ТатНИПИнефть имени В.Д.Шашина
Общая информация
Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти (ТатНИПИнефть) публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина создан в 1956 году для научного обеспечения нефтедобычи в Татарской АССР.
Деятельность института сосредоточена в области поиска и разведки, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, строительства скважин, технологии добычи, подготовки нефти, защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии, проектирования обустройства нефтяных месторождений, промышленного и гражданского строительства.
Руководитель — Залятов Марат Марсович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 32
- Телефон: 85594 78 627
- Email: info@tatnipi.ru
- Сайт: http://www.tatnipi.tatneft.ru/
Дата последнего обновления: 19.08.2020