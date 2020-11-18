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ООО Риэль Инжиниринг

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Общая информация

Компания «Риэль Инжиниринг» специализируется на цифровизации, автоматизации и диспетчеризации промышленных объектов, выполняя полный комплекс работ по обследованию и аудиту, проектированию и разработке, производству, программированию, монтажу, пусконаладке и сервисному обслуживанию.

Юридическое лицо образовано в 2012 году.

Руководитель — Ахметзянов Тагир Фаридович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: ﻿423800, ул Виктора Полякова, 6
  • Телефон: (8552) 47-40-47
  • Email: Info@Reell-Engineering.ru
  • Сайт: https://reell-engineering.ru/

Дата последнего обновления: 18.11.2020

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