Нефтехимики передали городским перевозчикам 4 тыс. медицинских масок

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Четыре тысячи защитных масок волонтеры ПАО «Нижнекамскнефтехим» безвозмездно передали работникам городских предприятий — МУП «Горэлектротранспорт» и АО «Нижнекамское ПАТП-1». Средства индивидуальной защиты предназначены для кондукторов и водителей, которые ежедневно сталкиваются с большим количеством пассажиров.



Подобные акции «Нижнекамскнефтехим» проводит не в первый раз. С момента организации волонтерского движения изготовлено свыше 70 тыс. защитных масок. Их раздают работникам компании, ветеранам, волонтерам и сотрудникам организаций, выполняющим социальную миссию и контактирующим с большим количеством людей.



Ранее сообщалось, «Нижнекамскнефтехим» дезинфицирует городские улицы в борьбе с коронавирусом.

