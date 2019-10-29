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Промышленность

В Татарстане возникла проблема «лишней» свеклы

11:16, 29.10.2019 4
В Татарстане возникла проблема «лишней» свеклы
Фото: Инна Серова

О рекордном падении цен на сахар, ставшем большой проблемой для татарстанскх свекловодов, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Марат Зяббаров на брифинге в кабинете министров РТ. По его словам, перепроизводство сахара в целом по России достигло 1 млн тонн. И сейчас республика ведет переговоры об экспорте сладкого сырья, которого накопали уже с 56,4 тыс. га.

Урожай сахарной свеклы убран на 89%. Планируется собрать 2,6 млн тонн, что приблизительно соответствует мощностям сахарных заводов республики.

Вопрос критически низких цен на сахар Зяббаров ранее уже поднимал на совещании в Доме правительства Татарстана.

ПромышленностьАгропромЭкономикаБизнес Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 29 окт
    радоваться надо. пусть тогда сахарные заводы продают сахар песок населению без поспедников на рынках и ярмарках . пусть народ купить дешевый сахар. когда цены снижаются чинуши в трауре. они не о народе думают о своих карманах и миллионах.
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    Анонимно 29 окт
    Золотые слова!
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    Анонимно 29 окт
    Если бы ты сам выращивал свеклу, ты бы так не говорил)) а лежа с дивана писать комменты любой сможет))
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  • Тахир Давлетшин 30 окт
    Перепроизводство сахара - факт, и ситуация будет усугубляться с развитием биотехнологий.
    России предстоит революция в потреблении сладостей - замена сахара глюкозно-фруктозными сиропами в пищевых технологиях, что уменьшить потребление сахара на треть.
    И этому надо готовиться
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