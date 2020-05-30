Опрос предпринимателей: как контролировать сотрудников на удаленке
Коронавирусная пандемия вызвала, судя по всему, необратимые изменения в деловой среде: компании перешли на удаленную работу, и во многих из них задумались о том, стоит ли вообще возвращаться в офисы. Опрошенные интернет-газетой «Реальное время» предприниматели признали, что теперь потребуются усилия для восстановления сплоченности команды, а также назвали эффективные методы работы с сотрудниками на удаленке.
Из-за пандемии коронавируса компания перешла на удаленный формат работы. Такой режим оказался удобным для большей части коллектива. Однако на второй месяц руководитель столкнулся со слабым уровнем контроля за работой менеджеров. Проблемы возникли и при подборе и внедрении удаленных сотрудников в бизнес. Возникали ли у вас подобные проблемы? И если да, то как вы их решали?
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Артур Абдульзянов основатель производственного объединения «Зарница»
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Я считаю, что удаленная работа — это профанация. Конечно, какая-то польза есть, но продуктивность и производительность теперь едва ли превышает 50%. Если это не сотрудник ближнего круга команды, который нацелен на результат и работает в едином порыве. С сотрудниками среднего звена сложно. Их надо мотивировать на то, чтобы они даже дома хотели работать. Надо спрашивать за результат, определять задачи.
Во время удаленной работы коммуникация между сотрудниками затягивает бизнес-процессы. Например, при работе в офисе менеджеру отдела закупок легче повернуть голову и попросить сотрудника о помощи, чем звонить ему и беспокоить в режиме удаленной работы.
Конечно, такая система развивает самостоятельность и ответственность, но для этого сотрудник должен быть глубоко мотивирован. Я не ретроград, просто наша специфика производства требует совершать большое количество закупок, и важно сиюминутное присутствие. Вы думаете, на удаленке сотрудник целый день сидит за компьютером? Ему пошлешь сообщение — не ответит, это создает сложности. С заказчиком тяжелее работать. Мы к этому пока не готовы. Может, формировать такую культуру в эру цифровой экономики и необходимо, но над ней еще нужно работать.
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Ефим Климов генеральный директор ГК «Эттон»
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Мы заблаговременно начали готовиться к переходу на полную удаленку: выработали регламент управления командой и порядок взаимодействия, оснастили рабочие места дома. Сотрудники взяли во временное пользование офисные стулья и даже стеллажи. Кому-то надо было оборудовать рабочее место дома, а для кого-то важно воссоздать офисный интерьер. Уже в ходе работы мы совершенствовали процедуру управления проектами. В целом, несмотря на сложности, связанные с переформатированием работы, сотрудники приняли изменения и продолжили работу.
Взаимодействие внутри команды проекта осуществляем при помощи сервисов удаленной коммуникации: задачи ставим через таск-трекер, совещания проводим в Zoom. В период дистанционной работы наша команда пополнилась новыми сотрудниками. Skype и Zoom — инструменты для проведения собеседований — опробовали еще до карантин
В условиях самоизоляции приоритетным стал вопрос поддержания коммуникации внутри команды. Организовали конкурсы, флешмобы и квизы, чтобы развить связь внутри коллектива и отслеживать настроения сотрудников.
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-Холдинг»
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Решение в мире давно придумано. Все работают на компьютерах, и есть программы, которые отслеживают деятельность сотрудников. Такую программу мы используем и во время офисной работы. Больная тема для российской экономики — низкая производительность труда. Я знаю точку зрения сотрудников: «Если бы нам платили такие деньги, как в Америке зарабатывают специалисты нашего уровня…». А никто не говорит, что там производительность труда выше.
Важен результат, а не длительность работы, и мы не должны забывать о том, что толковый сотрудник по производительности, особенно в сфере интеллектуального труда, в 10 раз лучше, чем бестолковый. Мой бизнес-тренер говорит, что большие деньги не делают бестолкового сотрудника толковым.
Поэтому важно договориться «на берегу». Когда нанимаете сотрудника, проверить его IQ, уровень знаний, характеристику. А не когда человек работает не на своем месте и не получает радости от труда. А главное, ты теряешь с ним время.
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Андрей Балта основатель, владелец «Промвест»
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У многих возникли такие трудности, потому что никто не обучался работе на удаленке. Мы эти трудности преодолели, организовав дистанционные рабочие места. Также настроили более тесное общение между сотрудниками. Многое зависит от этики сотрудников. Если они понимают свои задачи и до этого с ними работали в области повышения собственной этики, обучения, то сотрудники будут больше понимать.
Вновь нанятых работников сложнее контролировать, особенно если они не участвовали в создании внутрикорпоративной культуры. Поэтому сейчас важно обратить внимание на создание корпоративного духа, культуры, чтобы, если такая ситуация повторится, быть подготовленными.
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Александр Ткачев генеральный директор IQ300
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Мы IT-компания и уже больше года работаем в удаленном режиме: основной штат разработчиков на дистанционке, отдел продаж также на аутсорсинге. При ослаблении дисциплины в коллективе необходимо использовать средства фиксации задач, поручений. При удаленной работе многие компании используют самый простой и быстрый способ общения — видео-конференц-связь в Skype или Zoom. Но даже при общении группы из 3—5 человек один сотрудник должен фиксировать суть совещания.
Надо сделать запись видеоконференции, разобрать ее, зафиксировать, о чем говорили, и прописать данные в виде поручений, сроков, а потом контролировать и получать обратную связь от исполнителей. Здесь мессенджеры и видеосвязь не дорабатывают. Мы с этими проблемами не сталкиваемся, потому что разработали сервис, который не ограничивает руководителя рамками одного юрлица, рабочим временем, локацией сотрудников.
Руководителю достаточно зафиксировать поручение сотруднику и сроки его выполнения и обозначить критерии успешности. И в этом случае неважно, когда человек приступил к выполнению поручения.
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Тагир Ахметзянов генеральный директор ООО «Риэль Инжиниринг»
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Эту проблему можно решить организационными мероприятиями и введением системы дистанционной постановки контроля задач. Мы используем две подобные системы. Одна из них — челнинская разработка, называется IQ300. В ней устанавливаем задачи для всех сотрудников и мониторим ход их исполнения, контролируем соблюдение графиков. Вторая система — Microsoft Teams. С применением программных продуктов работа что дистанционно, что в офисе может вестись одинаково и быть полностью управляемой.
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Валентин Голубев директор бизнес-отеля «Татарстан»
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В такой ситуации я бы определил цифровые критерии результата работы: что должен сделать человек за единицу времени. Мы не работаем на удаленке, но на нашем предприятии принято поминутно расписывать план на день. Такой распорядок дня похож на принятый в детском саду, школе или в армии. Я служил в армии и знаком с такой системой работы.
Если мы говорим об офлайн-работе, то менеджеры отдела продаж каждые три часа скидывают мне отчет о проделанной работе по WhatsApp. При дистанционной работе о выполненных задачах сотрудник каждые два часа может докладывать в Zoom. В итоге все будет упираться в то, чтобы перед сотрудником стояла задача и он выполнил ее к концу дня.
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Артур Нигматуллин владелец казанского мотосервиса MotGar116
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У меня не было проблем с контролем за сотрудниками. Надо следить за выполнением задачи. Есть результат — хорошо, если его нет — с сотрудником может быть не по пути. А рост продаж это и есть результат работы.
Для нашей компании удаленная работа оказалась перспективным направлением. У нас увеличились продажи. Может быть, это произошло, потому что мы были активнее, чем конкуренты, либо сказалась сезонность. По крайней мере если сравнивать с результатами прошлого года, то мы выросли.
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