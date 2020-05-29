Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Шамиль Шарипов в составе интернациональной группы специалистов, Ханой, 1971 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 285-я

Фото: казанский ученый, вирусолог Шамиль Шарипов — с ребенком на руках, третий слева. Фото: из личного архива Марата Шарипова

Ученый, вирусолог Шамиль Шарипов — один из немногих татар, занесенных в Книгу Почета Демократической Республики Вьетнам. Это случилось в 1972 году, во время войны Вьетнама с США. В «Реальном времени» — краткий очерк о его жизни, который нам рассказал его сын, Марат Шамилевич Шарипов.

Шамиль Нигметзянович Шарипов родился в 1930 году в деревне Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР в крестьянской семье. В 1941 году его отца Нигметзяна призвали в ряды РККА, и 11-летний Шамиль остался за старшего в семье. Вместе с эвакуированными он мерз, голодал, работал в колхозе, вместе со своей матерью Сатирой в 45-градусный мороз зимой 1941—1942 года копал за Свиягой противотанковые сооружения Казанского обвода.

Все это время Шамиль учился в сельской школе. В 1946-м поступил на трехлетний курс ветеринарных фельдшеров Буинского веттехникума, в 1949-м окончил его.

Выпуск ветеринарных фельдшеров, 1949 год. Фото: из личного архива Марата Шарипова

В 1956 году Шамиль Нигметзянович окончил Казанский ветинститут, 3 года проработал ветврачом в Буинском районе, а в 1959-м снова уехал в Казань — в аспирантуру. В 1966 году защитил диссертацию по специальности «ветеринарная микробиология», стал старшим научным сотрудником в лаборатории иммунологии. 2 года фотография молодого ученого висела на Доске почета КГВИ им. Н.Э. Баумана.

Молодой ученый Шамиль Шарипов, специалист по ветеринарной микробиологии, 1968 год

За несколько лет до защиты диссертации Шамиль Нигметзянович женился на студентке мединститута Флюре Вагаповой. Она родила ему двоих сыновей — Ришата и Марата.

Весной 1970 года ученый отучился на специальном цикле «Вирусология для ветеринарных врачей» ЦОЛИУВ Минздрава СССР в Москве. А потом началось одно из больших приключений его жизни.



С 1970 по 1972 год, во время войны с США, применявшими запрещенное химическое оружие и ковровые бомбардировки, Шарипов по линии ГКЭС был откомандирован во Вьетнам (ДРВ) в должности научного консультанта по ветеринарной вирусологии. Он работал по контракту в Институте ветеринарии ЦК сельского хозяйства ДРВ. В 1972 году Шарипов был награжден медалью «Дружба» Демократической Республики Вьетнам в знак благодарности за помощь в строительстве народного хозяйства и обороне страны. Его имя внесли в Книгу Почета республики.

Наградной лист Шамиля Шарипова к медали «Дружба»

По возвращении из спецзагранкомандировки Шамиль Нигметзянович продолжил работать в лабораториях Научного городка ЭНИБ КГВИ (ныне «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»), в составе спецгрупп ведущих специалистов страны выезжал на Алтай и в другие районы Союза для изучения и ликвидации вспышек опасных заболеваний животных (например, сибирской язвы).

С 1984 года до выхода на пенсию он был главным ветеринарным врачом отдела эпизоотий Татарской республиканской ветстанции по борьбе с болезнями животных Татагропрома.

70-е годы, Казань, ТАССР. Встреча специалистов Ветслужбы Агропромышленного комплекса Республики Татарстан у стен Казанского ветеринарного института (Шарипов в центре, между двумя женщинами)

В обычной жизни Шамиль Нигметзянович оставался все тем же скромным уроженцем Буинского района. Любил играть в шахматы, играл на гармошке и пианино, много читал татарскую поэзию, прозу, толстые литературные журналы, остро переживал развал Советского Союза, тосковал в большом городе по отчему сельскому дому. А выпив лишнего, часто повторял по-татарски последние строчки стихотворения «Теләнче» («Нищий») Габдуллы Тукая:



«Акча барда бар да дуст шул, бар да яр,

Акча исе чыкмый торса, бар да яныңнан таяр!».



(в переводе В. Думаевой-Валиевой:



«Как при деньгах, все вас любят, все друзья,

А когда нет денег, дела никому нет до тебя!»)



Умер Шамиль Нигметзянович в 2001 году в Казани, а похоронили его на родине, в Адав-Тулумбаево Буинского района.



Подготовила Людмила Губаева