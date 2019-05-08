Аллея славы в Юдино: бронепоезд «Кызыл Татарстан», Ян Юдин и Вечный огонь из Александровского сада

10:30, 08.05.2019 40
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в поселке Юдино после реставрации открыли Аллею славы. Мемориал посвящен участникам Великой Отечественной войны. На территории обновленного комплекса был зажжен Вечный огонь, доставленный из Москвы от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

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