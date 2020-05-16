Атаман, гитара и богатырь: дополнения к тюркизмам в русском языке

Из книги востоковеда-татарофила о влиянии татар на жизнь русского народа. Часть 30-я

Известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев 5 лет назад подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) «Влияние татар на жизнь русского народа», которая была выпущена в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор книги, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского православного палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что многие русские государственные институты, явления и понятия по происхождению татарские — в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.

Дополнения



К стр. 81 настоящего издания:

Чекан — ручное оружие, у которого с одной стороны топорик, а с другой вместо обуха — молоток; рукоятка его деревянная, длиною в аршин. В путешествии Арсения Суханова 1651 г. говорится, что когда отправились они от Ефрата к местечку Схина, то турчик собирал кафиру «и бил многих армян чеканом, и на меня, Арсения замахнулся, но не ударил». Когда ехал воевода Семен Беклемишев в 1667 г. навстречу Стеньки Разина и попался ему в руки на Волге меж Астрахани и Черного Яру, то воровские казаки «ограбили его без остатку и руку ему, Семену, чеканом порубили и плетми его били».

К стр. 82 настоящего издания:

Атаман — киргиз. (казахское, — С.А.) — предводитель; выступающий в поход. Киргиз. глагол — адамак, удамак — определить /от ода, ота, откуда получалась причастная форма — одаман, отаман — опережающий, идущий вперед.

Кош — кошель, плетенка; в военном смысле, говоря о татарах и казаках — походный обоз; также движущееся войско. Польс. Xosz. От татарск. коч — переход, кочевка, перекочевка.

Курень — бедное жилье, шалаш, хижина. Монг.-калмыцк. куриен, курен — ограда; отсюда куриелену — окружить, обносить оградою.

Казачий курень. Фото wikipedia.org

К стр. 147 настоящего издания:

По поводу слова «гитара» И.А. Уразов говорит: «...Сейчас гитара обычна и на Кавказе, и в среднеазиатских республиках. Но здесь существуют и свои национальные музыкальные инструменты, названия которых очень схожи со словом «гитара»: тар, тара (Азербайджан), тари (Грузия), дутар (Узбекистан, Туркмения, Таджикистан).

Тари, дутар, гитара действительно родственны. Но путь гитары шел не с Запада на Восток, а с Востока на Запад. Тара и дутар на тысячелетия старше гитары. Настоящая, хотя и забытая родина гитары — Восток. «Тар» — по-персидски — «струна». А приставки к слову тар некогда показывали число струн: ду — две, си — три. Следовательно «гитара» когда-то значило «трехструнная».

Вероятно, отсюда происходит и слово цитра: ситар — трехструнная. В настоящее время цитра, как и гитара, многострунный музыкальный инструмент.

Общие дополнения

Богатырь (др.-рус.) — «силач, храбрец».

Корень этого слова китайское ба, что означает «держать крепко», «вырывать». Все слова, произведенные от него, в китайском языке обозначают силу, твердость, насилие. Одно из таких слов от китайцев заимствовано было маньчжурами в форме «батуру». Монголы, переняв от маньчжуров, переделали впоследствии батур в багадур. Наконец, от монголов это слово в измененной форме перешло в большинство иранских и тюркских языков (перс. багадир, др. осет. багатир, осет. багатир, тур. багадыр, кум. багатыр).

По всей вероятности, мы взяли его от половцев, так как слово богатырь, в первый раз встречающееся в нашей летописи под 1240 г., уже стоит как знакомое нам, известное раньше, а не только что принесенное татарами. Производство разбираемого слова от кит. ба — «держать крепко», «вырывать» (припомним, кстати, что как в наших, так и в восточных былинах богатыри проявляют свою физическую силу, между прочим, в вырывании из земли деревьев) и маньчж. «батуру» дают основание утверждать, что киргизское и башкирское слово батырь не испорчено и не сокращено из слова богатырь, как думают ориенталисты, а первоначальное, очень древнее и ближе всех стоящее к основной своей форме

Турусы.

