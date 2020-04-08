Карантин Фемиды в России продлили до 30 апреля

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Сегодня президиумы Совета судей и Верховного суда России приняли новое постановление о противодействии пандемии. Прием граждан в судах приостановлен до 30 апреля, однако теперь суды вправе самостоятельно решать — рассматривать ли дела за рамками рекомендованного перечня.



При малейших признаках заболевания судьям и работникам аппаратов велено осуществить самоизоляцию, говорится в опубликованном на сайте ВС РФ документе.

Также высшими органами судебной власти страны рекомендовано продолжить рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности. Список конкретизирован:

об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения;

о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни;

об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3–5 статьи 29.6 КоАП РФ;

о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста;

об обеспечении иска и др.;

дела в порядке приказного и упрощенного производства, дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным.

Отдельным пунктом постановления прописано, что с учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства, а также условий режима повышенной готовности в конкретном регионе РФ, суд «вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении дела, не указанного в пункте 3 настоящего постановления» (речь о приведенном выше перечне, — прим. ред.).

Прежнее постановление Совета судей и ВС РФ предусматривало действие ограничений до 10 апреля.

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