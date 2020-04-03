Представители туристического бизнеса Татарстана попросили Минниханова о помощи

Президент Татарстана Рустам Минниханова провел онлайн-встречу с представителями малого и среднего бизнеса туристической отрасли.

В ней приняли участие руководители крупных гостиничных комплексов в Казани и Набережных Челнах.

С каждым из них глава республики обсудил предложения для смягчения условий для бизнеса в сложившейся ситуации. В частности, предлагались отсрочка по выплате налогов, беспроцентные кредиты для выдачи заработной платы и так далее.

Представители бизнеса в ходе встречи попросили помочь в реструктуризации кредитов, пересмотре системы оплаты коммунальных платежей и т. д.

По поручению Минниханова все вопросы были взяты в работу Минэкономики РТ, ведомство должно проанализировать их и внести президенту РТ предложения по решению, сообщает пресс-служба президента РТ.