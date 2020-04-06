Врач Высокогорской ЦРБ с COVID-19 заразил односельчан паникой

Доктор заболел



Список российских врачей, заразившихся коронавирусом, пополнился врачом из Высокогорской ЦРБ. Это подтвердил «Реальному времени» главный внештатный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике, врач-инфекционист Дмитрий Лопушов.

— В Высокогорской ЦРБ был зарегистрирован один случай, все контактные лица находятся под наблюдением, — сообщил Лопушов, не вдаваясь в подробности.

Он заверил, что все контактировавшие с вирусоносителем лица выявлены и находятся под наблюдением врачей на самоизоляции.

Всего же количество зараженных COVID-19 в Татарстане выросло в понедельник более чем на треть — на 16 человек.

«В Высокогорской ЦРБ был зарегистрирован один случай, все контактные лица находятся под наблюдением», — сообщил Лопушов, не вдаваясь в подробности. Фото minzdrav.tatarstan.ru

«По Высокой Горе, скорее всего, есть зараженные»

Информация о заболевшем медике разлетелась по соцсетям и мессенджерам едва ли не раньше, чем попала в официальную статистику. Ее разнесли сами перепуганные сотрудники ЦРБ, и звучит она угрожающе.

В распоряжении «Реального времени» имеются звуковые сообщения, в которых люди предупреждают родных и близких, чтобы они не обращались в Высокогорскую центральную районную больницу: «Сотрудника госпитализировали с коронавирусной инфекцией… Все сотрудники больницы проходят тестирование... так что в эту больницу не суйтесь!»

Голос на другой записи сообщает, что на смене с заболевшим медиком работал 61 человек, сейчас они на карантине. «И по Высокой Горе, скорее всего, есть зараженные, потому что все равно кто-то с кем-то общался», — сообщает неназвавшийся источник.

Стационар закрыт, но посещение больницы «не представляет опасности»

«Заболевший находится на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) Казани», — сообщает в «Инстаграме» koronavirus_tatarstan_official со ссылкой на руководителя пресс-службы президента РТ Лилию Галимову.

В соцсетях сообщается, что закрыты приемное отделение и отделение педиатрии, остальные работают в штатном режиме. Фото google.com

В Высокогорской ЦРБ, куда корреспондент «Реального времени» обратилась как родственница маленькой пациентки, которую надо доставить из деревни на прием к врачу, заверили, что опасность подхватить вирус на приеме у врача отсутствует.

— У нас закрыт педиатрический стационар, но участковые терапевты принимают, работает амбулатория, сообщили в больнице. От ответа на вопрос, контактировали ли педиатры, ведущие прием, с заболевшим врачом, сотрудники ЦРБ уклонились. Детей из района, по их словам, амбулаторно принимают в офисе на Полковой, и те, кто там работают, проверены — можно не бояться и приезжать.

В соцсетях сообщается, что в ЦРБ проведены необходимые санитарно-эпидемиологические действия и что сейчас посещение больницы не представляет опасности, часть сотрудников перешла в режим самоизоляции, закрыты приемное отделение и отделение педиатрии, остальные работают в штатном режиме.

Корреспондент «Реального времени» обратилось в республиканский Минздрав и республиканский штаб по борьбе с коронавирусом с запросом об обстоятельствах заражения врача и ситуации в Высокогорской ЦРБ. По получении ответов они будут опубликованы.

Инна Серова