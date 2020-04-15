«Агросила»: «Ситуация с коронавирусом дает нам возможность найти что-то новое»

Холдинг наладил поставки кур в Китай и думает о возможности доставлять продукцию потребителям на дом

Фото: Ринат Назметдинов

Холдинг «Агросила» работает в штатном режиме, несмотря на отсутствие каких-либо госкомпенсаций из-за локаута и пандемии в АПК. В «Агросиле» даже собираются увеличить в 2020 году выручку до 43 млрд рублей и производство молока, рассказала гендиректор холдинга Светлана Барсукова на онлайн-конференции сегодня. По ее словам, молочный комплекс «Азнакай» продолжает строиться, инвестпланы по другим предприятиям тоже пока не корректировали. Что в компании хорошо прочувствовали — так это закрытие ресторанов. Сейчас думают, как наладить прямые поставки потребителям на дом — в том числе замороженной куриной продукции, спрос на которую в карантин вырос.

Компенсаций нет и не предвидится, но «Агросила» работает в штатном режиме

Сегодня на zoom-конференции гендиректор АО «Агросила» Светлана Барсукова рассказала, как в условиях тотальной самоизоляции и локдауна работают предприятия холдинга. По ее словам, инвестиционных планов компания не корректировала — даже собирается нарастить выручку и выйти на новые рынки.

— У нас на текущий момент никаких сложностей нет. Мы работаем в штатном режиме, — заявила она. — Отгружаем продукцию по необходимым точкам поставки и привозим сырье, чтобы производить конечный продукт для потребителя. План производственной программы на 2020 год мы не корректировали, остались в тех же показателях.

Никаких компенсаций из бюджета РФ или РТ «Агросила» в связи с пандемией пока не получила и вряд ли получит. Дополнительных льгот не будет, поскольку это зависит даже не столько от отрасли, сколько от размера бизнеса, считает Барсукова:

— Достаточно много мер поддержки было заявлено для МСБ, что, наверное, объективно, и не так много для крупного бизнеса, который сегодня ищет выход, по сути, самостоятельно.

Однако программы для АПК, заявленные и правительством РФ, и Минсельхозом РФ, и правительством РТ, сохраняются.

По словам Барсуковой, инвестиционных планов компания не корректировала — даже собирается нарастить выручку и выйти на новые рынки. Фото agrarii.com

Пандемия не помеха для роста производства и выручки

В 2020 году «Агросила» собирается увеличить выручку на 12—15% — до 43 млрд рублей (в прошлом году она была 38,1 млрд рублей). Ранее заявлялось, что холдинг рассчитывает по итогам 2020 года увеличить чистую прибыль до 1,1 млрд руб. против 600 млн руб. в 2019 году. Доля экспорта прогнозируется в 15%.

В ключевом сегменте работы компаний — производстве молока — тоже все хорошо. Гендиректор АО «Агросила» по вопросам животноводства Аян Ибатуллин рассказал, что из 11 тысяч коров, которые живут на фермах холдинга, 9,2 тысячи — дойные. Ежедневно компания производит 160 тонн молока. Средний надой на одну корову — 15 литров молока, на дойную корову — 17,5, несмотря ни на какую пандемию. Светлана Барсукова рассказала, что переработка молока в 2020 году даже вырастет на 24% — до 34,5 тысячи тонн готовой продукции (в прошлом году было 27,6 тыс. тонн).

В таком же штатном режиме проводятся и весенне-полевые работы. Сейчас сеют ячмень, вот-вот займутся сахарной свеклой, а потом — яровой пшеницей.

— Срок посевной кампании зависит исключительно от технологий и погодных условий в Татарстане. Допустим, для ячменя и сахарной свеклы — особенно, должны быть устойчивые положительные температуры, которые сейчас достигнуты на территории РТ, и поэтому посевная кампания идет у нас полным ходом и будет проведена в запланированные сроки — в течение двух недель. Техника наша позволяет это сделать в 10—14 дней, — заверила Барсукова.

«посевная кампания идет у нас полным ходом и будет проведена в запланированные сроки — в течение двух недель», — заверила Барсукова. Фото v-chelny.ru

Молочный комплекс «Азнакай» продолжает строиться, инвестпланы не корректировали

Не прекратилась работа и по амбициозному проекту — строительству молочного комплекса «Азнакай», о начале которого газета «Реальное время» писала в прошлом году. Генподрядчик уже вышел на строительную площадку «Азнакай» и завозит на нее спецтехнику и оборудование, рассказал Аян Ибатуллин.

С самого начала в молочном комплексе будут содержаться 2,5 тысячи дойных коров и карусельная дойка на 72 места. В дальнейшем «Агросила» планирует расширить комплекс до 4,5 тыс. дойных коров и выдаивать 100 тонн молока ежедневно. Запуск полного цикла комплекса придется на 2021 год.

Инвестиционные программы по производствам «Агросилы-Молоко» (в его модернизацию в 2019 году инвестировали 40 млн рублей) и «Челны-Бройлера» (было заявлено о полумиллиарде инвестиций) прорабатываются, компания почти закончила работу по поставкам оборудования на площадки предприятий. Светлана Барсукова отметила, что компания «Агросила» «кардинально не корректировала планы инвестиционных работ, по крайней мере, в связи со сложной социальной экономической ситуацией».

