить в режиме удаленной работы.

Конечно, такая система развивает самостоятельность и ответственность, но для этого сотрудник должен быть глубоко мотивирован. Я не ретроград, просто наша специфика производства требует совершать большое количество закупок, и важно сиюминутное присутствие. Вы думаете, на удаленке сотрудник целый день сидит за компьютером? Ему пошлешь сообщение — не ответит, это создает сложности. С заказчиком тяжелее работать. Мы к этому пока не готовы. Может, формировать такую культуру в эру цифровой экономики и необходимо, но над ней еще нужно работать.