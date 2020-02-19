Мировой рынок мусора: захоронение отходов — удел отстающих стран
Глобальная статистика генерации и переработки отходов
Аналитическая служба «Реального времени» изучила мировой «мусорный рынок» — на основе общедоступных данных статистики образования и утилизации отходов в разных странах мира и регионах нашей страны. Наш анализ показывает, что передовые в области обращения с мусором страны мира делают ставку на сортировку и сжигание отходов, тогда как в России превалирует захоронение на полигонах.
Больше всех отходов производит Сибирь, меньше всех — Юг и Поволжье
Если анализировать данные по валовому образованию отходов (не только коммунальных, а вообще всех) в разрезе российских макрорегионов, то можно увидеть, что по состоянию на 2018 год (за прошлый год данные пока не опубликованы) 70% генерации приходилось на Сибирский федеральный округ. Это опять-таки объясняется тем, что именно в Сибири сосредоточена большая часть российской добычи полезных ископаемых, связанной с высокими показателями образования отходов (это главным образом горно-металлургическое производство).
На Приволжский федеральный округ приходится всего лишь 2% образуемых в России отходов, на Южный федеральный округ — менее полпроцента, а на соседний с ним Северо-Кавказский федеральный округ — и вовсе сотые доли процента. Не исключено, что дело в учете и статистике, но по доступным к изучению данным ситуация именно такова.
Образование отходов производства и потребления по федеральным округам РФ, млн т
|Годы / Округ
|2017 г.
|2018 г.
|Изменение, %
|Всего
|6220,6
|7266
|17%
|Дальневосточный федеральный округ
|632,3
|893,5
|41%
|Приволжский федеральный округ
|153,6
|168,9
|10%
|Северо-Западный федеральный округ
|464,7
|490,5
|6%
|Северо-Кавказский федеральный округ
|3,7
|3,23
|-13%
|Сибирский Федеральный округ
|4417,6
|5146
|16%
|Уральский федеральный округ
|281,1
|291,1
|4%
|Центральный федеральный округ
|248,9
|245,3
|-1%
|Южный федеральный округ
|18,7
|27,73
|48%
Обращение с отходами: сжигание и переработка в авангарде прогресса
Опыт передовых в деле обращения с коммунальными (или бытовыми, то есть непромышленными) отходами стран Европы, а также Японии и США, показывает, что оптимальный на сегодня способ избавления от мусора — это комбинация из переработки того, что пригодно ко вторичному использованию, и сжигания всего остального. Захоронения, особенно на неконтролируемых полигонах, — удел отстающих стран.
Так, в Японии сжигается 80% всех отходов, еще 13% компостируется, 5% — идет в переработку. Во Франции сжигается 35% бытового мусора, в Германии — 32%, в Великобритании — 31%, в Италии — 19%, в США — 13%.
Под сжиганием, разумеется, подразумевается утилизация мусора на современных комплексах, оснащенных специальным оборудованием и фильтрами, позволяющим свести количество вредных выбросов практически к нулю.
Что касается переработки, то есть сортировки мусора с выделением из него пригодных для вторичного использования фракций, то в Германии она затрагивает 48% всех коммунальных отходов, в США — 34%, в Италии — 26%, во Франции — 22%. В России этот показатель в 2018 году равнялся всего 10%. Впрочем, здесь следует оговориться, что использованная нами статистика не затрагивает 2019 года, когда в нашей стране стартовала масштабная реформа по обращению с отходами, цель которой — как раз снизить объемы захоронения (до реформы это был основной в России способ утилизации мусора) и увеличить долю сжигания и переработки.
Среднее образование отходов, кг на человека в год
|Регион
|Среднее значение
|Мин.
|Макс.
|Восточная Азия и Тихий океан
|204,4
|51,1
|1357,8
|Европа и Центральная Азия
|430,7
|98,55
|1624,25
|Южная Азия
|189,8
|62,05
|525,6
|Северная Америка
|806,65
|708,1
|1657,1
|Латинская Америка и Карибские острова
|361,35
|149,65
|1627,9
|Южная Африка
|167,9
|40,15
|573,05
|Ближний Восток и Северная Африка
|295,65
|160,6
|667,95
Переработка отходов в регионах России: Татарстан в топ-10 по стране и второй в ПФО
В 2018 году на объекты, предназначенные для обработки (сортировки) коммунальных отходов, в России вывезено чуть более 28 миллионов кубометров мусора. Это десятая часть от всего объема ТКО, производимых россиянами.
