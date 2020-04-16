Казанский след красных латышских стрелков

Герои Гражданской войны не только брали город, где хранился стратегический золотой запас Российской империи, но и дали ему свои имена

Фото: Максим Платонов (фрагмент мемориального комплекса в Юдино)

Ровно полвека назад в этот день (16 апреля 1970 г.) в Риге открыли Музей красных латышских стрелков. В 1993-м его богатые фонды сдали в архив, а само учреждение переименовали в Музей оккупации. История Казани тесно связана с героями Гражданской войны — латышскими стрелками. Эти беспощадные национальные боевые отряды, ставшие надежной опорой большевиков, помогли отвоевать город у «белых» в 1918 году. Неудивительно, что их имена остались на топонимической карте татарстанской столицы.

«Преторианская гвардия» большевиков

Сразу после выхода из СССР Латвия начала избавляться от «колониального» советского наследия. Ревизия исторического прошлого не миновала и одну из достопримечательностей Старой Риги — Музей латышских красных стрелков, созданный в апреле 1970 г. В 1993 году он сменил экспозицию и стал называться Музеем оккупации. Его посещают не только школьники и туристы, но и по традиции — дипломаты и официальные представители государств. Управляет музеем частная благотворительная организация. Вход в него бесплатный, поэтому неудивительно, что он хронически убыточен.

Экспозиция представляет собой документы и фотографии, а также памятные вещи из мест заключения и спецпоселений, имеющих четкую периодизацию: «Первый год советской оккупации (1940—1941)», «Оккупация нацистской Германией (1941—1944)», включая историю Холокоста на территории Латвии, и «Послевоенная советская оккупация (1944—1991)».

При этом одноименную площадь, на которой расположен бывший Музей красных латышских стрелков, переименовывать полностью не стали, убрав из названия лишь слово «красный». Сохранился и 13-метровый памятник, представляющий собой тройку суровых монументальных мужских фигур в шинелях. Звезды на их кокардах оставили, а вот слово «красные» с гранита стерли. В таком виде этот мемориал в исторической части Риги политкорректно уравнял всех латышских стрелков — и «красных», и «белых».

Площадь, на которой расположен бывший Музей красных латышских стрелков, переименовывать полностью не стали, убрав из названия лишь слово «красный». Сохранился и 13-метровый памятник. Фото tripadvisor.ru

Первые военные части, полностью состоящие из латышей — жителей Лифляндской, Курляндской и Витебской губерний, были сформированы в Российской империи во время Первой мировой войны, в 1915 году. Грамотность среди стрелков составляла 98%, говорили они и отдавали команды на своем родном языке.

Во время Октябрьской революции среди служивых произошел раскол: часть из них приняла решение воевать в рядах Белого движения, но большинство — поддержало большевиков, из них была сформирована Латышская стрелковая дивизия, ставшая первой дивизией Красной Армии. В время Гражданской войны на стороне красных сражались около 80 тыс. человек (против 9,5 тысячи, перешедших к «белым»). Формирования латышских стрелков отличались железной дисциплиной, их использовали на самых сложных участках фронта, а также для подавления антибольшевистских восстаний в ряде городов.

— Латышские стрелки — это бывшие кавалергарды, изменившие Николаю II. При большевиках это была такая «преторианская гвардия», сыгравшая важную роль в победе советской власти. Ну а так как мы пересмотрели эти страницы истории — ведь можно было обойтись без такой большой крови, то изменилось и отношение к ним, — поделился своим мнением казанский краевед Леонид Абрамов.

История Казани неразрывно связана с этим боевым «кулаком» Красной Армии. Потому память о них осталась на карте города — в названиях улиц и районов.

Добровольцы 3-го Курземского батальона в 1915 году. Фото wikipedia.org

Бои за Казань решили судьбу советской власти



В начале августа 1918 года на Казань надвигалась народная армия под командованием Владимира Каппеля и чехословацкий корпус. Для организации обороны города по приказу главнокомандующего Восточным фронтом Иоакима Вацетиса к концу июля в Казань прибыли 507 стрелков 5-го Земгальского латышского полка, ставшего одной из самых боеспособных частей казанского гарнизона. Они упорно сопротивлялись, но красные отряды не выдержали штурма и отступили к Свияжску.

— Белочехи и Каппель взяли Казань с налета. Тогда решалась судьба советской власти, так как открывалась прямая дорога на Москву. Примчался нарком Троцкий и при нем были латышские стрелки — личная гвардия, если можно так сказать. Первые латыши стояли у руководства формирующейся новой армии. Это известные имена — Иоаким Вацетис, Мартын Лацис, причем, первый был полковником царской армии, второй — известный чекист, который потом «чистил» Казань. Они сыграли определяющую роль в том, что Казань в течение полутора месяцев была отвоевана обратно у белых, — говорит Абрамов.

При этом латышские командиры отличались не только невероятной дисциплиной и организованностью, но и страшной жестокостью. «На них столько крови! Они устраивали показательные расстрелы. Лацис после взятия Казани говорил, что здесь расстреливать некого, потому что вся интеллигенция к белым ушла, остались только рабочие. Именно он приговорил к высшей мере наказания как «антисоветский элемент» внука поэта Боратынского, члена III Государственной думы, предводителя дворянства Казанского и Краснокошайского уездов Александра Боратынского, вспоминает Абрамов.

