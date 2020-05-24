Деревянное кружево Уфы: ироничные приемы дореволюционных зодчих

Какие строения формировали исторический облик столицы Башкортостана. Часть 2

Историк архитектуры, кандидат искусствоведения Светлана Семенова продолжает рассказывать об уникальных домах Уфы, которым грозит снос. В сегодняшней колонке, написанной для «Реального времени», она остановилась на особняках с деревянными элементами, характерными для старинных домов столицы Башкирии.

Деревянное кружево Уфы: что спрятано под ним?

Что делать, если любимое платье выходит из моды? Мы не торопимся изменить его основной крой, а пытаемся осовременить фасон с помощью новых аксессуаров. Подобным образом издавна поступали и с домами. К примеру, какой-то деревянный дом был построен в первой половине XIX века в классическом стиле. У него были строгие наличники с рамами, оформленными рейками разных форм и размеров.

С 1850-х годов, когда в моду входила эклектика, домовладельцы по проекту архитекторов начали прикреплять на этот старый наличник и на другие части фасада современные украшения. Тогда актуальны были резные орнаменты на мотивы стилей барокко, позднего классицизма (ампир), а начиная с 1870 года — народного зодчества.

Когда мы смотрим на деревянный ажур эпохи эклектики, то возникает желание установить принадлежность рисунка к тому или иному историческому стилю. Должна предупредить, что можно запутаться. Ведь во времена эклектики зодчие и художники получили свободу творчества — могли придумывать какие угодно формы шутки ради. Недаром эклектику называют архитектурой выбора. Фантазию заигравшегося зодчего мог ограничить только заказчик строительства, который в то же время мог стать и соавтором. В данном случае целесообразнее вести поиск заключенных в рисунке кружев тайного смысла и символики, розыгрыш, ребус и головоломку. И не зазорно при этом фантазировать, потому что, уверена, только так можно докопаться до истины. Итак, попробуем!

Веер или подземное солнце

На мой взгляд, нижняя часть оконного наличника («фартук» с «полотенцем») дома по ул. Гоголя, 50 имеет в центре фигурку перевернутого полураскрытого веера. Он соответствует духу эклектики, которая любит удивлять, зашифровывать. Как тут не вспомнить, что в ушедшие века на тайном языке веера полураскрытый и опущенный вниз означал для кавалера невозможность свидания. Правда, кто-то скажет, что это не веер, а часть символического «подземного солнца». Знатоки символики и мистики давно заметили на «полотенцах» наличника прорезные знаки в виде зеркального отражения числа «69».

Нижняя часть оконного наличника («фартук» с «полотенцем») дома по ул. Гоголя, 50 имеет в центре фигурку перевернутого полураскрытого веера. Фото 2gis.ru

Здесь на фасаде присутствует популярная в классицизме деталь розетка, но выглядит она далеко не классической, а цветочком «аленьким». Обводка по его контуру напоминает кольца излучаемого света.

Ниже розетки есть неконкретный рисунок, напоминающий ветку со свернутыми листьями винограда.

Резьба очелья (верх наличника окна) по ул. Гоголя, 50 составлена из завитков: встречных, парных, S-образных, «рога барана», «огурца». Они сложились в узор, который похож то ли на растительный, то ли на восточный, арабески. Такая неоднозначность прочтения присуща ампирному рисунку.

Итак, в кружеве по ул. Гоголя, 50 перемешались мотивы из орнаментов и в духе ампира (поздний классицизм), народов мира (фольклорный) и придуманных самими создателями дома. Разукрашенный в такой манере оконный наличник с «кокошником» (высокое очелье) и «фартуком» причисляют к одному из элементов русского стиля. Если с них снять все кружево, то «кокошник» превратится в очелье стиля классицизм: с полукруглым фронтоном на крыльях, концы которого опираются на кронштейны. Называя профессиональным языком, декор дома 50 решен в стиле эклектика с элементами классицизма.