Количество отправленного на переработку мусора заметно отличается от региона к региону. Среди субъектов РФ есть немало таких, где этот показатель равен нулю. Если верить официальной статистике, в 2018 году отходы вообще не перерабатывались, к примеру, в таких регионах ПФО, как Мордовия, Удмуртия, Кировская и Пензенская области. По тем же данным, в Ульяновской области в утиль отправили скромные 2 тысячи кубометров мусора.
В тройке лидеров по ПФО — Саратовская область (1,7 млн кубометров) Татарстан (1,1 млн), Башкирия (869 тыс. кубометров). Примечательно, что в 2017 году в Татарстане этот показатель был почти втрое выше: более 3 млн кубометров.
В целом по России в 2018 году по показателю переработки лидировали Москва (6 млн кубометров) и Ярославская область (1,72 млн).
Большое число регионов с «нулевыми» показателями заставляет предположить, что статистические данные, возможно, нельзя привести к общему знаменателю из-за существенных отличиях в методологии учета. Вероятно, часть субъектов просто не вела соответствующую статистику. Поэтому более показательными станут цифры по итогам 2019 года, когда закон впервые обязал абсолютно все субъекты РФ начать сортировать и перерабатывать отходы. Соответственно, появится и более достоверная статистика.
Напомним, с 2019 года в каждом из регионов начали работать определенные в ходе конкурса операторы по обращению с отходами, одна из задач которых — планомерно наращивать долю извлеченного из общей массы отходов вторсырья и снижать количество мусора, вывозимого на полигоны. Для этого все операторы должны обзавестись соответствующей инфраструктурой, в том числе комплексами по сортировке отходов.
|Регион
|2007
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|Российская Федерация
|23742
|26542,9
|26943,4
|32119,9
|24344,6
|26867,5
|24587,5
|21324,3
|20755,1
|23879,8
|27877,2
|28095,5
|Белгородская область
|783,6
|935,4
|955,4
|968,9
|945,9
|922,7
|1115,7
|10,9
|11
|Брянская область
|0
|0
|0
|0
|338,5
|19
|20,4
|21
|24,4
|Владимирская область
|0
|0
|0
|0
|71,3
|71,3
|245,5
|90,2
|0
|233,3
|128,4
|181,6
|Воронежская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ивановская область
|0
|0
|0
|0
|Калужская область
|0
|0
|0
|0
|21,7
|826,4
|1130,7
|Костромская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1,4
|2,2
|203,9
|583
|564,9
|Курская область
|0
|0
|0
|0
|0
|15,1
|296,5
|295,2
|278,3
|381,8
|Липецкая область
|993,5
|943,6
|936,4
|919,2
|917,6
|1004,9
|1043,8
|969,7
|969,7
|1001,8
|838,4
|1104,7
|Московская область
|1029,1
|1243,5
|790,2
|1015
|1088,6
|1378,7
|1032,3
|1972
|1528,7
|1636,1
|1537,2
|1677,2
|Орловская область
|0
|0
|0
|0
|50,3
|26,8
|18,9
|70,2
|145,9
|382,4
|Рязанская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Смоленская область
|0
|0
|0
|0
|40
|170
|136,5
|236
|40,8
|Тамбовская область
|0
|973
|0,8
|1851,1
|1007
|997,2
|818,4
|931,1
|1094
|93,2
|877,6
|756,9
|Тверская область
|0
|0
|2
|2
|2,2
|1,7
|1,4
|1,6
|1
|Тульская область
|13,1
|11,1
|5,4
|6,1
|6,1
|14,9
|38,6
|0,1
|0,8
|0
|0
|Ярославская область
|1335,9
|1431,3
|1318,5
|1155,3
|1199,9
|1206,6
|1244
|1176,9
|717,4
|444,3
|1105,5
|1720,5
|г. Москва
|8030
|10071,8
|10216,5
|10295,3
|10022,6
|10419,1
|6360,3
|3774
|3828
|3840,2
|6076,6
|6089,4
|Республика Карелия
|499,9
|0
|0
|0
|11
|Республика Коми
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0,3
|0
|Архангельская область
|154,7
|0
|0
|0
|1,7
|Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
|0
|0
|0
|0
|Архангельская область (без АО)
|1,7
|Вологодская область
|33,7
|31,1
|32,2
|17
|0,9
|1,3
|0
|2,4