Иллюстрация из книги В.Штейна «Боевой путь латышских красных стрелков». С сайта latvjustrelnieki.lv

Юдина увековечил сам Ленин

Первый топоним, связанный с латышскими стрелками, появился в наших краях в 1918 году. Владимир Ульянов-Ленин поставил принципиальную задачу перед председателем Реввоенсовета Троцким отбить у Каппеля Казань и вернуть хранившийся в ней золотой запас Российской империи. Выполнять этот приказ в Свияжск прибыл георгиевский кавалер Ян Юдин (Янис Юдиньш).

Для организации контрнаступления в распоряжение комбригу были переданы войска левобережной группы Красной Армии. Юдин разработал план операции, но 12 августа в поселке Красная Горка при взрыве снаряда был смертельно ранен. Со всеми почестями был похоронен в Свияжске, там, где находился в это время штаб Восточного фронта.

В память о нем по инициативе Ленина специальным решением Совнаркома РСФСР железнодорожная станция и часть поселка Красная Горка были переименованы в Юдино, а его семье была назначена «усиленная пенсия в размере десять тысяч рублей в год». Как писал в своей книге «Казань: где эта улица, где этот дом?» экс-прокурор Татарстана Кафиль Амиров, в нашей стране это был первый населенный пункт, названный в честь героя Гражданской войны. Имя Юдина также получила одна из улиц поселка, ставшего сейчас частью Кировского района Казани.

Прах самого красного командира был перенесен в Юдино только в 1961 году. На торжественное перезахоронение приехали его родственники из Латвии. А 30 лет спустя на этом месте был построен мемориальный комплекс, посвященный героям, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Фото latvjustrelnieki.lv

Новая волна героизации

Во времена правления Иосифа Сталина о латышских стрелках уже не вспоминали. Связно это было с тем, что многие из них были расстреляны в 30-е годы, попав под уничтожавший ленинские кадры маховик репрессий.

По словам Леонида Абрамова, мемориализация латышских стрелков проводилась в 60-е годы прошлого столетия, уже после смерти генералиссимуса. Новая волна их героизации докатилась и до Казани. В 1961 году решением горисполкома улица Колхозная, ведущая к центральному рынку, получила новое название — Межлаука.

Как писал в своей книге Кафиль Амиров, Мартын Межлаук прибыл в город с партией раненых в апреле 1918 года. А месяц спустя его избрали комиссаром юстиции Казанской губернии. Он был одним из руководителей штаба обороны города. После захвата его войсками Каппеля и белочехов был расстрелян 7 августа 1918 года.

В 1967 году страна праздновала 50-летие Великой Октябрьской революции. По воспоминаниям краеведов, Казань широко отмечала эту дату, Москва выделила большие деньги, на которые было много чего построено, в том числе центральный стадион и здание цирка. Как раз тогда на месте Танкодрома начали возводить новый микрорайон, одной из улиц которого дали имя в честь латышских стрелков. Названия соседних улиц были также тематическими — Гвардейская, Красной Позиции.

— Улицу Латышских стрелков проложили по краю левого берега Волги. Уступ, где дачи, — это, собственно, берег Волги. Ниже, где сейчас проложено метро, были старицы (пойменные озера). Под оврагом проходила дорога, так называемый Ногайский тракт. На этой территории, в пойменных лугах, располагался танковый полигон, который потом перенесли ближе к селу Усады. Район был неказистый, как тогда считалось, удаленный от города, труднодоступный. Туда ходило всего два автобусных маршрута, пока в 1973 году до Гвардейской не дотянули трамвайную линию. Еще через 3 года построили мост через железную дорогу на Даурской и уже позже пустили 11-й трамвай до Горок, — рассказал «Реальному времени» краевед Алексей Клочков.

Поначалу улица Латышских стрелков застраивалась 5-этажными «хрущевками», а затем там стали появляться 9- и 14-этажные жилые здания.

Поначалу улица Латышских стрелков застраивалась 5-этажными «хрущевками», а затем там стали появляться 9- и 14-этажные жилые здания. Фото Виталия Ахмерова

Герой романа «Красные и белые»

Пожалуй, самый близкий нам по времени топоним — это жилой массив Азино, появившийся в столице Татарстана во второй половине 80-х. Новый микрорайон сформировался вскоре после присоединения поселка городского типа Азино к Казани. Причем, сначала началась застройка Азино-2 и только после запуска программы ликвидации ветхого жилья после 1995 года появилось Азино-1. В столице Татарстана также есть несколько улиц с его именем.

Начдив Владимир Азин, латыш по национальности, был командиром Арской группы, которая во взаимодействии с частями 5-й армии 10 сентября 1918 года штурмовала Казань. После воевал на Восточном фронте против Колчака, где брал Агрыз, Елабугу и Ижевск, и на юге — против армии Деникина. За личное мужество первым из красных комдивов был награжден орденом Красного Знамени.

В феврале 1920 года Азин был взят в плен белоказаками. Ему предлагали чин генерала Добровольческой армии, но он отказался, как отказался и подписать воззвание к бойцам РККА. Обстоятельства его смерти до сих пор не установлены, по официальной версии его пытали и казнили.

Полевой штаб Азинской дивизии. Начдив В. Азин сидит третий слева. 1919 г. Фото iz-article.ru

Азин похоронен на местном кладбище в станице Тихорецкой (ныне Фастовецкой). Биография Азина легла в основу романа Андрея Алдан-Семенова «Красные и белые», вышедшем в 1973 году.