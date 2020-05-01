Леонид Барышев: «Тренд на повышение производительности труда должен стать модным в России»

Фото: Олег Тихонов

Первомай — отличный повод поговорить о лучших примерах результативности труда. В России один из самых высоких показателей производительности у компании АО «Эссен Продакшн АГ» — 18,81 млн рублей в год на одного сотрудника. Предприятие выиграло в премии «Производительность труда: лидеры промышленности России — 2019». Сегодня компания делится реальными практиками, которые помогают выстраивать эффективное производство.

Технологии — очевидная часть успеха в производительности труда



С момента основания АО «Эссен Продакшн АГ» поэтапно работает над повышением производительности труда. Это большой комплекс мер, где одна из важных составляющих — техническое перевооружение предприятия. Компания в плановом порядке пополняет парк современным оборудованием и продолжает закупать высокопроизводительные технологичные линии, инвестируя в закупку ежегодно около 2 млрд рублей. По словам генерального директора Леонида Барышева, в планах перейти на полную сырьевую автоматизацию и внедрить полную бестарную упаковку. Идет работа и над усовершенствованием существующей техники, например, чтобы увеличить норму производства станков с 1 тонны до 1,5 тонны продукции в час.



— Мы идем с приростом 10% по выручке к прошлому году за счет хорошего роста по кондитерской группе и ожидаем не меньшего увеличения по прибыли в 10—15%. Поэтому 2019 год был для нас удачным. Мы его завершили окончанием большой инвестиционной программы, получив документы на третью очередь кондитерского производства и заключив контрактов на 1,5 млрд рублей. Успели закупить для него под конец года по выгодному курсу высокопроизводительное импортное оборудование, — сообщил глава «Эссен Продакшн АГ».

С момента основания АО «Эссен Продакшн АГ» поэтапно работает над повышением производительности труда. Фото Максима Платонова

От каждого — по бережливости, предприятию — производительность



Инвестиции в производство — лишь часть мер, которые позволят добиться повышения производительности труда. Не менее важный производительный ресурс предприятия — это персонал, поэтому в «Эссен Продакшн» уделяют большое внимание кадровой работе.

Несколько лет назад на предприятии начали активно внедрять принципы бережливого производства. В процессе задействовали всех руководителей среднего звена. Сотрудники предприятия воплощали новые идеи в жизнь на производстве, каждый отдел прикладывал усилия во внедрении новых технологий на вверенном участке.

— Успех в том, что эти указания спускались не сверху от руководства, — инициативу проявлял каждый сотрудник на производстве. Мы и сейчас продолжаем эту работу, собираемся в группы, обсуждаем задачи, чтобы внедрять новые идеи. Сотрудник высказывает свое мнение, и вся бригада принимает решение, как претворить идею в жизнь. Сотрудники на участках непосредственно вовлечены в процесс и поэтому замечают даже мелкие детали, высказывают идеи непосредственно с рабочих мест, — рассказал заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по производству Роман Есаулов.

На первых порах в компании работали консультанты, и ряд вопросов, как повысить производительность труда, был, что называется, на поверхности — «их можно было увидеть невооруженным глазом и быстро решить», рассказывает Роман Есаулов. В дальнейшем процесс, естественно, усложнялся, и оттачивать мастерство, улучшать производство приходилось уже самостоятельно, но результативность труда заметно выросла.

— Яркий пример — система 5S (метод бережливого производства по организации рабочего места, — прим. ред.). Нужно все расставить по местам: где у тебя должен быть вспомогательный инструмент или инструмент для уборки, где тара для укладки продукции и какой рукой ты должен брать товар. Казалось бы, такие вещи никак не могут повлиять на производительность труда, но на практике это оказалось реальным, и люди в этом убедились. Если держишь инструмент всегда в одном месте — не тратишь время на его поиски. Или доставка материала к рабочему месту: раньше его подвозил самостоятельно каждый сборщик продукта, он отвлекался, чтобы отойти за материалом. В итоге организацию доставки материала оптимизировали, и этим занимается отдельный человек, который постоянно подвозит материал к станкам. Таким образом, остальные не тратят на это время, — наглядно пояснил замглавы компании по производству.

Не сокращать, а увеличивать: улучшение производительности труда создает новые рабочие места



Замеряя показатели производительности труда, в компании ориентируются на европейские данные, используют индикаторы потребительского рынка ЕС, США и России. Затем обсуждают, как сделать большую выработку или сократить рабочее время, не утратив производительности.

— Нам приходится бороться с конкурентами за квалифицированных специалистов, обеспечивая сотрудников достойной зарплатой. Для этого рабочее место должно быть высокопроизводительным и рентабельным. Мы сразу ставим перед собой высокую планку, иначе не сможем быть конкурентоспособными на российском рынке, если не выиграем у всех по производительности труда. Когда мы делали соусный рынок, активно работали в этом направлении, и по кондитерке — то же самое, — подчеркнул глава компании Леонид Барышев.

Появление высокопроизводительного оборудования не привело к сокращению рабочих мест в компании. Напротив, с оптимизацией привлекли сотрудников на новые участки.

— Мы нацелены не на сокращение рабочих резервов, а на сокращение затрачиваемого времени на единицу продукции. А высвобожденные рабочие резервы направляем на новые участки с новым оборудованием, — пояснил Роман Есаулов.

«Мы нацелены не на сокращение рабочих резервов, а на сокращение затрачиваемого времени на единицу продукции», — отметил Роман Есаулов.

Инструмент для лидерства на рынке



Реализованные мероприятия доказали свою эффективность. Как рассказал заместитель генерального директора по производству Роман Есаулов, линия, на которой ранее за смену выпускала 14 тонн продукции, после усовершенствования через два-три месяца увеличила показатели до 14,8 тонны (+6%). Если прежде с одного портала погрузки на предприятии отгружали 25 машин в сутки, то сейчас отгружают 30 машин. Это примеры отдельных участков. Работа на предприятии выстроена таким образом, что все этапы производства представляют собой непрерывный процесс, ведущий к улучшению.

Итогом многолетней комплексной работы над повышением производительности труда стала победа АО «Эссен Продакшн АГ» во Всероссийской премии «Производительность труда: лидеры промышленности России — 2019». Компания заняла первые места сразу в двух номинациях — «Пищевая промышленность» и «Кондитерская промышленность», показав один из самых высоких показателей производительности — 18,81 млн рублей на сотрудника в год.

— Это хорошая, высокая оценка. Есть оценки, которые дает статистика или министерства, а в данном случае их дало бизнес-сообщество. Очень приятно, когда ты получаешь обратную связь от коллег. Это самая объективная оценка, — подчеркнул генеральный директор компании Леонид Барышев.

Производительность труда — важный критерий для любого предприятия, подчеркивает глава «Эссен Продакшн АГ». Работа над улучшением данного показателя позволит государству уйти от дотирования во многих отраслях и добиться высокой эффективности.

— Чтобы выигрывать у конкурентов, мы должны быть лучше всех по производительности труда. Соответственно, все оборудование выбирается исходя из этих расчетов, мы не можем позволить себе низкопроизводительную технику. Но мы не можем расти и без рынка — нужно, чтобы он тоже рос. Поэтому мы хотим, чтобы рост шел по всей стране. Тренд на повышение производительности труда должен стать модным в России, чтобы все об этом задумались! А секрет лидерства очень простой — нужно сразу думать, как ты будешь у всех выигрывать, в том числе по стоимости рабочего места или рабочего часа, — резюмировал Леонид Барышев.

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