Надо пояснить, что есть узоры, даже из завитков, которые наличник чертами русского стиля не наделяют. Какие?

В кружеве по ул. Гоголя, 50 перемешались мотивы из орнаментов и в духе ампира, народов мира и придуманных самими создателями дома. Фото woodenrussia.ru

В «королевстве» завитков

Кучерявые вихры, благородные волны, кокетливые букли издавна создаются с помощью обычных завитков не только в парикмахерском искусстве. Многие архитектурные стили использовали завитки, особенно барокко, эклектика, модерн. Кудрявыми украшениями богата старая Уфа, вернее, недавно была. Ими покрывали наличник, аттик (декоративная стеночка) на крыше, кронштейн, поддерживающий все что угодно и др.

«Королева» завитков восседала на крыше по ул. Гоголя, 22 — это люкарна (вентиляционное окно, сохранилась без декора). Здесь можно было видеть самое популярное в Уфе вычурное, в духе необарокко, изображение букв «Р» и «S». Так как по форме она напоминает головной убор cо скрученными полями, то у нее есть шутливое название «шляпа жандарма».

Невозможно не упомянуть соседствовавшие с ней створки въездных ворот (не сохранились). Металлические завитки образовывали две симметричные «набегающие волны» с «гребнем» (верх волны) в «пене» из мелких кудряшек.

Декор называют валютным, если он имеет завитки-валюты в виде скрученной спирали, как на античных колоннах. К примеру, валютный очельник (верх наличника) определяется по паре смотрящих вниз или вверх валют встречных, а также смотрящих в разные стороны. Часто на них ставили акротерии (фигурки) и «букли».

В провинции с 1850-х годов эклектика переделывала на свой лад вычурные валютные наличники из стиля барокко (XVI—XVIII века). В таком виде они распространились в сибирском барокко и в более скромном, но забавном уфимском.

«Королева» завитков восседала на крыше по ул. Гоголя, 22 — это люкарна (вентиляционное окно, сохранилась без декора). Фото woodenrussia.ru

Корона-букля и бабочки

Букля — это деталь из завитков, обычно возвышающаяся как гребень волны или как вихор из пучка волос. Иногда две встречные валюты в середине очелья, сливаясь с акротерией (фигуркой), образуют буклю. Так получились разнообразные «букли-бабочки»: между валютами вставлена акротерия с бусинкой на маковке, что напоминает головку бабочки, а нижняя часть — брюшко (закругленное, веерообразное и т.п.), среди них валюты, похожие на крылышки: ул. Валиди, 52, Чернышевского, 83, 73, 75 (снесен), Октябрьской революции, 32, Коммунистическая, 141, Зорге, 15. Есть букли-бабочки с «глазками» на головке деревянного насекомого: ул. Аксакова, 49 (снесен), угол Валиди и Новомостовой (снесен).

Второму виду резной букли дадим имя «букля с кудряшками»: два и более кучерявых слоев из завитушек разной формы и величины, вдобавок смотрят в разные стороны (Гоголя, 67).

Третий вид был на очелье окна по ул. Ленина, 71. Знает ли тот, кто снес дом в 2017 году, что истребил последний в Уфе экземпляр «букли с акантом»? Она отличается тем, что на валютах уложены листья тропического растения аканта (символ жизни, бессмертия, триумфа), которые использовались во многих архитектурных стилях.

К четвертому виду причислим букли с разными видами акротерий: трилистник — Валиди, 57, раковинка: Гоголя, 21, Октябрьской Революции, 17, Пушкина, 99, Коммунистическая, 50, Крупской, 18 (снесен) и др.

Пятый вид «корона-букля» сохранился по ул. Гоголя, 21: два завитка смотрят вниз и в разные стороны, между ними изящная акротерия в виде какого-то цветка. Сегодня в нашем городе эта «корона-букля» осталась в единственном экземпляре?