|21,9
|Калининградская область
|0
|0
|0
|0
|42,1
|0,1
|0,1
|0
|17
|0,1
|Ленинградская область
|92
|82,2
|0,4
|1,2
|1
|64
|38,7
|101,1
|101,5
|187,9
|322,6
|232,9
|Мурманская область
|657,4
|635,8
|699,8
|712
|917,2
|1069,2
|1009,5
|5
|Новгородская область
|0
|0
|0
|0
|9,2
|5
|25,6
|4,9
|8,5
|Псковская область
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|5,7
|6,5
|121,8
|151
|г. Санкт-Петербург
|7061,4
|7262,7
|8254,6
|7533,1
|1582,4
|1409,7
|1011,2
|1040
|2055,5
|231,1
|1063,1
|1365,9
|Республика Адыгея (Адыгея)
|0
|0
|0
|0
|4,2
|21,9
|0
|Республика Калмыкия
|0
|0
|0
|0
|0
|0,9
|12
|1,1
|Республика Крым
|310,5
|64,4
|226,6
|368,1
|81,5
|Краснодарский край
|0
|0
|0
|0
|880
|1358
|3018,5
|2900,5
|1241,6
|2817,9
|417
|0
|Астраханская область
|0
|0
|0
|0
|267,1
|1719,9
|1449,9
|243,6
|217
|15,4
|0,1
|Волгоградская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34,5
|34,5
|34,5
|748,2
|939
|Ростовская область
|167,4
|214,7
|208,7
|509,9
|416,8
|458,8
|870,2
|988,2
|1416,3
|1129
|1462,3
|768,2
|г. Севастополь
|66,9
|38,5
|18,6
|Республика Дагестан
|7,5
|9
|9,2
|0
|189
|Республика Ингушетия*
|3,4
|0
|0
|0
|25,2
|29,6
|29,6
|33,6
|Кабардино-Балкарская Республика
|0
|0
|0
|0
|Карачаево-Черкесская Республика
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Республика Северная Осетия-Алания
|0
|0
|0
|0
|325
|0
|0
|Чеченская Республика*
|0
|0
|0
|24
|4,4
|3,8
|Ставропольский край
|555,7
|536
|600,6
|501,9
|456,8
|469,4
|462,3
|355,9
|0
|1517,2
|Республика Башкортостан
|0
|45
|46
|362
|636
|814
|300
|213,2
|334,8
|516,5
|605,6
|869,7
|Республика Марий Эл
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|132,9
|240,9
|229
|260
|145,6
|Республика Мордовия
|0
|0
|0
|0
|14
|0
|0
|Республика Татарстан (Татарстан)
|785,7
|413
|282,9
|251,7
|414,3
|580,2
|563
|413,7
|574,8
|768,2
|3103,9
|1136,9
|Удмуртская Республика
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3,5
|0
|Чувашская Республика - Чувашия
|17
|38,7
|29,8
|96,6
|179,2
|2,9
|0,9
|0,5
|11,2
|330,7
|342,8
|349,1
|Пермский край
|0
|0
|0
|0
|1,1
|387,2
|376,6
|409,8
|Кировская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Нижегородская область
|0,4
|0,2
|0
|0
|507,2
|482,8
|407,1
|179,6
|238,3
|310,6
|Оренбургская область
|0
|0
|0
|0
|0
|98,1
|222,7
|479,7
|476,7
|443,7
|Пензенская область
|21,6
|0,6
|0
|0,6
|0,9
|0,9
|3,7
|0
|0
|Самарская область
|501,8
|505,7
|442,6
|461,8
|1223,1
|1201,6
|665,5
|1269,9
|1336,2
|1040,4
|1026,7
|649,4
|Саратовская область
|0
|0
|0
|0
|5
|3
|0
|0
|0
|65,3
|1703,8
|Ульяновская область
|0
|0
|0
|0
|1,3
|2,1
|Курганская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Свердловская область
|6,4
|15
|164,7
|173,7
|204
|401,3
|535,7
|618,8
|952,4
|880,6
|912,5
|309,6
|Тюменская область
|0
|0
|1,7
|0
|8
|3,7
|78,7
|249,8
|376,9
|385,4
|164,7
|471,1
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
|0
|0
|0
|0
|0
|6,3
|18,1
|9,3
|0,3
|1
|356,7
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|0
|0
|1,7
|0
|2,7
|36,2
|200,6
|200
|240,7
|163,7
|114,4
|Тюменская область (без АО)
|8
|1
|36,2
|31,1
|167,6
|144,4
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|0
|Челябинская область
|77
|13
|0
|0
|0
|87,8
|280,4
|Республика Алтай
|0
|0
|0
|0
|113,4
|15,6
|107,7
|120,8
|136
|103,2
|0
|Республика Тыва
|0
|0
|0
|0
|Республика Хакасия
|0
|0
|0
|0
|0,6
|78,8
|0
|Алтайский край
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Красноярский край
|0
|0
|0
|0
|75,1
|700
|714,8
|562,6
|1705,4
|1690
|851
|Иркутская область
|0
|0
|0
|0
|0
|229,8
|229,8
|259,2
|Кемеровская область - Кузбасс
