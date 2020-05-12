Под давлением мусора: Европа экстренно застраивается заводами, аналогичными казанскому МСЗ

Мусороперерабатывающая индустрия Европы переживает строительный бум: сейчас на территории ЕС возводятся сразу 30 заводов «Энергия из отходов», которые должны хотя бы частично покрыть имеющийся дефицит мощностей. Примечательно, что на всех перерабатывающих предприятиях будет использована технология колосниковой решетки — та же, что и на будущих российских заводах, включая МСЗ под Казанью. Каковы характеристики строящихся сейчас в Европе заводов, в чем суть новой технологии, которой не поверили казанские экоактивисты, какие страны больше всего «мусорят» и как обходятся с накопленными отходами — читайте в обзоре «Реального времени».

Дефицит мощностей

Страны Евросоюза оказались в непростом положении: с одной стороны, на них давит директива, согласно которой к 2035 году они смогут захоранивать не более 10% коммунальных отходов, а с другой — неутешительные прогнозы, по которым к тому же 2035 году Европа будет производить 142 миллиона тонн смешанных отходов в год.

Для понимания: сейчас суммарная мощность европейских заводов, производящих из отходов энергию, составляет порядка 90 млн тонн в год. Сжигается 11 млн тонн. Дефицит мощностей в 41 млн тонн Европа пытается покрыть запуском сразу трех десятков заводов «Энергия из отходов», о которых мы подробно расскажем чуть ниже.

В целом опыт передовых в деле обращения с коммунальными отходами стран Европы, а также Японии и США показывает, что оптимальный на сегодня способ избавления от мусора — это комбинация из переработки того, что пригодно ко вторичному использованию, и сжигания всего остального. Захоронения, особенно на неконтролируемых полигонах, — удел отстающих стран.

Оптимальный на сегодня способ избавления от мусора — это комбинация из переработки того, что пригодно ко вторичному использованию, и сжигания всего остального. Фото Олега Тихонова

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», по состоянию на 2018 год в Японии сжигалось 80% всех отходов, еще 13% компостировалось, 5% — шло в переработку. Во Франции сжигалось 35% бытового мусора, в Германии — 32%, в Великобритании — 31%, в Италии — 19%, в США — 13%.

Что касается сортировки мусора с выделением из него пригодных для вторичного использования фракций, то в Германии она затрагивала 48% всех коммунальных отходов, в США — 34%, в Италии — 26%, во Франции — 22%. В России этот показатель в 2018 году равнялся всего 10%.

Лидеры по отходам

Если же посмотреть на объемы производимых отходов, то Россия кратно превосходит соседей по евро-азиатскому региону. По данным аналитиков «Реального времени», за 2018 год все 28 стран Евросоюза суммарно образовали 2,5 млрд тонн отходов. В одной только России этот показатель составил 5,4 млрд тонн.

Однако стоит сделать важную оговорку: львиная доля отходов (87%) приходится на добычу полезных ископаемых. Исключив этот показатель, можно увидеть, что уровень образования отходов в пересчете на душу населения в нашей стране на 23% выше, чем в Европе.

Если мы возьмем исключительно бытовой мусор, то россияне практически не будут отличаться от европейцев. В 2018 году среднестатистический россиянин за день генерировал 1,13 кг отходов — примерно как средний бельгиец и норвежец. При этом датчанин производит гораздо больше отходов (2,17 кг в сутки), а житель Польши — значительно меньше (0,79 кг).

Так или иначе, объемы производимого мусора не планируют снижаться — ни в России, ни в других странах, а вопрос его грамотной переработки с каждым годом становится все острее.

В 2018 году среднестатистический россиянин за день генерировал 1,13 кг отходов — примерно как средний бельгиец и норвежец. Фото Олега Тихонова

Новые заводы

Большая часть заводов по термической утилизации, за строительство которых сейчас экстренно взялась Европа в попытке покрыть наметившийся дефицит мощностей, появится в ее южной и восточной частях.