Пятый вид «корона-букля» сохранился по ул. Гоголя, 21. Фото woodenrussia.ru

«Шпильки» в эклектику. Ажурные «колкости» (Уфа, ул. Бехтерева, 4)

У поздней эклектики (1890—1910-е годы) был один из приемов для создания декора, когда искажалась или делалась схема из форм известных в истории деталей, словом, они срисовывались так, чтобы их никто не узнал, а если узнал, то удивился и улыбнулся. К примеру, на наличниках окон первого этажа по Бехтерева, 4 представлен схематичный орнамент из дырочек и разных видов буквы «S». Внимательный читатель догадался, что это не упрощенный для легкости выпиливания декор, а игривый намек зодчего на вышеописанные валютные очелья с «короной-буклей» и «буклей-бабочкой».

В свое время эклектика их затейливые формы заимствовала у стиля барокко и несколько изменила, а теперь, как видим, мастер поздней эклектики, с иронией продолжив преобразование, сделал шутливую пародию на саму эклектику. Он «воткнул шпильки» и в ампирный орнамент (поздний классицизм): прорезные парные буквы «S» на боках очелья — это якобы кронштейны из полубалясин (точенки); внизу очелья горизонтально положенные буквы «S» и соседние дырочки — это явно классический орнамент из листьев аканта. В его середине есть сетка из девяти дырочек в виде равнобедренных ромбиков — это тоже «укол» в сторону одного из геометрических видов ампирного орнамента («поздний» классицизм), который эклектикой был изобретен на основе заимствованной из стиля «ренессанс» (XV—XVI века) детали с названием «алмаз» или «бриллиантовый» руст — элемент в форме четырехгранной пирамиды. Один из вариантов этого выпуклого ампирного узора есть на очелье по ул. Чернышевского, 124, где насчитываем 16 «алмазиков». Хотя в названной сетке на очелье по Бехтерева, 4 нет подобных выпуклостей, но нетрудно догадаться, что его девять дырочек-ромбиков — это и есть намек архитектора на рельефный узор из «алмазов». Согласитесь, смешно и красиво!

На наличниках окон первого этажа по Бехтерева, 4 представлен схематичный орнамент из дырочек и разных видов буквы «S». Фото trishurupa.ru

К сожалению, этим ажурным «колкостям» угрожает уничтожение, так как в 2020 году государственный эксперт архитектуры из Омска Михаил Сафаров (историк без ученой степени, частный предприниматель) не нашел архитектурной ценности в одноэтажном доме с мезонином по ул. Бехтерева, 4: «Элементы декора здания носят рядовой характер и находят многочисленные аналоги в городских постройках, включая относительно недавние по хронологии. Элементов авторского стиля в оформлении здания не прослеживается».

Уважаемый Сафаров утверждает, что у этих украшений имеются аналоги, но адреса почему-то не назвал. Их в Уфе я не нашла, наоборот, увидела в этом кружеве самобытность и удивилась, почему эксперт Сафаров не заметил шутливого и тем уникального рисунка наличника. Вероятно, этот иногородний специалист по деревянному зодчеству не понял юмора от строительных дел мастеров прошлого? Очень жаль! Ведь подобные деревянные наряды очередной раз убеждают — хоть эклектика логики не признавала, но закон красоты не нарушала. Словом, фасадный декор по Бехтерева, 4 дает свидетельства о богатстве архитектурной мысли в XIX веке — это и есть образцы «авторского стиля», а не примеры скудности и примитивности, которые М.Ю. Сафаров называет элементами с «рядовым характером» и призывает от них избавиться. К сожалению, имя автора описанного рисунка декора установить не удалось, но, без сомнения, он не принадлежит к народному творчеству, а является результатом работы дипломированного зодчего.

