«Если хотя бы 30 процентов населения осознают, что мусор необходимо сортировать, то уже будет легче»

Как Швейцария пришла к экологичному образу жизни и научила население заглядывать в собственные мусорные баки

Фото: Мария Горожанинова

В рамках поездки журналистов в Швейцарию, организованной «АГК-2», корреспонденту «Реального времени» удалось ознакомиться как с культурой сортировки мусора, так и с опытом страны, которая не знала, куда девать тонны отходов, но буквально за 30 лет нашла им полезное применение. О том, как жителей научили отделять пластик от картона и платить за специальные пакеты для мусора, — в нашем материале.

Сортировка мусора как образ жизни

В рамках пресс-тура в Швейцарию удалось ознакомиться не только с работой мусоросжигательного завода близ Люцерна, но и вообще с культурой обращения с отходами. А ей, этой культуре, нам остается только позавидовать. В Цюрихе по всему городу просто миллион мусорных баков — отдельно стоят урны для стеклянных бутылок 5—6 цветов, для металлических банок, для картона, у супермаркетов можно выбросить батарейки, лампочки и другой, более вредный и редкий мусор. Вообще, если гулять по городу, то можно найти урны практически для всего. Например, в общественных туалетах в центре есть отсеки для выброса… шприцев.

Особенно удивляют пакетики для сбора собачьих фекалий — из специального отдела прямо в мусорных урнах на вас сурово смотрит изображенный пес. Если же достать этот пакетик, то на нем можно увидеть даже схематичную инструкцию по сбору производных продуктов вашего питомца. Пакетики бесплатны, и сами жители их активно используют, а в ожидании, пока пес сделает все свои дела, привязывают к самому поводку.

Местная жительница Флорентина — молодая девушка лет 25, говорит, что уже не представляет, как можно скидывать весь мусор в одну кучу. Приехав как-то на отдых в Италию, она увидела, как жители страны бесцеремонно смешивают все отходы, ее глаза буквально округлились — в Швейцарии подобное отношение к мусору просто неприемлемо.

В Цюрихе по всему городу просто миллион мусорных баков



Путь длиной в 30 лет

Швейцария — по российским меркам страна небольшая. На ее территории официально живут 8,3 млн человек. До 1973 года там на законодательном уровне отсутствовало регулирование в области управления отходами, в результате чего свалки загрязняли реки, подземные воды и, конечно, воздух. К тому времени там уже сжигали мусор, но установки были далеко не совершенными и также загрязняли воздух. Ситуация начала меняться в 1986 году, когда власти решили вплотную заняться этой темой. Тогда были определены основные принципы работы с отходами. Согласно им, вся работа, связанная с мусором, должна базироваться на требованиях закона, направленных на защиту людей и окружающей среды. Кроме того, все системы утилизации отходов должны быть экологически совместимы, а Швейцарии необходимо утилизировать весь мусор на собственной территории. На выходе, согласно руководящим принципам, в процессе утилизации отходов должно оставаться только два типа продукции: перерабатываемые вещества и остаточные отходы для хранения. Мусорные полигоны официально были запрещены в 2000 году.

Таким образом, все вышеперечисленное должно было соответствовать двум идеям: не передавать проблемы будущим поколениям и другим странам. Собственно, спустя тридцать лет можно сказать, что с поставленными задачами швейцарцы справились на пять с плюсом.

Сейчас в стране обеспечивать ликвидацию твердых бытовых отходов по закону должны кантоны. Они, в свою очередь, перепоручают эти обязанности коммунам, то есть местным органам власти. Не подлежащий переработке мусор им отдают домовые хозяйства и коммерческие компании. Смешанные твердые отходы в Швейцарии собираются коммунами, муниципалитетами или частными компаниями, которые работают от лица местных органов власти.

Мусор на переработку собирают как коммуны, так и универмаги, у которых стоят контейнеры для различных фракций мусора.

Тщательная сортировка отходов на переработку позволяет обойтись без дорогой сортировки смешанного мусора



Как «загрязнитель» начал платить

Тщательная сортировка отходов на переработку позволяет обойтись без дорогой сортировки смешанного мусора — как раз того, к чему сейчас в России только-только начинают стремиться. По данным на 2014 год, это позволило переработать более 53% всех отходов. Например, бумага и картон подвергаются рециклингу на 90% от потребления, стекло — на 96%, ПЭТ-бутылки — на 82%, алюминиевые банки для напитков — на 92%, батареи — на 71%. В целом в год 355,1 кг мусора на человека подвергается переработке и 353 кг сжигается.

