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ТатНИПИнефть имени В.Д.Шашина

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти (ТатНИПИнефть) публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина создан в 1956 году для научного обеспечения нефтедобычи в Татарской АССР.

Деятельность института сосредоточена в области поиска и разведки, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, строительства скважин, технологии добычи, подготовки нефти, защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии, проектирования обустройства нефтяных месторождений, промышленного и гражданского строительства.

Руководитель — Залятов Марат Марсович



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: 423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 32
  • Телефон: 85594 78 627
  • Email: info@tatnipi.ru
  • Сайт: http://www.tatnipi.tatneft.ru/

Дата последнего обновления: 19.08.2020


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