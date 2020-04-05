«Если мы продолжим гулять, будем умирать в больших количествах»

Американская медсестра рассказала в соцсетях, в каких условиях работают американские медики, и призвала сограждан «перестать гулять и устраивать вечеринки»

Медсестра одного из госпиталей Нью-Йорка Лиа Илиас обратилась на русском языке к согражданам и бывшим соотечественникам в своем «Фейсбуке». Вернувшись домой после 12,5-часовой смены, она «не смогла молчать», рассказав о тяжелейших условиях, в которых работают сегодня медики, и о том, как важно если не помогать им, то хотя бы не мешать. То есть — самоизолироваться.

Кислорода на всех не хватит

Я хочу, чтобы люди знали и были готовы к тому, что происходит. Еще две с половиной недели назад к нам начали поступать первые больные с подозрением на коронавирус. Сейчас ситуация стала катастрофической. 90 процентов — заражены, болеют в тяжелой форме. Коронавирус просто уничтожает людей, они не могут самостоятельно дышать. Нуждаются в кислороде, иногда в стопроцентном, но мы испытываем недостаток кислородных машин.

Дело в том, что наши больницы были построены в свое время по стандартам здравоохранения, то есть между койками должно соблюдаться определенное расстояние. Соответственно, и количество кислородных машин рассчитано на размещаемых пациентов. Сейчас больные поступают в огромных количествах, поэтому койки стоят близко друг к другу. Тех, на кого машин не хватает, мы снабжаем переносным кислородом в баллонах, газ поступает в нос через трубочки. Но и этот кислород быстро заканчивается, канистры необходимо менять уже через несколько часов.

Те, кто приходит к нам с другими проблемами, находятся рядом с зараженными коронавирусом

Больницы переполнены! Те, кто приходит к нам с другими проблемами, находятся рядом с зараженными коронавирусом, и очень тяжело контролировать, чтобы не заразились и они. Остро ощущается нехватка медицинских масок. Родственники в больницу не допускаются. Помощи ниоткуда нет…

Фото rbc.ru

Постарайтесь понять, что в больницу нужно обращаться только в сложных случаях, когда вы не можете дышать. Если у вас есть боли в груди, инфаркт, инсульт — только тогда

Врачи и медперсонал перегружены работой. Медсестрам выделяют одну маску на несколько дней, она закрывает полностью нос и рот, очень давит на переносицу. Дают пластиковый фартук, шапочку и защитное средство для глаз один раз в смену. За 12 с половиной часов смены мы ели только один раз в день — позавтракали в 12 часов. Сходить в туалет тоже удалось только один раз в день. Нет возможности посмотреть за собой.

Не нужно бесконечных звонков врачам

Хочу попросить людей быть немного внимательнее. Звонят родственники, по несколько человек на одного больного. Пожалуйста, не надо! Договоритесь, пусть позвонит кто-то один. Не отвлекайте нас. Если мы не берем трубку, значит, просто физически не можем, не успеваем это сделать. Будьте немного уважительнее, не звоните по пустякам! Буквально на днях звонила женщина, кричала в трубку: «У моего мужа потерялась быстрая зарядка на телефон, срочно найдите и дайте ему!» А он лежит еле-еле, с кислородной маской на лице… Я работаю с семнадцатью больными, нет времени всем им помочь, себе помочь. Какая тут зарядка? Люди не понимают, что пока я отвечаю на звонки, кому-то становится плохо…

Постарайтесь понять, что в больницу нужно обращаться только в сложных случаях, когда вы не можете дышать. Если у вас есть боли в груди, инфаркт, инсульт — только тогда. Сейчас нет даже санитарных условий, чтобы всех принять. Многие, и медперсонал в том числе, болеют. Я сама только двое суток как вышла на работу после болезни.

Фото REUTERS (.unian.net)

Перестаньте жаловаться на скуку — люди умирают!

Прекратите ходить на всякие гулянки! Я слышала, что многие до сих пор устраивают вечеринки, справляют дни рождения и свадьбы. Ребята, поймите, это серьезно! Если будет поступать большой поток больных с отказом дыхания, у нас просто не будет возможности обеспечить их местами, масками, кислородом. Приобрести все это это сейчас невозможно. Большое количество людей будет умирать, если мы не перестанем гулять и разносить инфекцию. Те, кто перенес заболевание в легкой форме, сидите дома, выходите только по необходимости, купить продукты. Вы можете заразить тех, кто будет болеть тяжело.

Большое количество людей будет умирать, если мы не перестанем гулять и разносить инфекцию

Перестаньте жаловаться, что вам скучно. Перестаньте гулять — люди умирают! Берегите себя. Любите всех. Если у вас есть проблемы с родственниками или вы были в ссоре — начните общаться. И перестаньте звонить по 10 человек на одного больного. Извините. У меня все…