|0
|0
|1049,5
|4453,7
|580,5
|592,9
|1490,9
|830,2
|750,2
|1610,7
|847
|786,5
|Новосибирская область
|171,9
|48,9
|63,1
|82
|37,9
|45,9
|0
|0,2
|Омская область
|0
|0
|0
|0
|Томская область
|0,5
|0
|0
|0
|0
|0
|5,3
|1513,8
|72,6
|Республика Бурятия
|174
|475,4
|319,4
|198
|405,8
|471,8
|3,5
|2,4
|8
|8
|2,3
|2,5
|Забайкальский край
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|200,8
|0
|Агинский Бурятский округ (Забайкальский край)
|0
|Республика Саха (Якутия)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Камчатский край
|0
|0
|0
|0
|Приморский край
|530,4
|571,2
|513
|549,8
|1094,4
|1102,9
|635,8
|295,7
|211
|10
|10
|0
|Хабаровский край
|35
|35
|0
|0
|8,4
|8,4
|9,2
|Амурская область
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Магаданская область
|0
|0
|0
|0
|Сахалинская область
|0
|0
|0
|0
|0
|Еврейская автономная область
|0
|0
|0
|0
|1,4
|2
|Чукотский автономный округ
|0
|0
|0
|0
|90
Образование отходов: Россию тянет вниз добыча полезных ископаемых
Россия кратно превосходит соседей по евро-азиатскому региону по показателю образования отходов. К примеру, все 28 стран Евросоюза суммарно образовали 2,5 млрд тонн отходов. В одной только России этот показатель составил 5,4 млрд тонн, то есть в два с лишним раза больше при численности населения, меньшей в три с лишним раза.
Однако поспешим успокоить: этот колоссальный разрыв не связан с тем, что мы много мусорим. Если взглянуть на распределение образованных отходов по отраслям экономики, то можно увидеть, что львиная их доля (87%) приходится на добычу полезных ископаемых. В России на нее приходилось 4,7 млрд тонн образованных отходов, тогда как в Евросоюзе — всего 642 млн тонн. Если исключить этот показатель из расчетов, то окажется, что уровень образования отходов в пересчете на душу населения в России на 23% выше, чем в Европе.
|Страна/год
|1995
|2000
|2005
|2011
|2017
|2018
|Дания
|521
|664
|736
|781
|781
|766
|Норвегия
|624
|613
|426
|485
|748
|739
|Швейцария
|600
|656
|661
|689
|706
|703
|Мальта
|387
|533
|623
|589
|604
|640
|Люксембург
|587
|654
|672
|666
|607
|610
|Австрия
|437
|580
|575
|573
|570
|579
|Финляндия
|413
|502
|478
|505
|510
|551
|Франция
|475
|514
|529
|534
|514
|527
|Нидерланды
|539
|598
|599
|568
|513
|511
|Португалия
|352
|457
|452
|490
|487
|508
|Италия
|454
|509
|546
|529
|489
|499
|Словения
|596
|513
|494
|415
|471
|486
|испания
|505
|653
|588
|485
|462
|475
|Литва
|426
|365
|387
|442
|455
|464
|Швеция
|386
|428
|477
|449
|452
|434
|Хорватия
|:
|262
|336
|384
|416
|432
|Болгария
|694
|612
|588
|508
|435
|423
|Словакия
|295
|254
|273
|311
|378
|414
|Бельгия
|455
|471
|482
|453
|410
|411
|Латвия
|264
|271
|320
|350
|438
|407
|Эстония
|371
|453
|433
|301
|390
|405
|Венгрия
|460
|446
|461
|382
|385
|381
|Чехия
|302
|335
|289
|320
|344
|351
|польша
|285
|320
|319
|319
|315
|329
|Румыния
|342
|355
|383
|259
|272
|272
|Германия
|623
|642
|565
|626
|633
|EU-28
|470
|521
|515
|497
|486
|Исландия
|426
|462
|516
|495
|656
|:
|Кипр
|595
|628
|688
|672
|637
|:
|Греция
|303
|412
|442
|503
|504
|:
|Англия
|498
|577
|581
|491
|468
|:
|Ирландия
|512
|599
|731
|616
|:
|:
Коммунальные отходы: среднестатистический россиянин мусорит больше, чем поляк, но меньше, чем датчанин
Ну а если сравнивать только количество бытового мусора, то здесь россияне и вовсе мало отличаются от европейцев. За день среднестатистический россиянин генерирует 1,13 кг отходов — примерно как средний бельгиец и норвежец. При этом датчанин производит гораздо больше отходов (2,17 кг в сутки), а житель Польши — значительно меньше (0,79 кг).
