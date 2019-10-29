В Татарстане возникла проблема «лишней» свеклы

Фото: Инна Серова

О рекордном падении цен на сахар, ставшем большой проблемой для татарстанскх свекловодов, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Марат Зяббаров на брифинге в кабинете министров РТ. По его словам, перепроизводство сахара в целом по России достигло 1 млн тонн. И сейчас республика ведет переговоры об экспорте сладкого сырья, которого накопали уже с 56,4 тыс. га.

Урожай сахарной свеклы убран на 89%. Планируется собрать 2,6 млн тонн, что приблизительно соответствует мощностям сахарных заводов республики.

Вопрос критически низких цен на сахар Зяббаров ранее уже поднимал на совещании в Доме правительства Татарстана.