День «Звездных войн»: почему фанаты любят сагу, несмотря на провалы?

Сегодня, 4 мая, отмечается день «Звездных войн» — 43-летней киноэпопеи, популярность которой настолько велика, что, несмотря на провалы, она до сих пор не утратила свою многомиллионную фанбазу. Но почему? В чем секрет детища Джорджа Лукаса, приносящего миллиардные доходы его создателям? Об этом— в материале «Реального времени».

Добрались даже до Татарстана

4 мая считается основной датой для «Звездных войн» или для одного из главных персонажей саги Люка Скайуокера. Почему именно 4 мая? Все благодаря игре слов, когда знаменитую цитату «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой сила») поклонники интерпретировали как «May the fourth be with you» («4 мая будет с тобой»). Однако они не первыми до этого додумались: фраза обязана своему появлению — внезапно — Маргарет Тэтчер. 4 мая 1979 года в газете London Evening News появился анонс вступления политика в должность премьер-министра Великобритании, который гласил: «May the Fourth Be with You, Maggie» («Да пребудет с тобой 4 мая, Мэгги»).

Есть у саги еще один день рождения, и тоже в мае — 25 мая в 1977 году вышел первый фильм «Новая надежда». Там и появилась впервые фраза «May the Force be with you», которой пользовалась «добрая» часть персонажей — повстанцы. Но эта дата среди поклонников не прижилась, и в 2013 году студия Disney, выкупившая права на франшизу у ее создателя Джорджа Лукаса и компании Lucasfilm, признала днем «Звездных войн» 4 мая.

Неофициальный праздник впервые отметили в 2011 году в Торонто. Тогда в этом канадском городе прошли конкурс костюмов и викторина на знание истории саги. После этого во многих странах мира 4 мая стали проводиться различные тематические мероприятия, в том числе парады в костюмах героев «Звездных войн» и общие просмотры фильмов. Одно из самых ярких событий — фестиваль Star Wars Celebration, который проводится ежегодно и собирает десятки тысяч фанатов со всего мира. Помимо традиционных конкурсов организаторы фестиваля приглашают на мероприятие актеров из «Звездных войн». Так, Star Wars Celebration почти каждый год посещает Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера.

Фото gelneren.diary.ru

Хоть праздник известен отнюдь не только в узких кругах, в России он почти не отмечается. Но исключения все же есть, например, в прошлом году в Москве 11—12 мая прошел фестиваль от российского фанатского клуба StarFans. Подразделение российского фанклуба «Звездных войн» существует и в Татарстане. Оно небольшое, в соответствующем паблике социальной сети «ВКонтакте» чуть более 200 человек. Его члены активно выезжают на фестивали, организуют собственные встречи и даже в условиях режима самоизоляции устраивают «косплеи на дому» — работают в костюме Дарта Вейдера, готовят еду в маске мандалорца и делают из пасхальных яиц штурмовиков и дроидов.

Провалы и миллиардные сборы

Для многих дата 4 мая — лишь повод пересмотреть фильмы. С 1979 года их накопилось 11 штук — девять эпизодов саги и две «истории». Основная «Сага Скайуокеров» повествует о семье, разборки которой, по мнению авторов мемов, «раздолбали всю вселенную». Фильмы делятся на три трилогии. Больше всего фанаты любят оригинальную трилогию, вышедшую в 70—80 годах прошлого века. Это «Эпизод IV — Новая надежда» (дата выхода — 25 мая 1979 года), «Эпизод V — Империя наносит ответный удар» (21 мая 1980 года) и «Эпизод VI — Возвращение Джедая» (25 мая 1983 года). Для тех лет это был прорыв — навороченная графика, злодеи, которые без слов переходят к уничтожению планет, и, конечно, эталонный среди них — Дарт Вейдер. Сцена с «Люк, я твой отец!» стала культовой и является с тех пор образцом неожиданных сюжетных поворотов.

Следующая трилогия приквелов — «Эпизод I — Скрытая угроза» (16 мая 1999 года), «Эпизод II — Атака Клонов» (16 мая 2002 года) и «Эпизод III — Месть Ситхов» (19 мая 2005 года) — подняла волну негатива в отношении франшизы. Во-первых, все и так знали, чем закончится история, и многие воспринимали эти фильмы как попытку создателей саги сорвать куш. Во-вторых, кого-то не устроили актеры. Речь прежде всего о Хейдене Кристенсене, сыгравшем молодого Дарта Вейдера (Энакина Скайуокера). За эту роль в Эпизоде III он даже получил «Золотую Малину». Однако критики все равно поставили этот фильм наравне с оригинальной трилогией.

