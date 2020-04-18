Объекты «Казаньоргсинтеза» обеспечат дополнительными системами активной очистки воздуха

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

На производственных объектах ПАО «Казаньоргсинтез» начали устанавливать промышленные системы активной очистки воздуха. Оборудование уже работает в операторных завода этилена, а также в некоторых кабинетах заводоуправления. В планах — снабдить ионизаторами операторные всех заводов и крупных офисных помещений.

Для этих целей «Казаньоргсинтез» приобрел 27 систем очистки воздуха. Еще 40 установок поступят в ближайшее время. Стационарные промышленные автономные системы активной очистки воздуха позволяют обслуживать помещения площадью до 700 и до 300 кв. м. Для офисов закуплены мобильные аналоги этой системы.

Принцип действия очистителей основан на сочетании света UVX-спектра высокой интенсивности с матрицей покрытой гидрофильной оболочкой из редкоземельных металлов. При прохождении воздуха матрица образует гидропероксиды (ОН), которые распространяются во всем объеме помещения. Происходит процесс очищения воздуха и поверхностей в объеме всего помещения при помощи абсолютно безвредных компонентов в присутствии людей.

Системы активной очистки воздуха эффективнее и пассивных ультрафиолетовых ламп, воздействие которых слабеет на расстоянии, и от любых рециркуляторов, которые борются с проблемой только внутри своего корпуса.

Производитель гарантирует, что системы активной очистки воздуха уничтожают в воздухе и на поверхностях патогенные микробы, вирусы, плесень, грибки. При этом вредные летучие органические соединения окисляются до безопасных паров воды и углекислого газа. Ионизаторы стали дополнительной мерой по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ПАО «Казаньоргсинтез» не прекращало выпуск продукции после введения в Татарстане режима самоизоляции. Меры по профилактике коронавирусной инфекции принимают на предприятии еще с начала марта.