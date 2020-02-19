Мировой рынок мусора: захоронение отходов — удел отстающих стран

Глобальная статистика генерации и переработки отходов

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила мировой «мусорный рынок» — на основе общедоступных данных статистики образования и утилизации отходов в разных странах мира и регионах нашей страны. Наш анализ показывает, что передовые в области обращения с мусором страны мира делают ставку на сортировку и сжигание отходов, тогда как в России превалирует захоронение на полигонах.

Больше всех отходов производит Сибирь, меньше всех — Юг и Поволжье

Если анализировать данные по валовому образованию отходов (не только коммунальных, а вообще всех) в разрезе российских макрорегионов, то можно увидеть, что по состоянию на 2018 год (за прошлый год данные пока не опубликованы) 70% генерации приходилось на Сибирский федеральный округ. Это опять-таки объясняется тем, что именно в Сибири сосредоточена большая часть российской добычи полезных ископаемых, связанной с высокими показателями образования отходов (это главным образом горно-металлургическое производство).

На Приволжский федеральный округ приходится всего лишь 2% образуемых в России отходов, на Южный федеральный округ — менее полпроцента, а на соседний с ним Северо-Кавказский федеральный округ — и вовсе сотые доли процента. Не исключено, что дело в учете и статистике, но по доступным к изучению данным ситуация именно такова.



Образование отходов производства и потребления по федеральным округам РФ, млн т

Годы / Округ 2017 г. 2018 г. Изменение, % Всего 6220,6 7266 17% Дальневосточный федеральный округ 632,3 893,5 41% Приволжский федеральный округ 153,6 168,9 10% Северо-Западный федеральный округ 464,7 490,5 6% Северо-Кавказский федеральный округ 3,7 3,23 -13% Сибирский Федеральный округ 4417,6 5146 16% Уральский федеральный округ 281,1 291,1 4% Центральный федеральный округ 248,9 245,3 -1% Южный федеральный округ 18,7 27,73 48%

Обращение с отходами: сжигание и переработка в авангарде прогресса



Опыт передовых в деле обращения с коммунальными (или бытовыми, то есть непромышленными) отходами стран Европы, а также Японии и США, показывает, что оптимальный на сегодня способ избавления от мусора — это комбинация из переработки того, что пригодно ко вторичному использованию, и сжигания всего остального. Захоронения, особенно на неконтролируемых полигонах, — удел отстающих стран.

Так, в Японии сжигается 80% всех отходов, еще 13% компостируется, 5% — идет в переработку. Во Франции сжигается 35% бытового мусора, в Германии — 32%, в Великобритании — 31%, в Италии — 19%, в США — 13%.



Под сжиганием, разумеется, подразумевается утилизация мусора на современных комплексах, оснащенных специальным оборудованием и фильтрами, позволяющим свести количество вредных выбросов практически к нулю.

Что касается переработки, то есть сортировки мусора с выделением из него пригодных для вторичного использования фракций, то в Германии она затрагивает 48% всех коммунальных отходов, в США — 34%, в Италии — 26%, во Франции — 22%. В России этот показатель в 2018 году равнялся всего 10%. Впрочем, здесь следует оговориться, что использованная нами статистика не затрагивает 2019 года, когда в нашей стране стартовала масштабная реформа по обращению с отходами, цель которой — как раз снизить объемы захоронения (до реформы это был основной в России способ утилизации мусора) и увеличить долю сжигания и переработки.

Среднее образование отходов, кг на человека в год

Регион Среднее значение Мин. Макс. Восточная Азия и Тихий океан 204,4 51,1 1357,8 Европа и Центральная Азия 430,7 98,55 1624,25 Южная Азия 189,8 62,05 525,6 Северная Америка 806,65 708,1 1657,1 Латинская Америка и Карибские острова 361,35 149,65 1627,9 Южная Африка 167,9 40,15 573,05 Ближний Восток и Северная Африка 295,65 160,6 667,95

Переработка отходов в регионах России: Татарстан в топ-10 по стране и второй в ПФО

В 2018 году на объекты, предназначенные для обработки (сортировки) коммунальных отходов, в России вывезено чуть более 28 миллионов кубометров мусора. Это десятая часть от всего объема ТКО, производимых россиянами.

Количество отправленного на переработку мусора заметно отличается от региона к региону. Среди субъектов РФ есть немало таких, где этот показатель равен нулю. Если верить официальной статистике, в 2018 году отходы вообще не перерабатывались, к примеру, в таких регионах ПФО, как Мордовия, Удмуртия, Кировская и Пензенская области. По тем же данным, в Ульяновской области в утиль отправили скромные 2 тысячи кубометров мусора.