Самой провальной фанаты считают трилогию сиквелов, вышедшую в наши дни — «Эпизод VII — Пробуждение силы» (18 декабря 2015 года), «Эпизод VIII — Последние джедаи» и «Эпизод IX — Скайуокер. Восход» (19 декабря 2019 года). Историю считают натянутой, а создателей, в том числе и Disney, обвиняют в попытке заработать на всем, «что движется». В надежде оживить фильмы компания приглашала актеров из оригинальных трилогий, придумывала новых диковинных животных, чтобы продавать больше игрушек с ними. Даже (осторожно, спойлер!) «воскресили» главного злодея Палпатина и сделали его дедом главной героини новой трилогии Рей — просто потому что могут. Но не помогло. Свои несколько миллиардов долларов с трех фильмов в прокате Disney все же заработал, но разочаровал даже самых преданных поклонников саги, поэтому компания временно заморозила производство дальнейших эпизодов.

В надежде оживить фильмы компания приглашала актеров из оригинальных трилогий. Фото starwars.com/the-force-awakens

Конечно, вселенная «Звездных войн» включает в себя не только фильмы. Это и серии компьютерных игр (одна из самых знаменитых — тактический шутер Battlefront), и книги, и мультсериалы («Звездные войны: Повстанцы», «Звездные войны: Галактика приключений»). С 2019 года Disney запустил полноценные сериалы, служащие дополнением к основным фильмам. Первым стал «Мандалорец», который частично возвратил доверие фанатов своей атмосферой приключений. Больше всего, конечно, покорил малыш Йода, мемы с которым заполонили интернет. Второй сезон сериала уже снят и должен выйти осенью этого года. Возможно, он станет определяющим для всей вселенной «Звездных войн» — после него создатели либо наконец оставят сагу в покое, либо найдут новый вектор ее развития.

Несмотря на все провалы, «Звездные войны» занимают второе место в истории по кассовым сборам кинофраншиз, уступая лишь фильмам вселенной Marvel — 5 против 22 миллиардов долларов.

Disney делает неплохие деньги на чувствах преданных фанатов, продавая им все, что можно продать — от фигурок персонажей «Звездных войн» до трусов и носков с их логотипами. И ведь это активно покупают — в 2020 году общий доход франшизы оценивался в 70 миллиардов долларов, уступая Покемонам (95 миллиардов), Hello Kitty (86 миллиардов) и Винни-Пуху (76 миллиардов). Но на всеобщую любовь это вряд ли как-то влияет.

Космическая солянка

Так в чем же секрет? Почему самой популярной космической эпопей считаются именно «Звездные войны», а не, например, «Звездный путь» (Star Trek), стартовавший еще в 1966 году с обычного сериала и разросшийся до медиафраншизы? Причины в оригинальной трилогии, которую считают классической. Создавая ее, Джордж Лукас взял самые популярные приемы из самых популярных на тот момент франшиз. В оригинальных «Звездных войнах» чувствуется влияние сериала «Флэш Гордон», книг «Джон Картер на Марсе» Эдгара Берроуза, самурайских фильмов Акиры Куросавы и романа «Дюна» Фрэнка Герберта. То есть Лукас взял кучу неоригинальных идей и сделал из нее оригинальную, что и привлекло фанатов жанра космической оперы.

Франшиза показывает (и доказывает) — неважно, какое у тебя оружие и какой силой ты обладаешь, а важны люди, их честь, благородство, умение оставаться собой и не поддаваться соблазнам. Фото facebook.com/StarWars

Но «Звездные войны» сложно назвать плагиатом на популярные фильмы. В основе франшизы лежат не только заимствования, но и мощная история о противостоянии темной и светлой сил. В напряжении держит прежде всего неизвестность — на протяжении всех фильмов кажется, что зло на шаг впереди, а добро влачит жалкое существование и будет побеждено. Но нет. Франшиза показывает (и доказывает) — неважно, какое у тебя оружие и какой силой ты обладаешь, а важны люди, их честь, благородство, умение оставаться собой и не поддаваться соблазнам.