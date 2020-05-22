Эльвира Набиуллина: «Последние две недели отмечены более позитивными настроениями»

ЦБ РФ готовится в июне понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, чтобы оживить экономическую активность

Поток обращений малого и среднего бизнеса на оказание государственной поддержки не ослабевает. Сейчас банки реструктурировали примерно 11% портфеля всех МСП (не только пострадавших отраслей) на 530 млрд рублей. Об этом сообщила на традиционном брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Курс на дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики сохраняется, чтобы разогнать экономику, находящуюся в состоянии стресса.

Рыночные ожидания сыграли в плюс

Пожалуй, впервые за три последних месяца глава регулятора начала брифинг на оптимистичной ноте, сообщив: «Последние две недели отмечены более позитивными настроениями, что связано с ожиданием отмены коронавирусных ограничительных мер». Набиуллина напомнила, что во многих странах появились сигналы того, что эпидемия коронавируса идет на спад, а правительства начинают постепенно снимать или смягчать ограничения. Все это поддерживает признаки возобновления роста на глобальных рынках.

— Цены на нефть продолжили восстановление: российская марка Urals приближается к $35 за баррель, что выше консервативных предпосылок, которые мы закладывали в прогноз на 2020 год, — заметила спикер.

Но не все так радужно: глава ЦБ признала, что «рынки живут ожиданиями и склонны опережать развитие событий». По ее словам, объективные данные по ситуации в глобальной экономике пока еще далеко не столь оптимистичны.

— В США и других западных странах продолжает расти безработица. В Китае экономика уже в значительной степени закрыла провал января-февраля, но остается ниже той траектории роста, которую ожидали на этот год. В России промышленное производство в апреле снизилось на 6,6% год к году. Это меньше, чем многие ожидали, и меньше, чем в большинстве других стран, — обнадеживающе заметила она.

ЦБ подтвердил курс на смягчение в июне

Для оживления экономической активности Банк России будет продолжать курс на смягчение кредитно-денежной политики. Глава ЦБ снова заявила, что потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в июне сохраняется.

— Вариант снижения на 1 процентный пункт — «на столе», но вероятность по-прежнему меньше 100, — сказала Набиуллина.

Но тенденция на смягчение монетарной политики имеет свои пределы. Набиуллина сообщила, что не видит необходимости переходить в обозримом будущем к отрицательной ключевой ставке. По ее словам, уровень ставки будет определяться так, чтобы обеспечивать инфляцию вблизи целевого уровня в 4%.

Прогноз на ВВП: минус 8%

Предварительный макроэкономический прогноз о ВВП, озвученный Набиуллиной, предполагает, что пандемия снизит его не менее чем на 8%. В реальном секторе экономики обстановка остается сложной. Опрос Банка России показал, что каждое второе предприятие в стране столкнулось с отменой или сокращением заказов (правда, за неделю с 8 по 14 мая прирост количества пострадавших незначительно снизился). Куда острее стоит проблема нехватки оборотного капитала. Его недостаток отметили 34% предприятий вместо прежних 31%. Шок спроса на продукцию испытывают уже 47% вместо прежних 45% предприятий.

С другой стороны, ЦБ наблюдает восстановление объемов платежей, проводимых через платежную систему Банка России. По мнению главы ЦБ, это может быть следствием «перераспределения платежей, отложенных с апрельских нерабочих недель». «Но даже с учетом этой оговорки нормализация расчетов в экономике в этом месяце налицо», — констатировала она.

Кредиты МСБ на 530 миллиардов уже реструктуризировали

Глава регулятора отчиталась о том, как реализуются меры кредитной поддержки бизнесу и населению. Она отметила тенденцию: за последний месяц статистика обращений бизнеса за помощью растет сильнее, чем статистика по обращениям физлиц.

Набиуллина привела статистику по физическим лицам: от них за последнюю неделю поступило 190 тысяч заявок на предоставление кредитных каникул, что меньше, чем в последнюю неделю апреля.

Зато МСБ не перестает обращаться за помощью в реструктуризации кредитов. «В отличие от кредитных каникул для граждан, здесь нет тенденции к снижению прироста обращений», — подчеркнула Набиуллина. По ее данным, уровень количества одобрений составил 74%. К настоящему моменту банки реструктуризировали примерно 11% портфеля от всего объема займов МСП (не только пострадавших отраслей) на общую сумму 530 млрд рублей.

Интересно, что заманчивая программа льготной ипотеки под 6,5% имеет шансы быть продленной. Говоря о ней, глава ЦБ заметила, что программа показывает эффективность. «И если правительство задумается о ее продлении, то ЦБ поддержит», — заверила Набиуллина.

Для поддержки ипотечного кредитования ЦБ намерен ускорить ввод в деятельность банков принципов соглашения «Базель III». Не исключено, что изменения могут коснуться и условий реструктуризации автокредитов.

Для маневров банков

Для большей гибкости в управлении ликвидностью ЦБ с понедельника начнет месячные аукционы репо. Это должно поддержать готовность банков реструктуризировать кредиты, не опасаясь, что у них возникнет значительный дисбаланс по срочности активов и пассивов. «Первый аукцион месячного репо, как и планировали, мы проведем уже в этот понедельник. Его объем составит 500 млрд рублей, что соответствует объемам репо «тонкой настройки», которые мы проводили в марте и апреле», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что ликвидность, выданная в рамках аукционов репо на срок 1 месяц и 1 год, будет учитываться при расчете объемов регулярных операций абсорбирования ликвидности. Поэтому на общий объем ликвидности в системе, на ставки денежного рынка и на валютный рынок эти операции существенно не повлияют.



В конце пресс-конференции глава ЦБ ответила на вопрос о том, какую рекомендацию ЦБ даст Наблюдательному совету директоров Сбербанка по поводу выплаты дивидендов. Эльвира Набиуллина сообщила, что будет предлагать перенести обсуждение этого вопроса на осень, когда «будет больше ясности, чтобы можно было оценить потребность в капитале и абсорбировать потери». Заметим, что татарстанские банки уже приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, который оказался наиболее успешным и прибыльным за последние годы.