ООО Риэль Инжиниринг
Общая информация
Компания «Риэль Инжиниринг» специализируется на цифровизации, автоматизации и диспетчеризации промышленных объектов, выполняя полный комплекс работ по обследованию и аудиту, проектированию и разработке, производству, программированию, монтажу, пусконаладке и сервисному обслуживанию.
Юридическое лицо образовано в 2012 году.
Руководитель — Ахметзянов Тагир Фаридович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 423800, ул Виктора Полякова, 6
- Телефон: (8552) 47-40-47
- Email: Info@Reell-Engineering.ru
- Сайт: https://reell-engineering.ru/
Дата последнего обновления: 18.11.2020