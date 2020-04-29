Какую электронику жители Татарстана закупают на самоизоляции

Сидя дома, жители Татарстана чаще всего заказывают ноутбуки и смартфоны — чтобы скрасить вынужденные выходные, а также холодильники — судя по всему, чтобы хранить запасы на долгую самоизоляцию, заявляет Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк». В колонке для «Реального времени» он рассказывает об особенностях развития e-commerce в Татарстане, покупательских предпочтениях в первом квартале 2020 года и будущем интернет-торговли в регионе.

Онлайн-продажи в республике резко растут



По информации экспертов отдела планирования и аналитики «Ситилинка», в первом квартале 2020 года Республика Татарстан по показателям онлайн-продаж электроники и бытовой техники растет динамичнее многих регионов. Рост оборота компании в регионе составляет 40,4%, а среднего чека — 9%.

Предпосылкой к популярности онлайн-продаж в республике является в том числе более раннее появление сетей LTE (по сравнению с другими регионами). Оно обеспечило скорость для использования всех опций мобильного интернета, включая возможность быстрой загрузки страниц интернет-магазинов.

Популярные категории товаров: Казань и другие города Татарстана отличаются

Категории востребованных товаров в Казани и других городах Республики отличаются. В этом еще одна особенность региона. Если в топе в столице Республики ноутбуки, сотовые телефоны, стиральные машины, телевизоры и плазменные панели, персональные компьютеры, то в топе других городов гаджеты, наушники, игровые приставки и мебель.

Рост спроса на ноутбуки и сопутствующие аксессуары вызван в том числе переходом на удаленную работу и переводом студентов, школьников на дистанционное обучение. Фото tatarstan.ru

Рост продаж в денежном выражении по итогам первого квартала 2020 года в категории ноутбуков составил 75,1%, сотовых телефонов — 61,7%, стиральных машин — 49,9%, телевизоров и плазменных панелей — 28,9%, персональных компьютеров — 27%. Продажи гаджетов выросли в 2,1 раза, наушников в 2 раза. Продолжил расти спрос на офисные и игровые кресла (рост в 1,7 раза), а также на игровые приставки (рост в 1,3 раза).

Важно отметить, что в первом квартале 2020 года в Татарстане рост спроса на ноутбуки и сопутствующие аксессуары вызван в том числе переходом на удаленную работу и переводом студентов, школьников на дистанционное обучение. Интерес к дорогим моделям смартфонов простимулировала в том числе и нестабильная ситуация с курсом рубля. Холодильники и морозильные камеры покупатели активно приобретали для хранения продуктов, когда возникла потребность хранить большие запасы.

При этом сегодня мы также наблюдаем определенное смещение интереса покупателей к непродовольственным товарам первой необходимости и продуктам питания.

Высокий спрос на цифровые услуги

В первом квартале 2020 года в Татарстане сохранилась прошлогодняя тенденция повышенного спроса на цифровые услуги — установку программного обеспечения и операционных систем, апгрейд и сборку компьютеров, настройку техники и гаджетов и борьбу с вирусами.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост продаж за период составил 39,6%.

Факт свидетельствует о том, что, как и в прошлом году, покупатели продолжают интересоваться актуальными ИТ-решениями, обращаться к профильным специалистам для поддержания высокого уровня жизни и комфорта.



Сегодня в республике активно растет доля заказов с опцией доставки на дом, предусматривающей соблюдение санитарно-гигиенических норм. Фото Олега Тихонова

Смещение спроса в сторону доставки на дом

До введения особого режима (в связи с изменениями эпидемиологической обстановки) большинство покупателей электроники и бытовой техники в Республике предпочитали осуществлять самовывоз. Это обусловлено возможностью получения заказов в удобное время в удобном месте, позволяет на месте оформлять дополнительные сервисы при покупке дорогих товаров. Например, страхование (защита покупки или продленная заводская гарантия).

Сегодня в республике активно растет доля заказов с опцией доставки на дом, предусматривающей соблюдение санитарно-гигиенических норм. На нее уже приходится порядка 35% по всей сети. При сохранении ситуации ее доля продолжит расти.



При этом пункты выдачи сегодня продолжают функционировать с усиленными мерами санитарно-гигиенической безопасности. На территории ПВЗ размещаются памятки для сотрудников и покупателей по правилам предосторожности. Пространство перед точками обеспечивается специальной разметкой для соблюдения посетителями нужной дистанции. Между покупателем и посетителем не допускается расстояние менее 1,5 метра.

В ПВЗ компании в первом квартале 2020 года увеличилась доля оплат через систему бесконтактных платежей на 6,3%. В Республике и в целом по сети растет количество предоплаченных заказов через сайт.

Доля трафика с мобильных телефонов и планшетов продолжает расти

Тенденция роста просмотров онлайн-витрины со смартфонов и планшетов в первом квартале 2020 года в республике сохранилась. По посещаемости сайта мобильные и десктопные устройства практически сравнялись. На смартфоны и планшеты пришлось порядка 47,1%, на стационарные устройства — 52,9%.

Недорогие покупки часто совершались с мобильных устройств. Крупногабаритные или дорогостоящие — с экранов стационарных.

Кроме того, пользователи быстрее стали принимать решение о покупке. Так, в первом квартале 2020 года среднее время на сайте покупателей из Республики до оформления заказа составило 5 минут.

Тенденция роста просмотров онлайн-витрины со смартфонов и планшетов в первом квартале 2020 года в республике сохранилась. Фото Ильи Репина

Рост конкурентной среды для ретейлеров будет способствовать динамичному развитию e-commerce в будущем

Являясь важной логистической точкой (между московским регионом и Уралом), в прошлом году Татарстан привлек внимание крупных игроков рынка e-commerce (строительство логистических центров). Этот шаг стратегически важен для развития отрасли и региона. Это значит, что здесь богатый потенциал и в ближайшем будущем будет активная конкуренция по всем направлениям. Стоимость доставки, способы оплаты, ассортимент, дополнительные сервисы. Для покупателей это благо. Конкуренция всегда способствует повышению качества во всех смыслах.

Далее это может привести к увеличению спроса и отрыву республики в показателях онлайн-покупок от других регионов. Востребованность предложения у потребителей в условиях растущей конкуренции станет ключевой задачей игроков e-commerce, присутствующих здесь.

С другой стороны, появление крупных игроков, которые готовы делиться опытом, безусловно, будет способствовать развитию бизнеса предпринимателей, которому требуется логистический сервис. Качественная логистика всегда помогает продажам в e-commerce — как на внутреннем, так и на международном рынке.

Актуальная ситуация на рынке в 2020 году станет дополнительным драйвером развития e-commerce в регионе. Накопленный положительный опыт интернет-покупок, безусловно, будет способствовать увеличению доли онлайн и сохранению клиентов в сегменте — по отношению к традиционному офлайн-сегменту.