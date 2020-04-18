Коронавирусная неделя: столпотворение в Москве из-за пропусков и словесный батл Уткина и Соловьева

Самые интересные видео и посты в соцсетях, связанные с COVID-19

Фото: соцсети

«Реальное время» подготовило обзор самых интересных событий, связанных с коронавирусом и освещенных в соцсетях. Мы отобрали соответствующие видео, посты и твиты, а также события, которые вы могли пропустить в информационном потоке, связанном с пандемией.



Очереди из скорых в Москве и пациенты в коридорах в Петербурге

На неделе одной из самых громких «коронавирусных» новостей стали очереди из автомобилей скорой помощи на подъездах к больницам. 11 апреля, в частности, в Сети появилось сразу несколько видео с огромными очередями в больницу №119 Федерального клинического центра высоких медицинских технологий в химкинском микрорайоне Новогорск. Тогда же оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил подлинность видеозаписей из Подмосковья. Причиной стал рост числа зараженных COVID-19 — очевидцы сообщали, что экипажам приходилось по несколько часов стоять на трассе, чтобы передать пациентов в больницу. Тогда же сообщалось, что подобные очереди наблюдаются и в других больницах столицы — в частности, в Медведково и Щукино.

Не более оптимистичная ситуация и в Санкт-Петербурге. 15 апреля «Эхо Москвы в Петербурге» обнародовало на своем YouTube-канале видео, которое прислали медики из Покровской больницы на Васильевском острове. На нем видно, что пациентов с диагнозом «пневмония» размещают в коридорах, при этом в некоторых отделениях больницы объявлен карантин в связи с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции. Остальные отделения, по данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (их приводит «Фонтанка»), вынуждены работать с перегрузом. В ближайшее время пациентов должны перевести из коридоров больницы, перепрофилированной под лечение пневмонии, в другие медицинские учреждения.



«Почти две с половиной недели карантина — коту под хвост»

Врачи московской больницы №15, расположенной в Выхино, стали носить свои фотографии, прикрепленные к защитным костюмам, чтобы пациенты могли видеть лица лечащих их людей. Об этом 16 апреля рассказала «Новая газета». Это уже не первая подобная новость — в начале апреля появилась информация о врачах из Израиля, которые «показывают» пациентам свои лица. Фотографию разместили на Reddit, показал ее в своем facebook-аккаунте «Сноб».

Тем временем в первый день введения в Москве цифровых пропусков для передвижения по городу возникли огромные очереди в метро, связанные с проверками этих пропусков. Соцсети заполнились фотографиями вестибюлей и переходов с толпами людей, которые пытаются попасть в подземку. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что очереди возникли «из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, что в нынешней ситуации очень критично», а позже добавил, что очереди устранены.



Такие «рукотворные» очереди вызвали негодование в соцсетях: в условиях необходимости «социального дистанцирования» толпа может быть опасна и привести к всплеску распространения коронавируса. В частности, врач московского клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Давид Матевосов в интервью «Радио Свобода» сказал: «Почти две с половиной недели карантина — коту под хвост. Мы сейчас полностью нивелировали все, что сделали за 2,5 недели». Врач отметил, что после 15 апреля совершенно однозначно стоит ожидать очередного пика, в зависимости от инкубационного периода — через 7—14 дней.



Британец собрал денег для медиков к своему столетию, а Уткин и Соловьев поругались из-за антикоронавирусных мер

В то же время из российских городов поступает информация о наказаниях за нарушение режима самоизоляции. В частности, по сообщению одного из краснодарских пабликов, полиция увезла в отделение мужчину, который вместе с женой и ребенком в коляске стоял у подъезда своего дома. В пересказе, по всей видимости, жены задержанного, полиция потребовала паспорт мужчины и, увидев прописку в Коломне, увезла «нарушителя» в отделение. В комментариях к посту есть информация о том, что инцидент произошел не в Краснодаре, а в Москве.

На неделе получила распространение история 99-летнего британца, который собрал 20 миллионов фунтов стерлингов для работников здравоохранения. Ветеран Второй мировой войны Том Мур в начале апреля объявил, что пройдет тысячу кругов по своему двору до дня рождения, 30 апреля, и предлагал поддержать его, перечислив деньги, которые он собирается передать Национальной службе здравоохранения. Мужчина хотел собрать тысячу фунтов, но история стала популярной, и в результате к вечеру пятницы было собрано 20 миллионов фунтов стерлингов.



Более медийные персоны на неделе формировали гораздо менее приятные инфоповоды. Отметились, в частности, комментатор и блогер Василий Уткин и телеведущий Владимир Соловьев, причем началось все, как ни странно, с темы коронавируса. Онлайн-битва происходила еще с прошлой недели — тогда Уткин в интервью телеканалу «Дождь» эмоционально высказал свое недовольство мерами, принимаемыми российскими властями для борьбы с кризисом, вызванным COVID-19. По не совсем ясной причине телеканал «Царьград» попросил Владимира Соловьева прокомментировать эти высказывания, в результате ведущий назвал бывшего комментатора «больным несчастным человеком». Перепалка перешла из СМИ в соцсети — сначала в Twitter, затем — на YouTube. В результате Уткин позвал Соловьева на батл, Соловьев отказался, но в ответ на семиминутный ролик Уткина выложил часовой «Соловьев Live», из которого как минимум половина была посвящена бывшему комментатору.