Сбор и перевозка одной тонны отходов обходится в сумму порядка 100 швейцарских франков (около 6 тысяч рублей). В городских районах цены гораздо ниже, нежели в сельской местности. Сжигание стоит примерно 100—180 швейцарских франков за тонну, а средний сбор за ввоз отходов составляет 142 швейцарских франка за тонну. Эти суммы ежегодно снижаются — все из-за того, что большинство заводов работают не менее 10 лет, их капитальные затраты к этому времени падают, банковские займы на строительство предприятий окупаются, а большинство инсинераторов загружены до отказа и работают практически без остановок.

Если изначально расходы на утилизацию мусора финансировались за счет государственных субсидий, налога на прибыль и базового тарифа в зависимости от количества комнат в квартире, то впоследствии в Швейцарии перешли к принципу «загрязнитель платит». Теперь бюджет формируется из базового тарифа и платы по весу или объему поставляемых отходов. То есть там взимается налог за один мешок мусора: 5-килограммовый пакет стоит 1,5—2 швейцарских франка, мешок на 60 литров — 3,80 швейцарских франка. Они выставляются у дома, после чего приезжает машина и весь мусор увозится.

На станции «Шмид АГ» принимаются все виды бытового мусора, в том числе и вредного



От бетона до CD-дисков

В рамках пресс-тура мы посетили крупную сортировочную станцию «Шмид АГ», которая находится в 20 минутах езды от Цюриха. Предприятие работает 13 лет и является семейным бизнесом — руководят им Приска и Альфред Шмид, а помогает сын Сильвио. На станции принимаются все виды бытового мусора, в том числе и вредного. Привезти отходы сюда может любой человек. Что самое интересное — здесь, как и на МСЗ, неприятных запахов нет. Все из-за того, что биологические отходы на станцию не свозятся, этим занимаются отдельные компании.

Увидев, как люди буднично приезжают с огромными пакетами мусора, берут с собой маленьких детей, которых сажают на баки, и позволяют им самим выкидывать часть отходов, журналисты ринулись к Приске — спрашивать, платят ли местному населению за этот мусор? Хозяйку станции вопрос сначала ввел в ступор, а потом рассмешил. Как оказалось, люди по собственному желанию собираются и едут рано утром за город, чтобы избавиться от отходов, а выгода здесь разве что в отсутствии необходимости покупать специальные пакеты для мусора.

На выбор здесь представлены контейнеры на любой вкус. С бутылками и макулатурой все понятно, но, например, где еще можно встретить отсеки для CD-дисков, для кофе, для фольги и множества других мелких отходов. Отдельно также собираются упаковки «тетрапак». Этот мусор идет на переработку для производства упаковочного картона.

— В Швейцарии их не собирают, но мы собираем — это наша особенность, — говорит Приска Шмид.

Сюда же можно привезти электронику. Затраты на ее утилизацию, кстати, заложены в изначальную стоимость покупки. Специальные организации эти средства собирают, и сортировочные станции после передачи на переработку другим компаниям получают, в зависимости от количества мусора, оплату за свои услуги. Если на станцию лень везти, допустим, холодильник, то его можно оставить в любом магазине — в этом случае все сделают за вас, так как вы эту услугу уже оплатили.

На выбор здесь представлены контейнеры на любой вкус. Есть отсеки для CD-дисков, для кофе, для фольги и множества других мелких отходов



Кроме того, за часть мусора людям приходится платить и на самой станции. Например, за старую мебель. Условно говоря, если человек привез диван, то его сначала взвешивают и выставляют счет. Килограмм такого мусора стоит примерно 39 местных «копеек» — швейцарских сантимов.

Помимо физических лиц, на «Шмид АГ» могут привезти свой мусор и коммерческие компании, но они за сдачу мусора платят. Несортируемые отходы принимают по более высокой цене, нежели сортируемые. Они могут отдать на станцию даже бетон, который прямо здесь измельчают и продают строительным фирмам, использующим его для прокладки дорог. Металл они также сортируют и потом продают — за него платят уже самим местным жителям, но при условии, что его объем превышает 20 тонн.

Больше всего на предприятии рады меди, поскольку на нее установлены высокие цены. Самый невыгодный мусор — это химикаты, типа средства для чистки труб.

