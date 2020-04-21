Владелец «Акульчева» рассказал о вспышке коронавируса на фабрике: «Из 14 больных пятеро в больнице»

Фото: Роман Хасаев

«Мы не можем допустить пропажи продуктов с полок»

Татарстанское управление Роспотребнадзора заявило об очаге коронавирусной инфекции на челнинской кондитерской фабрике «Акульчев». Владелец предприятия Сергей Акульчев рассказал «Реальному времени», как были выявлены 14 заболевших COVID-19. Челнинский бизнесмен подчеркнул, что кондитерская фабрика, как пищевое производство, не прекращала работу.

«Мы не можем допустить пропажи продуктов с полок, люди должны продолжать жить и что-то есть», — сказал Акульчев.

Бизнесмен рассказал, что на фабрике ввели систему работы: при температуре 37°сотрудник получал больничный и отправлялся домой. Руководство контролировало, вызвал ли он врача и сдал ли тест на коронавирус. Так и был выявлен первый пациент. Но, несмотря на это, он успел заразить нескольких коллег. На фабрике выявили контактную группу, которая отправилась на карантин.

Таким образом, сегодня 2/3 работников компании сидят на карантине или на больничном. Работают около 30% сотрудников. Акульчев рассказал, что из 14 больных только пятеро лечатся в больнице. У семи заболевших COVID-19 сотрудников симптомы легкие, у двоих их нет вовсе.

Уже через неделю с карантина выйдет основная часть работников.

Не надо охотиться на ведьм

Фабрика «Акульчев» безопасна для покупателей, заверил бизнесмен. Производственный цех чистый, каждую неделю в нем проводится генеральная уборка, для которой приглашаются специалисты Роспотребнадзора.

Продукция хранится на складе, который удален от производства на 1,5 км. До полок магазина продукты добираются около недели. При этом Сергей Акульчев посоветовал в любом случае мыть руки после магазина и герметичную упаковку продукта — при желании.

Бизнесмен просит «не охотиться на ведьм». Если давить на предпринимателей, чьи сотрудники заразились коронавирусной инфекцией, то они будут стараться занижать статистику и всячески препятствовать их тестированию.

«Я буду продолжать тестировать людей. Выявлять. Отправлять на лечение. […] Наша задача простая — будем поднимать экономику», — заключил Акульчев.

Из домашнего очага

Об очаге коронавируса на фабрике «Акульчев» на совещании в кабмине Татарстана рассказала сегодня глава Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

Она отчиталась о том, что 32 сотрудника фабрики и 25 членов их семей находятся под медицинским наблюдением. Патяшина пояснила, что в большинстве случаев инфекция заносится в коллективы предприятий Татарстана «из домашнего очага», а потом она расходится по семьям пострадавших сотрудников.

Евгений Калашников