Градостроительная ценность дома по ул. Бехтерева, 4 состоит в том, что он входит в круговую панораму с точкой обзора у Монумента Дружбы — места основания города в XVI веке. Эта уникальная панорама (подобной ей нет нигде) включена в экскурсии гостевого маршрута по столице Башкортостана, так как представляет собой не только самую древнюю часть средневекового города с лучевой сеткой улиц, но и памятник художественной культуры России — место, связанное с выдающимся живописцем — уроженцем Уфы Михаилом Нестеровым (1862—1942). Он запечатлел эту панораму в книге воспоминаний, указав маршрут, по которому ходил на причастие в Сергиевскую церковь: по ул. Большой Успенской (ныне Коммунистическая) нужно спуститься к речке Сутолоке, перейти по мостику (сломан) и, преодолев подъем по крутому берегу, следовать по ул. Малой Сергиевской (ныне Бехтерева). Дом по Бехтерева, 4 стоит перед самым храмом. Сегодня древний Сергиевский собор и рассмотренный нами дом с «доброй пародией на барокко и ампир» остаются последними на улице и в панораме зримыми свидетелями Уфы времен всемирно признанного мастера пейзажа Михаила Нестерова.

Сегодня Сергиевский собор и дом с «доброй пародией на барокко и ампир» остаются последними на улице свидетелями Уфы времен всемирно признанного мастера пейзажа Михаила Нестерова

Крестики-нолики (ул. Октябрьской революции, 31/1 и ул. Гоголя, 22)

Стиль классицизм для украшений, например фриза (полоса на стене под карнизом крыши), использовал распространенные античные детали: жемчужник, ионики, пальметки, меандр, триглифы и метопы, кипарисы, сухарики и т.п. А что видим на фризе по Октябрьской революции, 31/1? Какие-то крестики-нолики, палочки-черточки — это явно «линейная схема» из еле узнаваемых ионик, меандра, пальметок и т.п.

На боковинах оконного наличника по Гоголя, 22 есть прорезные косые кресты — это, понятно, намек на вышеназванный «алмаз» или «бриллиантовый» руст — в форме пирамидки выпуклый элемент.

В нижней части наличника вырезаны как будто две смотрящие друг на друга «рыбки». Неужели это простые рыбки, и никакой интриги, игры? Допустим, не рыбки, а архитектурная карикатура на вышеописанный валютный декор. Тогда веселый архитектор «вставил шпильку» в какой из видов уже названных буклей: с бабочкой или ракушкой? По-моему, смешно!

В экспертизе дома по Гоголя, 22 омский историк М.Ю. Сафаров указал, что декор фасадов «упрощен», а о всей усадьбе он сделал вывод: «стилевой принадлежности не имеет». Как же специалист Сафаров мог не заметить здесь «позднюю» эклектику с элементами барокко, модерна, русского стиля, классицизма? Эх! Какое разностилье! Тем более что мы видим не просто использование этих стилей, а сделанное с помощью средств художественной выразительности указание на ироничное к ним отношение зодчего, имя которого, к сожалению, не установлено. По-моему, в этом случае сам эксперт М.Ю. Сафаров нас разыграл, говоря, что нет стиля!

На боковинах оконного наличника по Гоголя, 22 есть прорезные косые кресты. Фото woodenrussia.ru

Пика или цветок

Для переделки одеяния по новой моде дома по Гоголя, 52 были выбраны не завитки, не схемы, а две непохожие друг на друга фигуры. Первая выглядит, как вытянутая пика карточной масти, а вторая представляет собой квадратный выпуклый элемент — «бриллиантовый руст» или «квадр». Впрочем, эти квадры вполне могли остаться от прежнего классического декора дома, но не в таком большом количестве, как мы видим сегодня. Их слишком много, что свидетельствует о влиянии эклектики.

Здесь наблюдаем и ее «игру». Во-первых, фриз из одинаковых квадриков издалека выглядит классическим фризом с триглифами и метопами, но на самом деле их нет. Во-вторых, рисунок, покрывающий вертикальные полосы между окнами и на очелье окон, на расстоянии является плетенкой со вставленными в определенном ритме цветочками. При приближении иллюзия исчезает — никаких цветов нет, а есть пики в разных пропорциях.

