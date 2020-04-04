ДУМ РТ: таравих-намазы в Рамадан можно совершать только дома

Совет улемов ДУМ РТ внес коррективы в организацию проведения предстоящего месяца Рамадан в период самоизоляции.

Священный месяц Рамадан начнется для мусульман 24 апреля — первый день поста. 23 апреля будет проведен первый таравих-намаз. Последний день поста назначен на 23 мая, на следующий день пройдет Ураза-байрам.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, духовенство, «руководствуясь требованиями здравого смысла», определило, что таравих-намазы возможно совершать лишь в домашних условиях. В мечетях их совершать не будут. Ифтары мусульмане также смогут проводить лишь в узком кругу.

Ранее духовное управление мусульман Республики Татарстан ужесточило требования к посетителям мечетей.