Известная поговорка о хвастунах и краснобаях: «наскажет турусы на колесах», по мнению одного ученого, любителя старины русской, относится к татарскому периоду, и в просторечии улусы превратились в турусы, так же как арабская грамота в татарскую. Это подтверждается свидетельством Плано Карпини, в XIII веке путешествовавшего в Орду, и Бруина, описывавшего астраханских татар в начале XVIII в.; тот и другой говорят, что татары возят свои дома из войлока (улусы) на телегах в три и четыре быка. Вероятно, так заключают, что когда предки наши стали ходить с тяжелым поклоном и с поминками в татарские улусы (становища) и когда после на родине рассказывали об этом странном образе жизни, тогда прочие, не бывшие в Орде, не доверяли рассказам, так что это обратилось в поговорку, сходную со следующей: «Иван был в Орде, а Марья вести сказывает...». Сравнивают поговорку «турусы на колесах» с римскими Turres amabulatoriae, переводимое буквально: гуляй-поле.

Фото chronologia.org

Послесловие

Настоящая работа была задумана в 1949 г., когда я, после правостороннего паралича, потерял способность ходить, и заканчивается теперь, когда мое здоровье и силы, с возрастом, сильно пошатнулись. Этим объясняется неравномерная обработка материала, более тщательная в начале и скомканная в конце.

Во время работы над данной темой из нее выделились в виде самостоятельных экскурсов другие работы, имеющие с ней непосредственную связь. Это:

«Дружественные связи русских славян с тюркскими народами». В ней много собрано материала о потомках татар: а) в царской семье, б) на государственном поприще, в) в науке и литературе, г) в числе святых православной церкви. Также помещен материал о природных татарах и турках, принимавших участие в русской науке и литературе. «О тюркском происхождении суффикса -чик-/-щик-». «Материалы по истории татар Горьковской области». «Откуда слово «кремль»?».

Все они остаются в рукописях, как и многие другие мои мелки заметки, отзывы и рецензии, главным образом, по орфографии и орфоэпии русского языка.

На некоторые мои работы я имею благоприятные отзывы специалистов. В частности, хороший отзыв на мои «Материалы по истории татар Горьковской области» дали сотрудники Казанского филиала Академии наук СССР проф. Воробьев и зав. сектором (в 1958 г.) историк КФАН тов. Гимади, который предполагал опубликовать частично мою работу в «Известиях» и «Трудах» филиала.

О том, как трудно продвинуть свои работы в печать областным работникам, рассказал ректор Воронежского университета проф. Б. Михантьев в статье, помещенной в 1956 г. в №87 «Литературной газеты».

Из статьи видно, что существует своего рода монополия на печать в научных журналах для работников Москвы и Ленинграда.

На избранную мною тему, вероятно, многие написали бы лучше и талантливее меня. Но я утешаюсь двумя латинскими изречениями: Feci, quod potui faciant meliora potentes (Я сделал, что мог, пусть сделают лучше, кто может) и Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas (Пусть не хватает сил, но желание все же похвально); и, как пчела, доволен тем, что среди собранного в улье меда есть какая-то капля и моего:

«А я, родясь труды для общей пользы несть, Не отличать ищу своей работы, Но утешаюсь тем, на наши смотря соты, Что в них и моего хоть капля меду есть». (Крылов. «Орел и пчела»).

14 сентября 1960 г.

С. Аверкиев.

Постскриптум. В заключение считаю долгом принести свою глубокую благодарность всем сотрудникам Горьковской Областной библиотеки им. Вл. И. Ленина, облегчавшим мне пользование ее книжными богатствами, а также местному писателю и краеведу, Дмитрию Николаевичу Смирнову, неоднократно снабжавшему меня книгами из своей личной библиотеки и ценными указаниями по библиографии интересующих меня вопросов.



Сергей Аверкиев