При этом среднемировой показатель значительно ниже среднероссийского: 0,74 кг мусора на человека в день. Это связано главным образом с небольшим количеством коммунальных отходов, генерируемых в странах «третьего мира». Например, в Туркменистане это 0,27 кг на человека в день, в Камбодже — 0,2 кг. Здесь наблюдается корреляция с уровнем потребления (больше доходы — выше потребление — больше мусора), поэтому в лидерах по генерации коммунальных отходов — развитые страны. В маленьком богатом Монако этот показатель равен 3,61 кг на человека в сутки, в Сингапуре — 3,72 кг, в США — 2,24 кг. Впрочем, из этого правила наблюдается немало исключений. Например, Молдова, несмотря на свою очевидную бедность, производит аж 3,12 кг бытового мусора в день на человека.
Следует отметить, что главная составляющая мусорного контейнера с бытовыми отходами во всех макрорегионах мира — это пищевые отходы, макулатура и пластик.
|Регион
|кг на человека в день
|Средний мировой показатель
|0,74
|Средний показатель по региону
|0,56
|Исландия
|4,45
|Фарерские острова
|3,67
|Монако
|3,61
|Молдова
|3,12
|Чаннел
|2,98
|Гренландия
|2,6
|Лихтенштейн
|2,58
|Дания
|2,17
|Швейцария
|1,98
|Остров Мэн
|1,85
|Ирландия
|1,83
|Германия
|1,72
|Люксембург
|1,72
|Андорра
|1,55
|Австрия
|1,54
|Гибралтар
|1,49
|Монтенегро
|1,48
|Нидерланды
|1,44
|Сан Марино
|1,42
|Греция
|1,38
|Франция
|1,38
|Финляндия
|1,38
|Италия
|1,34
|Соединенное Королевство
|1,33
|Кипр
|1,29
|Португалия
|1,26
|Словения
|1,24
|Литва
|1,24
|Швеция
|1,23
|Беларусь
|1,22
|Испания
|1,2
|Латвия
|1,2
|Болгария
|1,17
|Норвегия
|1,16
|Бельгия
|1,15
|Россия
|1,13
|Турция
|1,1
|Албания
|1,1
|Хорватия
|1,1
|Македония
|1,05
|Венгрия
|1,04
|Эстония
|0,99
|Босния и Герцеговина
|0,98
|Украина
|0,93
|Словакия
|0,91
|Чехия
|0,88
|Азербайджан
|0,82
|Польша
|0,79
|Казахстан
|0,78
|Сербия
|0,72
|Румыния
|0,69
|Таджикистан
|0,62
|Грузия
|0,6
|Киргизия
|0,52
|Косово
|0,49
|Армения
|0,47
|Узбекистан
|0,4
|Турменистан
|0,27
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/166395-mirovoy-musornyy-rynok-poka-v-peredovyh-stranah-szhigayut-i-sortiruyut-v-rossii-plodyat-poligony
Можно с уверенностью сказать, что российская статистика неверна, как по объему ТКО, так и по его составу, значит и о том, какой процент идет на переработку. В полигоны россии "хороший" мусор также не попадает - происходит многоступенчатый отбор, начиная с домашних хозяйств и предприятий до самого полигона