«У нас есть конкуренция с другими фирмами не только из этой местности, но и даже из других кантонов»

Эта сортировочная станция является одной из крупнейших в округе. Есть и другие, но они принимают лишь определенные виды мусора и работают пару раз в неделю. «Шмид АГ» же работает с понедельника по пятницу, с 7.30 до 11.45 с одним получасовым перерывом и с 13.00 до 17.00. По субботам предприятие работает с 9 утра до 11.45. Именно тогда к ним поступает больше всего мусора. За три часа отходы привозят порядка 800 автомобилей, хотя при начале их работы приезжало всего автомобилей 50. За 2017 год только зеленого стекла к ним поступило 234 тонны, бесцветного стекла — 168 тонн, коричневого — 90 тонн, картона — почти 500 тонн.

Уже отсортированный мусор они сами развозят по перерабатывающим станциям, которые также располагаются в Швейцарии.

По словам Приски Шмид, семейный бизнес они начинали со сбора отходов на крестьянском дворе и, расширяясь, пришли к тому, что в 2005 году открыли крупную сортировочную станцию. Как оказалось, бизнес это совсем непростой — в регионе очень высокая конкуренция, поэтому деньги лопатой там никто не гребет.

По словам Приски Шмид, семейный бизнес они начинали со сбора отходов на крестьянском дворе и, расширяясь, пришли к тому, что в 2005 году открыли крупную сортировочную станцию



— У нас есть конкуренция с другими фирмами не только из этой местности, но и даже из других кантонов. Например, вы сейчас едете в Люцерн, и нам создают конкуренцию в том числе и фирмы оттуда. Они приезжают к нам и тоже забирают мусор, причем по более низким ценам. Для нас это проблема, — говорит хозяйка сортировочной станции.

Она отмечает, что у конкурентов затраты ниже, потому что они нанимают водителей из Польши и Чехии, которые готовы работать за меньшую плату.

На самом же «Шмид АГ» постоянно не хватает места, в результате чего также приходится оптимизировать процессы — например, недавно они купили за полмиллиона швейцарских франков новую установку для прессовки алюминиевых бутылок, которая позволяет более компактно и аккуратно упаковывать мусор, экономя как на его складировании, так и на вывозе.

Социальный контроль и крайняя мера в виде штрафов

Один из главных вопросов, который интересовал корреспондента «Реального времени», касался способов привить местному населению культуру обращения с отходами. Кандидат наук, бывший глава ведомства по управлению отходами в Федеральном органе охраны окружающей среды Ганс-Петер Фарни поделился собственным опытом работы в этом направлении. По словам собеседника издания, некоторые люди быстро осознали, что нужно следить за мусором, другим на это потребовались годы.

— Если хотя бы 20—30% населения осознают, и вы убедите их в том, что мусор необходимо сортировать, то уже будет легче, поскольку возникнет социальный контроль. Он очень важен, — отметил Ганс-Петер Фарни.

«Если хотя бы 20—30% населения осознают, и вы убедите их в том, что мусор необходимо сортировать, то уже будет легче, поскольку возникнет социальный контроль», — считает Ганс-Петер Фарни



Правда, нужно учитывать, что одним социальным контролем при воспитании культуры сортировки мусора в Швейцарии не ограничились. За выброс мусора без специально купленного пакета местным жителям грозит штраф от 50 до 200 швейцарских франков (примерно 3 140—12 550 рублей). Нарушителей могут найти с помощью камеры наблюдения или по самому мусору, если там увидят газету или письмо с адресом. Казалось бы, в действительности найти нарушителя очень сложно, но перед журналистом «Реального времени» тогда предстал реальный пример того, что в Швейцарии научились вычислять таких людей: как рассказала переводчица, сопровождающая нашу делегацию, ей один раз пришлось заплатить за такой опрометчивый поступок 150 швейцарских франков.



Контролем за обращением населения с мусором занимается администрация населенного пункта. Правда, по словам Ганса-Петера Фарни, у властей нет цели собрать как можно больше штрафов.

— Главное, спросить и понять этого человека — почему он так сделал? Это лучше для экологии, дорого или в чем проблема? — говорит бывший чиновник в сфере экологии.

При этом если за отсутствие пакетов штрафуют, то за несортировку мусора — нет. Проступок остается на совести загрязнителя. Но в том же Цюрихе уровень социального контроля очень высок — валяющиеся банки или пакеты, конечно, встретить можно, но гораздо чаще наталкиваешься на людей, которые аккуратно разносят по урнам бутылки разных цветов или складируют картон.

1 / 35 Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова