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Представители туристического бизнеса Татарстана попросили Минниханова о помощи

13:18, 03.04.2020
Представители туристического бизнеса Татарстана попросили Минниханова о помощи
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханова провел онлайн-встречу с представителями малого и среднего бизнеса туристической отрасли.

В ней приняли участие руководители крупных гостиничных комплексов в Казани и Набережных Челнах.

С каждым из них глава республики обсудил предложения для смягчения условий для бизнеса в сложившейся ситуации. В частности, предлагались отсрочка по выплате налогов, беспроцентные кредиты для выдачи заработной платы и так далее.

Представители бизнеса в ходе встречи попросили помочь в реструктуризации кредитов, пересмотре системы оплаты коммунальных платежей и т. д.

По поручению Минниханова все вопросы были взяты в работу Минэкономики РТ, ведомство должно проанализировать их и внести президенту РТ предложения по решению, сообщает пресс-служба президента РТ.

ОбществоВластьБизнесУслуги Татарстан
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