В тройке лидеров по ПФО — Саратовская область (1,7 млн кубометров) Татарстан (1,1 млн), Башкирия (869 тыс. кубометров). Примечательно, что в 2017 году в Татарстане этот показатель был почти втрое выше: более 3 млн кубометров.

В целом по России в 2018 году по показателю переработки лидировали Москва (6 млн кубометров) и Ярославская область (1,72 млн).

Большое число регионов с «нулевыми» показателями заставляет предположить, что статистические данные, возможно, нельзя привести к общему знаменателю из-за существенных отличиях в методологии учета. Вероятно, часть субъектов просто не вела соответствующую статистику. Поэтому более показательными станут цифры по итогам 2019 года, когда закон впервые обязал абсолютно все субъекты РФ начать сортировать и перерабатывать отходы. Соответственно, появится и более достоверная статистика.

Напомним, с 2019 года в каждом из регионов начали работать определенные в ходе конкурса операторы по обращению с отходами, одна из задач которых — планомерно наращивать долю извлеченного из общей массы отходов вторсырья и снижать количество мусора, вывозимого на полигоны. Для этого все операторы должны обзавестись соответствующей инфраструктурой, в том числе комплексами по сортировке отходов.

Вывоз ТКО на объекты, используемые для обработки отходов, тыс. куб. м

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Российская Федерация 23742 26542,9 26943,4 32119,9 24344,6 26867,5 24587,5 21324,3 20755,1 23879,8 27877,2 28095,5 Белгородская область 783,6 935,4 955,4 968,9 945,9 922,7 1115,7 10,9 11 Брянская область 0 0 0 0 338,5 19 20,4 21 24,4 Владимирская область 0 0 0 0 71,3 71,3 245,5 90,2 0 233,3 128,4 181,6 Воронежская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ивановская область 0 0 0 0 Калужская область 0 0 0 0 21,7 826,4 1130,7 Костромская область 0 0 0 0 0 0 1,4 2,2 203,9 583 564,9 Курская область 0 0 0 0 0 15,1 296,5 295,2 278,3 381,8 Липецкая область 993,5 943,6 936,4 919,2 917,6 1004,9 1043,8 969,7 969,7 1001,8 838,4 1104,7 Московская область 1029,1 1243,5 790,2 1015 1088,6 1378,7 1032,3 1972 1528,7 1636,1 1537,2 1677,2 Орловская область 0 0 0 0 50,3 26,8 18,9 70,2 145,9 382,4 Рязанская область 0 0 0 0 0 0 Смоленская область 0 0 0 0 40 170 136,5 236 40,8 Тамбовская область 0 973 0,8 1851,1 1007 997,2 818,4 931,1 1094 93,2 877,6 756,9 Тверская область 0 0 2 2 2,2 1,7 1,4 1,6 1 Тульская область 13,1 11,1 5,4 6,1 6,1 14,9 38,6 0,1 0,8 0 0 Ярославская область 1335,9 1431,3 1318,5 1155,3 1199,9 1206,6 1244 1176,9 717,4 444,3 1105,5 1720,5 г. Москва 8030 10071,8 10216,5 10295,3 10022,6 10419,1 6360,3 3774 3828 3840,2 6076,6 6089,4 Республика Карелия 499,9 0 0 0 11 Республика Коми 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 Архангельская область 154,7 0 0 0 1,7 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 0 0 0 0 Архангельская область (без АО) 1,7 Вологодская область 33,7 31,1 32,2 17 0,9 1,3 0 2,4 21,9 Калининградская область 0 0 0 0 42,1 0,1 0,1 0 17 0,1 Ленинградская область 92 82,2 0,4 1,2 1 64 38,7 101,1 101,5 187,9 322,6 232,9 Мурманская область 657,4 635,8 699,8 712 917,2 1069,2 1009,5 5 Новгородская область 0 0 0 0 9,2 5 25,6 4,9 8,5 Псковская область 0 0 0 2 0 0 5,7 6,5 121,8 151 г. Санкт-Петербург 7061,4 7262,7 8254,6 7533,1 1582,4 1409,7 1011,2 1040 2055,5 231,1 1063,1 1365,9 Республика Адыгея (Адыгея) 0 0 0 0 4,2 21,9 0 Республика Калмыкия 0 0 0 0 0 0,9 12 1,1 Республика Крым 310,5 64,4 226,6 368,1 81,5 Краснодарский край 0 0 0 0 880 1358 