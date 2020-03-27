«Казаньоргсинтез» поддержал решение о нерабочей неделе

Фото: ПАО "Казаньоргсинтез"

Исполнительная дирекция ПАО «Казаньоргсинтез» приняла решение об объявлении следующей недели, с 30 марта по 5 апреля, нерабочей. В это время производство продукции будет осуществляться как в новогодние каникулы, указано на сайте ПАО «Казаньоргсинтез». Остальная деятельность на предприятии в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья сотрудников будет завершена.

При нерабочей неделе сохранится зарплата сотрудников. Выплаты заводчане получат в полном объеме, как и премиальную часть.

Напомним, что предприятие относится к «непрерывно действующим организациям», поэтому работу по Указу президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» может проводить в прежнем режиме. К такому решению также пришли профильные министерства.