«Агросила» начала поставки в Китай

В пандемию меняются курсы национальных валют по всему миру — поэтому внешние рынки могут быть привлекательнее внутренних. Но в «Агросиле» осторожно подходят к волатильности на рынках, ссылаясь на то, что рубль нестабилен, и это будет продолжаться еще некоторое время из-за того, что сделка с ОПЕК прошла совсем недавно. Только после того, как цена на нефть придет к средневзвешенному состоянию и стабилизируется рубль, можно будет говорить об изменении себестоимости продукции, объяснила Барсукова. Пока в компании лишь делают прогнозы на 2020 год и по изменениям относительно цен 2019 года (в производстве продукции «Агросилы» используется «импортная составляющая»).

— Мы, безусловно, рассматриваем привлекательность экспортного направления, не только по сахару, но и по мясу птицы — видим большой потенциал. Тем более на экспорт можно направить продукцию, которая не востребована на территории РФ, но востребована в странах Восточной Азии. Мы уже начали поставки куриной продукции в Китай, еще в феврале ушли туда машины. Экономическая эффективность таких поставок высока, — рассказала Светлана Барсукова.

«На экспорт можно направить продукцию, которая не востребована на территории РФ, но востребована в странах Восточной Азии. Мы уже начали поставки куриной продукции в Китай, еще в феврале ушли туда машины», — рассказала Светлана Барсукова. Фото meat-expert.ru

Кроме того, власти заявляли о возможности субсидирования перевозки продукции на экспорт из центральных регионов России, эти программы существуют — по железнодорожным и автотранспортным перевозкам, напомнила гендиректор «Агросилы»:

— Я полагаю, что ситуация с коронавирусом дает нам возможность найти что-то новое для себя, реализовывать потребителю новые виды продукции. Мы сейчас очень внимательно следим за исследованиями изменения спроса потребителей на продукцию в условиях пандемии. Думаю, что по их результатам мы выйдем на какие-то новые рынки продукта.

Логистические цепочки не пострадали, но ретейл почувствовал закрытие ресторанов

Отвечая на вопрос «Реального времени» о логистических цепочках, Светлана Барсукова отметила, что они не прерывались. Хотя и были определенные сложности, связанные с оформлением документов, но впоследствии «Агросила» решила эти вопросы.

— И правительство РФ, и правительство РТ принимают все меры, чтобы автотранспортные средства, перевозящие продукты питания, беспрепятственно передвигались по территории России. Сейчас смягчен весовой контроль или даже отменен в определенных регионах. Запрещено ограничение передвижения средств, перевозящих продукты питания, — напомнила Барсукова.

Холдинг «Агросила» включает не только производство, но и ретейл. На сегодняшний день, например, в фирменную торговую сеть «Челны-Бройлер» входят более 70 магазинов в Татарстане, Удмуртии, Башкирии и Кировской области. Поставки продукции в магазины осуществляются напрямую, минуя цепочку дистрибьюторов и иных посредников. Торговая сеть работает в нескольких форматах: магазины и автолавки. Отвечая на вопрос «Реального времени», создала ли «Агросила» возможность для своих магазинов доставлять продукцию на дом в условиях карантина, Барсукова согласилась, что сложности с поставкой продукции были, так как все рестораны закрыты и работают только на доставку конечному потребителю на дом. Как следствие, произошло сокращение этого сегмента и поставки в этот сегмент значительно сокращены.



Отвечая на вопрос о логистических цепочках, Светлана Барсукова отметила, что они не прерывались. Хотя и были определенные сложности, связанные с оформлением документов. Фото agbz.ru

— Что касается доставки продукции нашего холдинга на дом, хочу сказать, что это осуществляется на текущий момент через централизованное приложение «Сбермаркет», где присутствует наша продукция, и, соответственно, ее можно доставить вам на дом. Если говорить о доставке продукции из наших торговых точек, то мы сейчас этим вопросом активно занимаемся, и думаю, что в ближайшие недели это станет возможно. Чтобы потребитель мог получать нашу продукцию напрямую, — уверенно заявила Светлана Барсукова.

При этом с марта изменились запросы торговых сетей и сам потребительский спрос: значительно вырос спрос на продукцию длительного хранения, это касается бакалеи, консервированных и замороженных продуктов. «Агросила» тоже попала в эту волну, поскольку больше запросов поступало именно на продукцию длительного хранения — сахар (за него в холдинге отвечает «Заинский захар») и замороженное мясо птицы. Люди хотели себя обеспечить продуктами питания на случай длительного режима самоизоляции, чтобы можно было комфортно находиться дома, объяснили в холдинге, и со временем спрос на продукты питания все равно придет в норму. Так или иначе, ни одной своей торговой точки фирменной сети из-за пандемии «Агросила» пока не закрыла.

— Ситуация достаточно сложная, но я уверена, мы из нее выйдем с честью и без потерь, как и все проживающие на территории России, — оптимистично заявила Барсукова.

