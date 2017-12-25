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ЗАО Зеленодольский Хлебокомбинат

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие основано в 1935 году. Обеспечивает продукцией Зеленодольский район, Казань, Чебоксары и Волжск. Комбинат выпускает около 40 видов хлебобулочной-продукции.

Руководитель — Гордеева Лариса Викторовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: г. Зеленодольск, Заикина,3
  • Телефон: (84371)5-89-89
  • Email: marketing.zel@mail.ru
  • Сайт: www.zelenodolsk-hleb.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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