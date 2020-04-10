На выделенные «Казаньоргсинтезом» средства РКБ сможет приобрести 1200 костюмов для защиты врачей от COVID-19

Фото: Максим Платонов

ПАО «Казаньоргсинтез» направил финансовую помощь ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ» для обеспечения медперсонала 1200 противочумными костюмами. Ими снабдят врачей, которые будут работать с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.

Костюмы предназначены для многоразового использования. Их можно стирать и подвергать противовирусной обработке. В первую очередь спецкостюмы будут использоваться персоналом резервного госпиталя РКБ. Он оборудован 200 койками для приема пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19.

— Сегодня нам помогают многие стратегические компании Татарстана. Группа компаний ТАИФ обеспечивает нас спецодеждой и питьевой водой. Все поступающие предложения помощи и поддержки РКБ мы рассматриваем, — рассказала Ольга Сафина, заместитель главного врача РКБ по общим вопросам.