Изба в «гриме»: уфимский особняк, которому угрожает снос

Какие строения формировали исторический облик столицы Башкортостана. Часть 1

Фото: bashinform.ru. Дом по ул. Октябрьской революции, 42

Архитектурный облик старой Уфы отличает несколько элементов, например, изба в «гриме». Таких знаковых домов в столице Башкирии осталось всего несколько. Один из них — особняк Никитиных (дом Комаровых — по ул. Октябрьской революции, 42). Однако и этому строению грозит уничтожение. Уфимский историк архитектуры, кандидат искусствоведения Светлана Семенова в первой части колонки, написанной для «Реального времени», рассказывает об особенностях подобных строений.

Украшенная русская изба

В России в XIX веке древняя изба омолодилась: корявые бревенчатые стены скрылись под «гримом» из гладкого теса, неказистость исправил высокий «головной убор» — мезонин с балконом (лоджией). Когда посвежевшей старушке-избушке добавили заморских «финтифлюшек» в виде свода романского да остекления венецианского и английского, то превратилась она в особняк, но не простой, а престижный, да без единой зазубринки, которая может выдать, хоть и в приличном «гриме», но все же неблагородную «родительницу» — срубную избу.

Среди избяных «ветвей» на родовом древе «семейство» переделанного из избы особняка занимает видное место. Исследователи дали ему название «усложненная изба», то есть изба, прошедшая в течение XIX века эволюцию от простой избушки (клеть) до представительных зданий:

двухэтажный дом в 12 осей окон на главном фасаде;

особняки с разными конструктивными схемами.

К последним относится «изба в гриме» с нарядом скромным, но со вкусом. Оказывается, этот классический «туалет» придумали не сразу, а с целой историей, где не все гладко. Попробуем разобраться.

Итак, перемена неотесанного избяного вида на стильный образ длилась с конца XVIII до конца XIX века, когда развивалось направление классицизма, которое называют «деревянный классицизм». Он, как и сам классицизм, складывался в провинции на основе образцовых (правильных) проектов, которые делали придворные архитекторы и рассылали по стране. На многих был начертан в центре главного фасада портик — это выступающая вперед часть здания, которая состоит из закрытого крышей перекрытия на колоннах. На данных проектах фронтон крыши портика рисовали треугольным, прямоугольным и полукруглым, хотя в мировом строительстве бывают более разнообразные формы.

Сам описанный деревянный портик в Уфе не прижился. Почему? Пользы в нем, понятно, нет. Но если считать причиной только практичность уфимцев, то это подозрительно простой ответ.

Дом по ул. Октябрьской революции, 33. Фото woodenrussia.ru

Попробуем поискать объяснение в отношении к делу губернских специалистов. Например, невозможно игнорировать тот факт, что уфимские дипломированные архитекторы и инженеры прошлых столетий заботились о поддержании престижа творческой профессии зодчего, то есть тогда было делом чести создать своеобразный облик губернской Уфы, несмотря на приказ царя об обязательном использовании образцовых (типовых) проектов столичных архитекторов. Разве местные строительных дел мастера ни разу не ослушались императора, так и не создали локальный стиль, разве архитектура старой Уфы до сих пор не отличается от других городов? Ведь достаточно обратить внимание на то, что в Уфе, как и в некоторых других городах, стал популярным не сам типовой портик, а его творческая переработка, которую мы назовем «портик-мезонин».

Портик-мезонин (Уфа, Октябрьской революции, 42)

Придуманный провинциальными архитекторами портик-мезонин в Уфе не всегда являлся выступающей вперед частью здания, но соединенные в нем распространенные в мире элементы всегда образовывали силуэт обычного портика: двускатная кровля, соответственно ей фронтон треугольный, фронтонная ниша, чаще полукруглая, и колонны.

Согласитесь, такая надстройка и взору приятна, и для жильцов удобна, и налогом не облагалась. Значит, соблюдено старое правило качественной архитектуры — «польза, прочность, красота».

«Портик-мезонин» не испортило остекление лоджий и террас, которое распространилось в первой четверти XX века с удешевлением оконного стекла. Если остекление разделяется на части в переплетах, то его называют расстекловкой. Если у каждой части переплета есть арочное завершение с квадрифолием (четырехлистник в квадрате), то расстекловку называют венецианской, а если она состоит из равных квадратных ячеек, то английской.

Хотя архаичную избу внешне преобразили, но вся ее крепкая порода изменению не поддалась — осталось издревле свойственное разнообразие планов сруба: пятистенок, тройной, крестом, «глаголем» (Г-образный), П-образный и др.

Дом по ул. Аксакова, 8. Фото prawdom.ru

Зато в Уфе в XIX веке что только не делали с новоиспеченным «портиком-мезонином». К примеру, по выбору владельца и рекомендации архитектора лоджию (балкон) ориентировали или во двор, сад (Сочинская, 5, Аксакова, 8, Октябрьской революции, 15), или на улицу: Пушкина, 123, Расулева, 11/1, Новомостовая, 53. На одном доме могло быть несколько «портиков-мезонинов» (на ул. Заки Валиди дом с двумя, ныне снесен), и они могли быть большими и маленькими, занимать любое место на фасадах, а если мезонин ставили точно по центру крыши, то получалась пирамида. Такая пирамидальная «изба в гриме» выделяется среди окружающей застройки, поэтому ее использовали как квартальную и угловую доминанту, часто на перекрестке оживленных улиц, например, как одноэтажный особняк в пять окон перед Спасским храмом по ул. Октябрьской революции, 42. Здесь бревенчатые фасады сруба-пятистенка закрыты тесом. Крупный отапливаемый мезонин установлен по центру таким образом, что один треугольный фронтон крыши выходит на ул. Октябрьской революции, а другой — с лоджией (1,2х4 метра), объединенной с террасой (2,8х4 метра), — на задний фасад, который хорошо обозревается с улицы Новомостовой. Чтобы лоджия с террасой не упали, подставили сени, где размещены тамбур с прихожей и трехмаршевая лестница в мезонин.

