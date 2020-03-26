«Ситуация для нашего бизнеса фатальная»: долгие выходные выкрутят руки предпринимателям

Неделя выходных: юридические аспекты

Владимир Путин объявил ближайшую неделю нерабочей, но с сохранением заработной платы — чтобы люди по всей России оставались по возможности дома и таким образом защищались от распространения коронавируса. Вчера, 25 марта, он подписал соответствующий указ. Под его действие не подпадают те предприятия, которые ведут деятельность, связанную с жизнеобеспечением (аптеки, продуктовые магазины, больницы, ведомства и т. д.).

«Реальное время» задается вопросом о том, как малый бизнес встречает это предписание: с одной стороны, он должен прекратить работу (а значит, лишиться выручки), а с другой — продолжать платить сотрудникам зарплату. Руководитель проектов Московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Андрей Набережный прокомментировал для нас юридическую сторону вопроса:

— Для бизнеса здесь варианта два. Либо ему придется обосновать свою деятельность как связанную с жизнеобеспечением: например, это какие-то локальные магазины, которые продают товары первой необходимости, которые закрыться не могут, даже несмотря на указ. Или придется другие алгоритмы использовать: неофициально договариваться, что сотрудники выходят или работают на удаленке, или оформлять выход сотрудников в выходной день. Последнее возможно, только если сотрудник согласится.

Проблема указа в том, что неделю объявили именно нерабочей. Но как таковой категории «нерабочая» в Трудовом кодексе нет. Есть выходные, есть праздничные дни. Поэтому не совсем понятно, как квалифицировать данный день. Если мы говорим, что это выходной, можно сотрудника вызвать на работу с его согласия за двойную оплату. Если мы квалифицируем как-то иным образом, то непонятно, как вообще этот день оплачивать и можно ли вообще это сделать, если президент четко сказал: «не работаем».

Что до термина «непрерывно действующие организации», которых указ не коснется, то это относится к организациям непрерывно действующего цикла. Например, это производство, которое невозможно просто так взять и остановить. А вот, например, юридическая фирма — ее деятельность можно остановить на пару дней без ущерба для клиента и в целом.

Поставщик продуктов: «Есть люди будут всегда»

Майя Сабирова работает в бизнесе, связанном с поставками рыбных деликатесов. Она рассказала «Реальному времени», что определенные меры в связи с коронавирусом будут обсуждаться в компании в скором времени, но на дополнительные выходные фирма, скорее всего, не сможет уйти, поскольку должна выполнять обязательства перед контрагентами:

— Мы же поставляем продукты питания. А есть люди будут всегда. По моим представлениям, продуктовый ретейл неплохо будет себя чувствовать в период карантина. А вот что будет потом, если он затянется, люди проедят все запасы, а доходов не случится, — это большой вопрос. И на него ни у кого пока нет ответов. Я подозреваю, что мы будем работать и ближайшую неделю. А производство — тем более.

Но мы, в принципе, и в праздники часто работаем, потому что нужно продолжать поставки в магазины. Ведь графики поставок согласованы со всеми сетями и розничными магазинами, есть соответствующее приложение к договору с каждым крупным клиентом. Обычно мы договариваемся о поставках в определенные дни недели (в зависимости от формата магазина и его географического местоположения).

Салон красоты: «Ситуация для нашего бизнеса фатальная»

Власта Маямсина, владелица салона красоты «Стриж Имидж», констатирует очень серьезные проблемы. В ее салоне было два основных направления деятельности: обучающие семинары для стилистов и услуги для населения. Сейчас оба этих направления практически остановлены. Вчерашнее заявление президента, как рассказала предпринимательница «Реальному времени», парализовало работу салона: субарендаторы-мастера отказались выходить на работу, а два больших семинара были сорваны.

— Ситуация для нашего бизнеса фатальная. Мастера-парикмахеры и маникюристы, которые у нас работают, — абсолютно незащищенная публика, которая работает на сдельной оплате, и финансовой подушки безопасности у них зачастую нет. В основном это самозанятые, работают они с нами на договорах субаренды, работодателей у них нет.

Сегодня у нас произошел срыв двух крупных семинаров, а ведь это должно было быть главным событием этого года. После речи Владимира Владимировича все ученики, которые должны были их посетить, восприняли ситуацию как чрезвычайную, сочли ее запретом на передвижение по улице и уж тем более — между городами. У них паника. «Путин запретил ходить на работу», — говорят они. — «У нас есть дети, а мы все умрем».

А между тем для нас никто не отменял ни платы за аренду помещения, ни необходимости обслуживать кредиты, ни обязанности выплачивать зарплату нашим администраторам и преподавателям, которые вышли сегодня на работу в полном составе. Кстати, после вчерашнего заявления Путина активизировались звонки из банков: нашим сотрудникам, у которых есть кредиты, начали звонить и требовать оплаты. При этом поток клиентов в салон красоты сжался до узкого ручейка, сегодня посетителей мы приняли на 80% меньше, чем обычно.

Оптовый поставщик компьютерной и оргтехники: «Бизнес остановился, все отменяют тендеры»

Эдуард Исхаков, учредитель и директор ООО «Квазар» (оптовые поставки компьютеров и офисной техники), поделился с «Реальным временем» своим лайфхаком: он перевел пятерых своих сотрудников на удаленную работу раньше, чем прозвучали слова президента. По его словам, все пока продолжают работать, а вопросы оплаты будут решаться по мере их поступления. Что же касается общей ситуации в сфере оптовых закупок компьютеров, то она угрожающая.

— Из-за общего беспорядка у нас сейчас сильный спад деятельности. Бизнес остановился, потому что все отменяют тендеры. Мы ждали, что в апреле пойдут конкурсы, а сейчас их стало просто некому проводить, некому принимать оборудование — сотрудники все сидят по домам. Не получается в этих условиях в крупных компаниях проводить конкурсы на закупку.

Но есть и еще один важный фактор, кроме этих злосчастных выходных: спад участия всех подряд в конкурсах начался с повышения доллара. Ведь даже те конкурсы, которые уже есть, были рассчитаны в начале года, и поэтому они априори стоят не по адекватной цене. Мы решили, что начнем смотреть новые конкурсы с 1 апреля, чтоб компании успели переделать конкурсную документацию. А теперь, с этими каникулами, совершенно непонятно, когда они будут это делать. Плюс еще непонятно, как производители будут поднимать цену на свои товары: например, один из крупных мировых производителей поднял цены в рублях с 1 апреля, а другой — сразу в долларах.



Людмила Губаева