Федор Бондарчук заморозил съемки, но не работу над сериалом о «КАМАЗ-мастере»

Как сообщили на киностудии, при первой же возможности с отменой самоизоляции группа вернется в Татарстан продолжить съемки

Во время визита в Татарстан 5 лет назад российский актер и режиссер Федор Бондарчук заявил о своем намерении снять сериал о команде «КАМАЗ-мастер». К созданию картины приступили лишь в феврале этого года: продюсерский центр Art Pictures Vision вывез съемочную группу в Набережные Челны и начал снимать ленту. Однако пандемия коронавируса и последовавшие ограничения вынудили киношников вернуться в Москву. Временно приостановлены съемки, но не работа над сериалом, заверили «Реальное время» создатели картины и рассказали над чем сейчас трудятся.

«Мы еще вернемся в Татарстан!»

Проект Федора Бондарчука — сериал о «КАМАЗ-мастере» — еще до старта претерпел серьезные изменения. Сменился, во-первых, прокатчик будущего фильма. На телеканале СТС к нему охладели, зато на НТВ проявили заинтересованность. Даты начала съемок также сдвигались неоднократно. Начало было положено летом 2016 года на гонках «Шелковый путь» в Казахстане. Далее планировалось приехать в Челны, однако поездку отложили. В итоге до Татарстана создатели картины добрались только 2 месяца назад. Также за это время поменялся сценарист фильма. Ушел Леонид Купридо, известный своим сценарием к сериалу «Молодежка». Его место занял Шабан Муслимов, бывший КВНщик, один из авторов сценария к проекту «Счастливы вместе», а вместе с ним команду пополнили еще четыре сценариста.



Соответственно перенесли и премьеру первого сезона на телевидении. Изначально доснять эпизоды сериала в Татарстане планировали в мае 2019 года, а первые серии зрители должны были увидеть минувшей осенью. Теперь о сроках говорить вообще очень сложно, признались на студии.

— Съемки в Челнах завершились в середине февраля. Мы уже начали готовиться к дальнейшим съемкам в Москве и Астраханской области, но, увы, работа пока приостановлена в связи с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции, — рассказала «Реальному времени» PR-менеджер продюсерского центра Федора Бондарчука Art Pictures Vision Юлия Кустова. — Мы крайне признательны нашим партнерам, команде «КАМАЗ-мастер», за разрешение снимать на их спортивной базе, а также за всевозможное содействие съемочному процессу. Когда ситуация будет более стабильная, и мы вернемся к съемкам, мы еще приедем в Татарстан, в том числе и в Казань, и в Набережные Челны.



Съемки в Челнах завершились в середине февраля. Фото Виталия Зудина (vestikamaza.ru)

Возвращение блудного гонщика

Перед началом съемок в Татарстане провели кастинг. Создатели будущего телешедевра отсматривали профессиональных актеров. Пробы прошли артисты Качаловского театра в Казани, а также артисты из театров Челнов: «Мастеровые», «Ключ» и татарского драматического. Некоторым предложили небольшие роли второго плана. Участвовать в массовке мог каждый житель республики, прошедший кастинг. Единственное условие — наличие свободного времени, мобильность, чтобы оперативно приехать в автоград и, по всей вероятности, частичная бескорыстность, — вознаграждение за труды — тысяча рублей.



Как отметила Юлия Кустова, сюжет сериала не изменился. Это не точная, но художественная обработка истории команды, формирования ее нового состава, отношений между представителями старшего и приходящего им на смену молодого поколения гонщиков. Конечно, есть и реальные прототипы. Например, Владимира Чагина (по сценарию он носит фамилию Кузнецов) в сериале будет играть Анатолий Белый. Российский актер театра и кино известен поклонникам сериалов по таким лентам, как «Орлова и Александров», «Фурцева», новой версии картины «А зори здесь тихие…». Еще до начала съемок Белый восхищался своим героем, отмечая, что это человек-легенда и актер считает для себя небывалой удачей и большой честью сыграть его.

В центре киноленты — вымышленный герой Денис Сазонов, которого играет Антон Васильев. Актер имеет большой опыт работы в сериалах, в том числе «Каменская», «Улицы разбитых фонарей» и других. В свое время Сазонов ушел из команды, считая себя незаслуженно обделенным. Однако спустя годы он пытается вернуться, что оказывается совсем непростым делом. Тем более что Денис успел настроить против себя многих членов команды и даже бывшую супругу, которая является в команде штурманом. Как будут разворачиваться события, зритель узнает из восьми запланированных серий.

В центре киноленты — вымышленный герой Денис Сазонов, которого играет Антон Васильев. Фото Виталия Зудина (vestikamaza.ru)

Съемки похожи на спорт

Первые съемки в Татарстане прошли непосредственно на базе команды «КАМАЗ-мастер» — в цехе, где создаются будущие машины-победители международного ралли. Еще до приезда в автоград съемочной группы в 70 человек здесь жил авторский коллектив сериала, чтобы прочувствовать дух Набережных Челнов, лучше изучить характеры местных жителей. Игорь Петренко, который исполняет роль заместителя директора команды Еремина-старшего, назвал цех «святая святых» и «космодромом», где есть свои традиции и законы и, конечно же, изумительный коллектив. А Антон Васильев добавил, что «очутился в мальчишечьем Диснейленде».

Пресс-секретарь команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин рассказал, что первый этап съемок в Набережных Челнах прошел в начале февраля:

— Члены команды в это время только вернулись с ралли «Дакар-2020" и многие были в корпоративном отпуске. Не все смогли, к сожалению, тесно пообщаться с актерами и съемочной группой. Но я уверен, что предстоит еще много совместной работы и все самое интересное еще впереди. Тем более что спортсмены выступают консультантами этого проекта.



Игорь Петренко с Андреем Каргиновым. Фото Виталия Зудина (vestikamaza.ru)

Одним из тех, кто присутствовал на съемках, был победитель ралли «Дакар-2020» Андрей Каргинов:

— Очень приятные впечатления остались от общения с режиссером, актерами, съемочной группой. Видно, что это профессионалы своего дела. Процессы все очень четко налажены. В чем-то есть схожесть со спортом. Все общение в основном по делу, во всем упор на четкость в работе и на результат. Я думаю, мы прониклись взаимным уважением. Они — к нашей команде, а мы к их непростой и очень интересной работе! Я поймал себя на мысли, что мы работаем как одна команда, а это всегда важно, если хочешь добиться интересного итога работы. Я уверен, что получится интересный фильм, который порадует зрителей, — поделился спортсмен впечатлениями с «Реальным временем».

1 / 27 Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group

Продюсерский центр Федора Бондарчука Art Pictures Group