Под одной двускатной крышей размещены мезонин и лоджия. По центру треугольного фронтона кровли на всю глубину лоджии вырезана ниша в духе романского арочного свода. Фронтон держат изящные колоны-балясины.

Этот особняк — не только «переформатированная» изба, но и «дом-хамелеон». Ведь чтобы «устоять» на краю оврага, ему нужен был дополнительный этаж. Вот и получил он два разных лица: лицевой (главный) фасад один этаж, а задний два этажа.

Дом по ул. Октябрьской революции, 42

Вдобавок, дому отвели еще одну важную роль. Какую?

«Узел» со смыслом

За века градостроительное искусство создало «инструменты» художественной планировки, среди которых есть следующие элементы: композиционный центр, композиционный узел. К примеру, в XIX веке Соборная площадь в планировке Уфы являлась композиционным центром, а другие площади и храмы — композиционными узлами. Один из таких узлов был запроектирован на генплане Уфы от 1819 года на перекрестке улиц Большой Казанской (сегодня Октябрьской революции) и Спасской (Новомостовая). В 1821 году его украсила православная Спасская церковь, а через 9 лет он видоизменился. Был ли в этом преображении особый смысл? Судите сами.

Итак, согласно того же генплана от 1819 года на другом конце улицы Спасской, где она пересекается с ул. Воскресенской (сегодня Тукая), должны были разбить сквер, но в 1830 году возвели каменное здание мечети с минаретом в классическом стиле. Выходя из нее, мусульмане видели, хоть и на расстоянии одного километра, но прямо перед собой, Спасскую церковь. В итоге названный композиционный узел стал иметь два храма разных религий, которые замыкали перспективы одной улицы — прием планировки классицизма. Вдобавок, их главные фасады смотрели друг на друга, что в градостроительном искусстве называется «прямая зрительная связь между объектами».

Этот «узел» размещался на почтовом тракте, чтобы путникам можно было показывать губернский город с лучшей стороны и с точки зрения архитектуры, и в плане религиозной политики. Мол, как мирно сосуществуют разные конфессии, интересы их не ущемлены. Линия почтового тракта проходила по ул. Ильинской (сегодня Заки Валиди).

В XX веке с появлением застройки вдоль красной линии улицы бывшей Спасской архитектурный облик названного «узла» значительно изменился, но зрительная связь между мечетью и церковью сохранилась до наших дней. Она не исчезнет, если перспективу улицы не закроют новыми более крупными домами, чем построенные в XIX веке. К счастью, некоторые сохранились и поддерживают здесь дух древности, например, вышеописанный особняк по ул. Октябрьской революции, 42.

Спасская церковь. Фото 2gis.ru

Итак, почти 200 лет назад описанный элемент планировки городов — композиционный узел на ул. Октябрьской революции — играет одну из главных ролей в архитектурном облике центра старой Уфы. С его утратой уфимцы потеряют и заключенную в нем местную особенность. Какую? Повторю, архитекторы XIX века, «связав» композиционным узлом здания мечети и церкви, для мусульман и православных проложили единую дорогу к храмам.

Знаковые дома

Изба в «гриме» особняка встречалась в каждом квартале старой Уфы, а в наши дни их можно пересчитать по пальцам. Большая часть из сохранившихся — на ул. Октябрьской революции, например: 31/1, 33, 15, 63/1, а вышеописанная под номером 42 для всей Уфы осталась последней в таком роде. Тем не менее, к недоумению патриотов и ценителей старины, ей угрожает снос.

Сегодня трудно представить наш регион Урала и Поволжья без унаследованных сокровищ — построек деревянного классицизма с избами в «гриме» особняка. Это и есть для Уфы знаковые дома, то есть дома узнаваемые, которые определяют ее эстетический облик. Они и деревянное кружево, о котором будет сказано в следующей части, составляют региональную архитектуру, и, как говорят искусствоведы, архитектуру самобытную и профессиональную, ибо создавалась она дипломированными зодчими, которые учитывали местные условия: климат, строительный материал, традиции. А именно: в Уфе не было необходимости делать высокий цоколь или подклеть, как в заснеженной Сибири, ориентировать окна на юг (солнечных дней на Южном Урале достаточно), роза ветров — преобладающее направление ветра — также не имела значения в нашем городе, например, для выбора места входа в дом.

Дом по ул. Октябрьской революции, 31. Фото woodenrussia.ru

Зато холмы и овраги повлияли на распространение «домов-хамелеонов» (у каждого фасада разное число этажей). Из-за низких зимних температур вход всегда одевали в дощатые сени с тамбуром. Годовая величина осадков и достаточная продолжительность снежного покрова определили среднюю высоту крыши со скатами и небольшое количество слухов для одной крыши (окно слуховое для вентиляции, или люкарна), а также скромные размеры слухов, лоджий, террас.

Продолжение следует