3018,5 2900,5 1241,6 2817,9 417 0 Астраханская область 0 0 0 0 267,1 1719,9 1449,9 243,6 217 15,4 0,1 Волгоградская область 0 0 0 0 0 0 34,5 34,5 34,5 748,2 939 Ростовская область 167,4 214,7 208,7 509,9 416,8 458,8 870,2 988,2 1416,3 1129 1462,3 768,2 г. Севастополь 66,9 38,5 18,6 Республика Дагестан 7,5 9 9,2 0 189 Республика Ингушетия* 3,4 0 0 0 25,2 29,6 29,6 33,6 Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 0 Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0 0 0 Республика Северная Осетия-Алания 0 0 0 0 325 0 0 Чеченская Республика* 0 0 0 24 4,4 3,8 Ставропольский край 555,7 536 600,6 501,9 456,8 469,4 462,3 355,9 0 1517,2 Республика Башкортостан 0 45 46 362 636 814 300 213,2 334,8 516,5 605,6 869,7 Республика Марий Эл 0 0 0 0 0 0 0 132,9 240,9 229 260 145,6 Республика Мордовия 0 0 0 0 14 0 0 Республика Татарстан (Татарстан) 785,7 413 282,9 251,7 414,3 580,2 563 413,7 574,8 768,2 3103,9 1136,9 Удмуртская Республика 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 Чувашская Республика - Чувашия 17 38,7 29,8 96,6 179,2 2,9 0,9 0,5 11,2 330,7 342,8 349,1 Пермский край 0 0 0 0 1,1 387,2 376,6 409,8 Кировская область 0 0 0 0 0 0 Нижегородская область 0,4 0,2 0 0 507,2 482,8 407,1 179,6 238,3 310,6 Оренбургская область 0 0 0 0 0 98,1 222,7 479,7 476,7 443,7 Пензенская область 21,6 0,6 0 0,6 0,9 0,9 3,7 0 0 Самарская область 501,8 505,7 442,6 461,8 1223,1 1201,6 665,5 1269,9 1336,2 1040,4 1026,7 649,4 Саратовская область 0 0 0 0 5 3 0 0 0 65,3 1703,8 Ульяновская область 0 0 0 0 1,3 2,1 Курганская область 0 0 0 0 0 0 0 Свердловская область 6,4 15 164,7 173,7 204 401,3 535,7 618,8 952,4 880,6 912,5 309,6 Тюменская область 0 0 1,7 0 8 3,7 78,7 249,8 376,9 385,4 164,7 471,1 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 0 0 0 0 0 6,3 18,1 9,3 0,3 1 356,7 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 0 0 1,7 0 2,7 36,2 200,6 200 240,7 163,7 114,4 Тюменская область (без АО) 8 1 36,2 31,1 167,6 144,4 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 0 Челябинская область 77 13 0 0 0 87,8 280,4 Республика Алтай 0 0 0 0 113,4 15,6 107,7 120,8 136 103,2 0 Республика Тыва 0 0 0 0 Республика Хакасия 0 0 0 0 0,6 78,8 0 Алтайский край 0 0 0 0 0 0 0 0 Красноярский край 0 0 0 0 75,1 700 714,8 562,6 1705,4 1690 851 Иркутская область 0 0 0 0 0 229,8 229,8 259,2 Кемеровская область - Кузбасс 0 0 1049,5 4453,7 580,5 592,9 1490,9 830,2 750,2 1610,7 847 786,5 Новосибирская область 171,9 48,9 63,1 82 37,9 45,9 0 0,2 Омская область 0 0 0 0 Томская область 0,5 0 0 0 0 0 5,3 1513,8 72,6 Республика Бурятия 174 475,4 319,4 198 405,8 471,8 3,5 2,4 8 8 2,3 2,5 Забайкальский край 2 0 0 0 0 0 0 200,8 0 Агинский Бурятский округ (Забайкальский край) 0 Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0 0 Камчатский край 0 0 0 0 Приморский край 530,4 571,2 513 549,8 1094,4 1102,9 635,8 295,7 211 10 10 0 Хабаровский край 35 35 0 0 8,4 8,4 9,2 Амурская область 0 0 0 0 0 0 0 0 Магаданская область 0 0 0 0 Сахалинская область 0 0 0 0 0 Еврейская автономная область 0 0 0 0 1,4 2 Чукотский автономный округ 0 0 0 0 90

Образование отходов: Россию тянет вниз добыча полезных ископаемых

Россия кратно превосходит соседей по евро-азиатскому региону по показателю образования отходов. К примеру, все 28 стран Евросоюза суммарно образовали 2,5 млрд тонн отходов. В одной только России этот показатель составил 5,4 млрд тонн, то есть в два с лишним раза больше при численности населения, меньшей в три с лишним раза.



