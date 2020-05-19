Миндортранс РТ показал стройку второго этапа Большого Казанского кольца

Миндортранс РТ опубликовал новый фоторепортаж с места строительства второго этапа Большого Казанского кольца.

Строительство 2 этапа Большого Казанского кольца на участке от улицы Борисковской до улицы Технической имеет протяженность 1,222 км. Рабочие закончили устройство монолитной насадки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, продолжается армирование, монтаж опалубки и бетонирование подпорных стен №1 и 3.

Строители круглосуточно вели земляные работы. По данным пресс-службы, вывезено 665 тонн непригодного грунта и мусора, на место завезено 4 110 тонн инертных материалов. Для возведения очистных сооружений выполнялось устройство шпунтового ограждения. От улиц Борисковской и Горийской продолжено устройство земляного полотна и подстилающих слоев дорожной одежды.

Также рабочие укладывали инженерные коммуникации и линии связи. Так, положено 233 погонных метра труб водоснабжения, 400 погонных метров труб ливневой канализации и свыше 380 погонных метров труб газопровода. Протянуто 565 погонных метров электрокабеля и 205 погонных метров кабеля связи.

Ранее Минтранс РТ показал, как продолжается строительство 1 этапа Большого Казанского кольца.

