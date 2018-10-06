Антон Силуанов: «Задача — чтобы ресурсы не уходили за рубеж, как это было раньше»

Правительство России придумало, как заставить инвесторов вкладываться в российскую экономику

Инвесторам, которые вкладываются в экономику России, помогут тем, что не будут им мешать — об этом стало известно на совещании, которое прошло в Казани под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова. Речь шла о законопроекте «О защите и поощрении капиталовложений в РФ», который разработан в целях реализации новых «майских указов» Владимира Путина. Правительство придумало три направления, в которые должен вкладываться бизнес. О том, как будут решать задачу, поставленную Силуановым, — «чтобы ресурсы не уходили за рубеж, как это было раньше» — в материале «Реального времени»

Инвесторам выделили направления

На совещание, которое прошло в Казани под председательством Антона Силуанова, собрались руководители и представители восьми российских регионов — Калининградской, Нижегородской, Новгородской областей, Краснодарского, Красноярского, Пермского краев, Москвы и Татарстана. Все, кроме Рустама Минниханова, недавно избранные, но Казань в качестве места проведения совещания была выбрана не только поэтому.

— Мы знаем, какое значение всему этому [привлечению инвестиций] уделяет Рустам Минниханов, поэтому просили организовать это мероприятие в Казани, — сказал министр финансов РФ.

Речь на совещании шла о законопроекте «О защите и поощрении капиталовложений в РФ», который разработан в целях реализации новых «майских указов» Путина. Для этого в правительстве создана рабочая группа из руководителей субъектов и представителей министерств, отвечающих за привлечение инвестиций.

— Основная задача, над которой мы работаем — чтобы ресурсы, которые есть в компаниях, не уходили за рубеж, как это было раньше, а использовались в России для создания новых производств. И наша задача — помочь задействовать эти ресурсы, — сказал Антон Силуанов, открывая совещание.

Законопроектом определены три направления, в которых ждут инвесторов. Первое — это направления, которые соответствуют задачам, поставленным в указе президента — национальные проекты, экспортоориентированное производство, создание новых бизнесов, в том числе в сферах, которые занимаются развитием человеческого капитала.

Второе направление — это предложения, которые интересны государству и направлены на развитие инфраструктуры — дороги, коммуникации и т. д.

И третье — предложения со стороны самих компаний. Это новые инвестиционные проекты, которые не планировались ранее.

На совещание, которое прошло в Казани под председательством Антона Силуанова, собрались руководители и представители восьми российских регионов



… и пообещали не ухудшать условия ведения бизнеса

— Законопроект предусматривает несколько мер, которые будут интересны и регионам. Речь идет о том, что по новым инвестиционным проектам предлагаются преференции с точки зрения возмещения трат инвесторов на инфраструктуру. Засчитывать эти траты в счет будущих налогов — это очень хорошая, востребованная мера, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим о предоставлении стабильных налоговых режимов. Если инвестор вкладывает определенные суммы денег, то государство гарантирует стабильность налоговых условий с тем, чтобы бизнес-планы, которые закладывались в реализацию таких проектов, четко выполнялись, не было форсмажорных ситуаций — это дает гарантии бизнесу, — сказал Силуанов, отвечая на вопросы журналистов.

Преференции, о которых идет речь — обещание не ухудшать условия ведения бизнеса инвесторам. На последних не будут распространяться законы, предусматривающие повышение налогов или страховых взносов, принятые уже после того, как соглашение о сотрудничестве с правительством России будет подписано.

Однако поучаствовать в проекте сможет только крупный бизнес. Минимальный размер вложений собственных средств инвестора — 3 млрд рублей, общий бюджет, включая имущество, используемое инвестором — не менее 10 млрд рублей.

По словам заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова, только по субъектам, руководители которых участвовали в совещании, собраны серьезные портфели проектов.

— Мы имеем набор до 2024—2030 годов — свыше 4 трлн рублей, это очень большие амбициозные планы, — рассказал Рустам Минниханов. — Как вы знаете, это связано с дальнейшим развитием нефтепереработки, строительства нового этиленового комплекса, расширением переработки газа и по машиностроительному направлению. Отдельно обсудили проекты в агропромышленном комплексе, и тот документ, который мы сегодня видим, будет хорошим инструментом для привлечения инвесторов.





Одна из задач, поставленных Путиным перед правительством, — обеспечить рост доли инвестиций в ВВП до 25 процентов. Для этого, по оценке Андрея Иванова, потребуется 23 трлн рублей



«Сотрудничество должно быть на взаимовыгодной основе»



Минниханов оценил законопроект как серьезный документ: «Коллеги-губернаторы, в целом мы считаем, что это хорошая возможность дать толчок развитию экономики, появлению новых рабочих мест, и, конечно же, эти проекты должны быть высокотехнологичные, импортозамещающие, экспортоориентированные».

Одна из задач, поставленных Путиным перед правительством, — обеспечить рост доли инвестиций в ВВП до 25 процентов. Для этого, по оценке Андрея Иванова, потребуется 23 трлн рублей.

— Чтобы на эту цифру [25%] выйти спокойно, нужны новые проекты, дополнительно к тем инвестиционным программам, которые начали наши инвесторы — 23 трлн. Из которых 18 трлн — это инвестиции в основной капитал, из которых 8 трлн — то, что инвесторы определяют как собственные инвестиции в проект, — сказал Иванов.

Антон Силуанов особо отметил, что «сотрудничество должно быть на взаимовыгодной основе».

— Это важная работа, и мы в этом ключе хотим построить предметный диалог с бизнесом, которого не было раньше, к сожалению. Хотели с вами посоветоваться, какие преференции создать, какие решения принять, чтобы было комфортно работать, какие условия создать для нового качества инвестиций. К сожалению, у нас такого диалога с бизнесом до последнего момента не было, — повторил министр.



Инвесторам пообещали индивидуальное сопровождение и «ручную настройку».