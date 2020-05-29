«Казаньоргсинтез» проведет годовое общее собрание акционеров в заочной форме

Фото: Роман Хасаев

Сегодня стало известно, что ПАО «Казаньоргсинтез» проведет годовое Общее собрание акционеров в заочной форме. Совет директоров компании заочно провел очередное заседание, на встрече определили сроки и формат проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА). Принято решение провести ГОСА 29 июня в заочной форме.

На сайте «Казаньоргсинтеза» акционеры могут ознакомиться со всеми проектами документов. Кроме того, материалы ГОСА можно изучить в частном порядке с 8 июня этого года в рабочие дни с 8 до 15 часов по московскому времени в отделе корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, корп. 1030, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051. Заполненные бюллетени можно отправить по почте на тот же адрес.

Первоначально собрание акционеров было назначено на 16 апреля. Однако 8 апреля эти планы отменили из-за неблагополучной эпидемической ситуации в России и в мире, а также в связи с невозможностью провести собрание в форме совместного присутствия акционеров из-за продления режима самоизоляции в Татарстане.

Как писало ранее «Реальное время», ПАО «Казаньоргсинтез» перенесло проведение годового собрания акционеров.

