«Татнефть»: мы ценим каждого

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

В сегодняшних сложнейших условиях, когда мир столкнулся с беспрецедентной по масштабу опасностью, связанной с распространением вируса COVID-19, Компания «Татнефть» предпринимает все необходимые решительные меры для сохранения финансовой и корпоративной устойчивости.

В особый режим

В прошлую пятницу, 27 марта, руководство Группы «Татнефть» приняло решение о переводе ряда своих предприятий на особый режим работы. Было подчеркнуто, что реализуемый план мероприятий направлен на предупреждение распространения инфекции на предприятиях, обеспечивающих функционирование социально значимой инфраструктуры, снабжающих регион газом, теплом, водой.

Также на особый режим переводятся стратегически важные для энергетической безопасности страны предприятия нефтедобычи и нефтепереработки, подразумевающие непрерывное производство.

К примеру, ООО «Нижнекамская ТЭЦ» обеспечивает Нижнекамск, в котором проживает порядка 240 тыс. человек, горячей водой для отопления и горячего водоснабжения, а также снабжает АО «ТАНЕКО» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» тепловой энергией.

Если говорить об Альметьевском водоканале, то объем очищаемых сточных вод на сегодня составляет от 28 до 38 тыс. куб. м/сут.

Предприятие обслуживает не только нефтеград, но пгт Нижняя Мактама, населенные пункты Урсала, Миннибаево, Калейкино — всего более 160 тысяч человек.

К работающим на передовой

Особый режим работы подразумевает проживание сотрудников в режиме изоляции на базе детских лагерей и санаториев «Татнефти». Разработанные мероприятия касаются основного и вспомогательного персонала и предусматривают ограничение внешних контактов, минимальные контакты между сменами, снабжение материально-техническими ресурсами, продовольственными, медицинскими и иными средствами.

При этом обеспечиваются все возможные профилактические меры для предупреждения распространения вирусных инфекций. В местах временного размещения систематически проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, включающие тестирование работников на наличие вируса COVID-19, обеззараживание зданий и сооружений, специальную обработку техники, производственных территорий и мест проживания персонала. Сотрудники, переведенные на работу в режиме изоляции, получат доплату за особые условия труда.

К сотрудникам, переведенным на особый режим, обратился генеральный директор Компании Наиль Маганов. «Мы ценим каждого из вас и потому в период особой международной эпидемиологической ситуации обратились именно к тем, на кого можно положиться: к работающим на передовой, — отметил он. — За каждым освещенным окном в городе, каждым поворотом крана в доме, каждым литром бензина стоит ваш труд, особенно необходимый сегодня. Сплотившись, мы сможем обеспечить теплом, светом и водой жилые дома, больницы и поликлиники, магазины, аптеки и крупнейшие производства. От этого зависит благополучие страны, будущее всех тех, кто любит и ждет вас дома, кто гордится вами».

Наиль Маганов: «За каждым освещенным окном в городе, каждым поворотом крана в доме, каждым литром бензина стоит ваш труд, особенно необходимый сегодня. Сплотившись, мы сможем обеспечить теплом, светом и водой жилые дома, больницы и поликлиники, магазины, аптеки и крупнейшие производства. От этого зависит благополучие страны, будущее всех тех, кто любит и ждет вас дома, кто гордится вами»

Республика на самоизоляции

Собственно, с 30 марта на особый режим перешел весь Татарстан, объявлена самоизоляция для всех жителей. Не допускается проведение развлекательных, зрелищных, спортивных, выставочных, рекламных и иных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг в парках, скверах. 28 марта на территории республики была приостановлена деятельность торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков и т.д. Приостановлено бронирование мест и размещение граждан в санаториях, детских лагерях круглогодичного действия.

Право покидать места проживания и места самоизоляции имеют только те, кто работает на предприятиях непрерывного цикла, в поликлиниках и больницах, продовольственных магазинах, аптеках и других организациях, обеспечивающих жизнедеятельность.

Генеральный директор Компании «Татнефть» Наиль Маганов еще 28 марта издал приказ, в котором строго рекомендовал всем работникам Группы «Татнефть» и членам их семей не посещать места массового скопления людей; ограничить очные контакты и выходы на улицу без острой необходимости; соблюдать все профилактические меры (дезинфекция рук, применение защитных масок и т.д.); не пользоваться общественным транспортом и такси; при первых проявлениях признаков простуды вызвать врача на дом.

«Татнефть» предоставила городу свои машины ярко-красного цвета с хештегом #СТОПКОРОНАВИРУС для патрулирования городских улиц

… до 7 лет лишения свободы

Кроме того, Компания будет оказывать содействие городским службам по эффективному использованию системы «Безопасный город», городской сети видеонаблюдения и иных ИТ-решений, обеспечивающих мониторинг и распознавание лиц.

К слову, вчера Госдума РФ приняла поправки в КоАП, устанавливающие штрафы для неинфицированных россиян за нарушение режима самоизоляции. За это грозит штраф от 15 тысяч рублей и вплоть до лишения свободы до 7 лет, если в результате нарушения умирают два человека и более.



Оставайтесь дома!

С таким призывом обращаются к жителям города городские власти и Компания «Татнефть». Улицы Альметьевска патрулируют специальные машины, оснащенные громкоговорителями. Они напоминают о том, как важно соблюдать меры профилактики и не выходить из дома.

«Татнефть» предоставила городу свои машины ярко-красного цвета с хештегом #СТОПКОРОНАВИРУС для патрулирования городских улиц. Пока патруль осуществляется с 8 утра до 9 вечера. Подобные патрули делают объезды не только в Альметьевске, но и в других городах нефтяного региона. Примечательно, что после ввода таких патрулей количество людей на улицах заметно сократилось.