На фоне такого «остроконечного» окружения уместно ли присутствие трех соприкасающихся колец, которые вставлены под окнами? А не кроется ли ответ в любви хозяина усадьбы к мистике — присутствие знака из трех колец имело ли понятное только ему значение?

Для переделки одеяния по новой моде дома по Гоголя, 52 были выбраны не завитки, не схемы, а две непохожие друг на друга фигуры. Фото woodenrussia.ru

Вуаль из ковров да гребешков

Если узор покрывает равномерно всю плоскость фигуры, например верх оконного наличника (очелье), то его называют ковровым типом орнамента. Согласитесь, он придает любому предмету вид дорогостоящей вещи. С его помощью, добавив по верху очелья (ул. Гоголя, 48) прорезных гребешков, зодчий превратил верх окна в корону, покрытую червленым золотом. «Подвязав фартуком» (низ наличника) с похожим резным рисунком, мастер прибавил наличнику черты русского стиля. Если провести обратное действие — снять ампирные ковры да гребешки, то останется типовой наличник стиля классицизм.

Следовательно, незабываемый декор углового дома по ул. Гоголя, 48 — образец эклектики с элементами классицизма.

Таким образом, без особых затрат почти 150 лет назад обновили надоевший классический фасон наряда значительной части уфимских улиц с помощью модных «аксессуаров» (разностильных кружев), не изменив прежний основной «крой» (классическую форму конструкции здания, наличников и др).

Благодаря названной практичности домовладельцев второй половины XIX века сегодня можно, мысленно сбросив «вуаль» с нашитыми неоднозначными орнаментами и забавными фигурками, представить облик Уфы первой половины XIX века. Ведь других свидетелей нет — к началу XX века подлинный классицизм почти исчез с фасадов из дерева, и мало фотоснимков. Неужели от него ничего не осталось?

На ул. Гоголя уцелели постройки, где классицизм не спрятан под кружевом: одноэтажный дом №1 (в 1890 году жил великий певец Федор Шаляпин), одноэтажный в 3 окна флигель с мезонином №48/1, на ул. Октябрьской революции, 42, 23, 27 и др. Они создавались с 1820-х годов по типовым (образцовым) чертежам, которые спроектировали придворные мастера, а местные приспособили к условиям нашего региона.

Декор углового дома по ул. Гоголя, 48 — образец эклектики с элементами классицизма. Фото woodenrussia.ru

Вместо заключения

Раз вышеописанная региональная архитектура является самобытной и профессиональной (интеллектуальной, умной), следовательно, для Уфы она есть та знаковая архитектура, которая и сегодня определяет лицо столицы республики. Повторю, ее представляет уфимский деревянный классицизм, где на первом месте стоят «изба в «гриме» особняка» (дом с портиком-мезонином) и уникальное деревянное кружево на фасадах домов, в котором присутствуют разнообразные орнаменты из стилей классицизм и эклектика: античный, барочный, ампирный (поздний классицизм), фольклорный и с элементами модерна.

Деревянные узоры оказались профессиональными, созданными по индивидуальным (авторским) проектам, поэтому являются уникальными, каких нет в других городах. Это означает, что архитектурная ценность этих домов доказана так же, как и градостроительная, ведь стоят они по линии гостевого маршрута. Он обязательно включен в планы развития любого культурного города.

Преступно не замечать и не ценить такое несметное богатство, которое с огромным трудом собиралось по крупицам.

Отмечу, в странах Западной Европы сохраняют не только старинные уникальные дома, но и историческую среду, так как европейцы считают, что она имеет значение для всемирной истории. Разве Республика Башкортостан не достойна подобного внимания для мировой культуры!? Разве нет исторической и художественной ценности в деревянной застройке старой Уфы?!