Однако поспешим успокоить: этот колоссальный разрыв не связан с тем, что мы много мусорим. Если взглянуть на распределение образованных отходов по отраслям экономики, то можно увидеть, что львиная их доля (87%) приходится на добычу полезных ископаемых. В России на нее приходилось 4,7 млрд тонн образованных отходов, тогда как в Евросоюзе — всего 642 млн тонн. Если исключить этот показатель из расчетов, то окажется, что уровень образования отходов в пересчете на душу населения в России на 23% выше, чем в Европе.



Образование отходов, кг на человека

Страна/год 1995 2000 2005 2011 2017 2018 Дания 521 664 736 781 781 766 Норвегия 624 613 426 485 748 739 Швейцария 600 656 661 689 706 703 Мальта 387 533 623 589 604 640 Люксембург 587 654 672 666 607 610 Австрия 437 580 575 573 570 579 Финляндия 413 502 478 505 510 551 Франция 475 514 529 534 514 527 Нидерланды 539 598 599 568 513 511 Португалия 352 457 452 490 487 508 Италия 454 509 546 529 489 499 Словения 596 513 494 415 471 486 испания 505 653 588 485 462 475 Литва 426 365 387 442 455 464 Швеция 386 428 477 449 452 434 Хорватия : 262 336 384 416 432 Болгария 694 612 588 508 435 423 Словакия 295 254 273 311 378 414 Бельгия 455 471 482 453 410 411 Латвия 264 271 320 350 438 407 Эстония 371 453 433 301 390 405 Венгрия 460 446 461 382 385 381 Чехия 302 335 289 320 344 351 польша 285 320 319 319 315 329 Румыния 342 355 383 259 272 272 Германия 623 642 565 626 633 EU-28 470 521 515 497 486 Исландия 426 462 516 495 656 : Кипр 595 628 688 672 637 : Греция 303 412 442 503 504 : Англия 498 577 581 491 468 : Ирландия 512 599 731 616 : :

Коммунальные отходы: среднестатистический россиянин мусорит больше, чем поляк, но меньше, чем датчанин



Ну а если сравнивать только количество бытового мусора, то здесь россияне и вовсе мало отличаются от европейцев. За день среднестатистический россиянин генерирует 1,13 кг отходов — примерно как средний бельгиец и норвежец. При этом датчанин производит гораздо больше отходов (2,17 кг в сутки), а житель Польши — значительно меньше (0,79 кг).

При этом среднемировой показатель значительно ниже среднероссийского: 0,74 кг мусора на человека в день. Это связано главным образом с небольшим количеством коммунальных отходов, генерируемых в странах «третьего мира». Например, в Туркменистане это 0,27 кг на человека в день, в Камбодже — 0,2 кг. Здесь наблюдается корреляция с уровнем потребления (больше доходы — выше потребление — больше мусора), поэтому в лидерах по генерации коммунальных отходов — развитые страны. В маленьком богатом Монако этот показатель равен 3,61 кг на человека в сутки, в Сингапуре — 3,72 кг, в США — 2,24 кг. Впрочем, из этого правила наблюдается немало исключений. Например, Молдова, несмотря на свою очевидную бедность, производит аж 3,12 кг бытового мусора в день на человека.

Следует отметить, что главная составляющая мусорного контейнера с бытовыми отходами во всех макрорегионах мира — это пищевые отходы, макулатура и пластик.

Образование отходов: Европа и Центральная Азия

Регион кг на человека в день Средний мировой показатель 0,74 Средний показатель по региону 0,56 Исландия 4,45 Фарерские острова 3,67 Монако 3,61 Молдова 3,12 Чаннел 2,98 Гренландия 2,6 Лихтенштейн 2,58 Дания 2,17 Швейцария 1,98 Остров Мэн 1,85 Ирландия 1,83 Германия 1,72 Люксембург 1,72 Андорра 1,55 Австрия 1,54 Гибралтар 1,49 Монтенегро 1,48 Нидерланды 1,44 Сан Марино 1,42 Греция 1,38 Франция 1,38 Финляндия 1,38 Италия 1,34 Соединенное Королевство 1,33 Кипр 1,29 Португалия 1,26 Словения 1,24 Литва 1,24 Швеция 1,23 Беларусь 1,22 Испания 1,2 Латвия 1,2 Болгария 1,17 Норвегия 1,16 Бельгия 1,15 Россия 1,13 Турция 1,1 Албания 1,1 Хорватия 1,1 Македония 1,05 Венгрия 1,04 Эстония 0,99 Босния и Герцеговина 0,98 Украина 0,93 Словакия 0,91 Чехия 0,88 Азербайджан 0,82 Польша 0,79 Казахстан 0,78 Сербия 0,72 Румыния 0,69 Таджикистан 0,62 Грузия 0,6 Киргизия 0,52 Косово 0,49 Армения 0,47 Узбекистан 0,4 Турменистан 0,27