К примеру, в текущем году благодаря полученному от Еврокомиссии гранту в 150 млн евро Литва запустит два завода по переработке отходов в энергию. Тот, что строится в Вильнюсе (второй откроется в Каунасе), сможет утилизировать до 160 тыс. тонн коммунальных отходов в год, а его мощность составит 90 МВт. Это позволит обеспечить энергией 80% всех вильнюсских домашних хозяйств, а также на 13 млн евро снизить годовые расходы на отопление.

В 2023 году два завода «Энергия из отходов» откроются в польских городах Гданьск (мощность МСЗ составит 160 тыс. тонн отходов) и Ольштын (120 тыс. тонн). На субсидирование этих проектов было выделено 103 млн евро.

И без того богатая на МСЗ Швейцария (сейчас там работают 30 заводов) в этом году начнет строить еще один — в Цухвиле. Планируется, что объект будет перерабатывать 221 тыс. тонн коммунальных отходов и выдавать 53,7 МВт электроэнергии. Еще 12 перерабатывающих предприятий появятся в Великобритании, где уже есть 46 заводов по термической переработке.

Аналогичная технология используется на всех заводах «Энергия из отходов», которые строит «РТ-Инвест» в Подмосковье и Татарстане. Фото rostec.ru

Как в Казани

Практически все перечисленные заводы будут использовать технологию колосниковой решетки. Она включает в себя несколько этапов: все начинается с очистки дымовых газов в котле, когда при температуре 1260 градусов уничтожаются все вредные вещества.

Второй этап проходит в реакторе сухой очистки, где гашеная известь и активированный уголь нейтрализуют кислоты и тяжелые металлы. Третий этап — рукавный фильтр, который улавливает мельчайшие частицы пыли и летучей золы.

Аналогичная технология используется на всех заводах «Энергия из отходов», которые строит «РТ-Инвест» в Подмосковье и Татарстане. Напомним, «добро» на возведение мусоросжигающего завода под Казанью было получено еще в 2016 году. Тогда заявлялось, что строить его начнут осенью 2017-го, а инвестиции в 22—26 млрд рублей будут «отбиваться» за счет тарифа на электроэнергию

Недоверие и сомнения

Идея строительства завода по переработке мусора под Казанью пришлась по вкусу не всем, но негатив был связан скорее с недостатком информации, вполне ожидаемо порождающим недоверие и сомнения. Чтобы объяснить населению, как работает эта технология, а также доказать ее безопасность, инвестор казанского МСЗ «АГК-2» в 2018 году свозил активистов и журналистов в Швейцарию, где уже давно функционирует мусоросжигательный завод, аналогичный нашему. «Реальное время» подробно рассказывало о знакомстве с МСЗ близ швейцарского Люцерна.

О недоверии к властям по вопросам, касающимся экологии, высказался председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов, подробно описавший имеющийся в российском обществе конфликт.

— Когда люди стали понимать, что от государственной политики в области экологии зависит, чем они дышат, какую воду пьют и какая ситуация будет с отходами, возник запрос на участие в экологической политике, в ее реализации. Возник конфликт. Есть регионы, это не относится к Татарстану, где чиновники считают, что госполитика в области экологии — это исключительно их дело. И если люди хотят участвовать, смотреть отчеты, узнавать, на что расходуются деньги, формируется конфликт, из которого не все органы власти смогли достойно выйти, не выстроили правильно каналы коммуникации с населением, — рассуждает Рашид Исмаилов. — Отсюда и недоверие со стороны людей к власти и бизнесу, который, по мнению общества, находится в сговоре с властью. Из этого кризиса должен быть выход, нужен новый формат взаимодействия общества власти и бизнеса. Надо все переосмысливать. Если раньше было достаточно экологического общественного совета, состоящего из экспертов, то теперь этого мало.