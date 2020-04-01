Валентина Матвиенко: «Никакой чрезвычайщины нет. Есть синхронная, оперативная работа»

Ответственность за нарушение карантина ужесточат: штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы до 7 лет

«Госдума только что приняла закон, мне звонят и спрашивают: если сейчас выйдем на улицу, то могут посадить на 7 лет?» — пытался получить разъяснения по особому режиму сенатор Сергей Лисовский. Совет Федерации накануне на внеочередном пленарном заседании одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина в условиях коронавируса. Максимальный штраф до 300 тыс. рублей, а если нарушение повлекло заражение вирусом и гибель людей — уголовное наказание до 7 лет. Впрочем, как убедился корреспондент «Реального времени», главной темой заседания стало одобрение пакета антикризисных мер в экономике.

«Никакой чрезвычайщины, естественно, нет»

Большой «антивирусный» пакет путинских инициатив повлек за собой изменения 15 федеральных законов. Их представил зампред верхней палаты Николай Журавлев, представляющий СФ в оперативном штабе правительства по противодействию коронавирусу. В пакете аккумулируются предложения регионов по предотвращению ухудшения в экономике. Изменения вносятся в закон о защите территорий от ЧС, об основных гарантиях избирательных прав, об основах туристической деятельности, о несостоятельности, об обращении лекарственных средств и других, перечислил Николай Журавлев. Главная цель — добиться стабилизации экономического положения в условиях повышенной готовности.



— Никакой чрезвычайщины, естественно, нет. Есть синхронная, оперативная работа исполнительной и законодательной власти,— пояснила Валентина Матвиенко.— Мы готовы все делать жестко, быстро, в оперативном режиме.

Главная новация заключается в том, что правительство наделяется полномочиями по введению в стране режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. При этом глава субъекта наделяется полномочиями устанавливать правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.



Большой «антивирусный» пакет путинских инициатив повлек за собой изменения 15 федеральных законов. Их представил зампред верхней палаты Николай Журавлев

— Это вводится впервые, — отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.



По его словам, органы госвласти субъектов будут сами определять обязательные правила поведения граждан в условиях режима повышенной готовности или ЧС. «Исходя из ст. 55 п. 3 Конституции и постановления Конституционного суда, ограничения прав и свобод раньше была исключительная компетенция РФ», — отметил он.



Новая форма вины по неосторожности

При этом на федеральном уровне ужесточается ответственность за нарушение карантинного режима. Эти меры преследуют две цели, пояснил Андрей Клишас. Во-первых, вводится уголовная ответственность за нарушения карантина. По его словам, появляется «новая форма вины по неосторожности». Если раньше уголовному преследованию подвергались в случае негативных последствий, то теперь при наступлении смерти по неосторожности. Ужесточение ответственности означает, что виновник может получить 7 лет заключения за нарушение карантина, если из-за его действий заразились и умерли два и более человек. Если нарушение санитарно-эпидемических правил привело к массовому заражению, но никто не погиб, то грозит штраф либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Во-вторых, в Кодексе об административных правонарушениях установлены новые штрафы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Если нарушен режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, то налагается штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей вместо прежних 500 рублей для физических лиц. Для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Если правонарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

На федеральном уровне ужесточается ответственность за нарушение карантинного режима. Эти меры преследуют две цели, пояснил Андрей Клишас

Выйду на улицу — посадят?

«Госдума только что приняла закон, мне звонят и спрашивают: если сейчас выйдем на улицу, то могут посадить на 7 лет? — начал дебаты сенатор Сергей Лисовский. — Везде говорят по соблюдение санитарно-эпидемиологических правил... Люди не всегда могут понять, что они нарушили. А там такой огромный срок!» Он призвал сенаторов и местные власти продумать, «как будут доводиться эти правила».

Эта тема взволновала и сенатора Ахмата Салпагарова. Он поинтересовался, как могут обезопасить себя от санкций этого закона те, кто работает на непрерывном производстве или в системе жизнеобеспечения. «У них наверно, должны быть специальные пропуска, чтобы они не попадали под действие этого закона», — рассуждал он.

Его поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заметив, что нюансы действия этого закона должны быть максимально точно разъяснены законодателями. «Меня сенаторы спрашивают, а когда нам выдадут пропуска? Я им привела пример. В интернете опубликовано, что самые популярные пропуска — это 5-тысячная купюра. На всякий случай с собой надо иметь», — пошутила она, признав, что не стоит перегибать палку. С другой стороны, указ мэра Москвы опубликован везде, но люди все равно его нарушают, заболевают сами и других заражают. «В данном случае речь идет о специальных ситуациях. Но незнание закона не освобождает от ответственности».

Сергей Лисовский призвал сенаторов и местные власти продумать, «как будут доводиться эти правила»

Крупный бизнес хочет тестировать работников на месте

Другой антикризисной мерой может стать снятие запрета на ввоз в Россию тест-систем для определения коронавируса. Крупные предприятия могут начать тестировать работников на месте без остановки производства. На пленарном заседании спикер СФ Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение в правительство с предложением снять ограничения: «Выходят руководители крупных компаний, представители бизнеса. Очень встревожены тем, что у нас запрет на ввоз различных тест-систем, они беспокоятся о своих рабочих, крупные заводы, что они не могут провести тестирование. Наших тест-систем пока не хватает. Они просят снять запрет, они готовы за свои деньги закупить эти тест-системы и вести регулярные тестирования рабочих», — обратилась она к представителям Министерства экономики РФ. Матвиенко предложила сделать «горячий лист» всех предложений бизнеса и на его основе принять решения, которые бы облегчили жизнь бизнесменов и минимизировали последствия пандемии коронавируса.

«Чтобы производить маски, нужно иметь лицензию. Можно на этот период оперативно принять решение и снять [требование] о необходимости лицензии на самое необходимое, что должно производиться? — призвала Матвиенко брать на себя больше смелости и ответственности. — Готовы, условно скажем, парфюмерные предприятия производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. Этих глупостей столько, их нужно снимать просто росчерком пера каждый день», — добавила спикер.

В ответ замминистра экономики РФ Александр Херсонцев сообщил, что в ближайшее время изменится разрешительный режим. «Данный закон предусматривает предложенную министерством поправку, позволяющую в текущих условиях очень быстро менять многие разрешительные режимы. Министром [экономического развития] было поручено сегодня внести в правительство предложения с планом принятия всех актов правительства под этот закон в течение недели», — сообщил он.

Матвиенко призвала брать на себя больше смелости и ответственности

Отсрочка арендных платежей и пени по долгам за ЖКХ



Кроме того, в пакет антивирусных мер включены отсрочка арендных платежей, особенности начисления и уплаты пеней в случае неполной оплаты гражданами услуг ЖКХ и взносов за капремонт. Правительство наделяется правом принимать решение о возврате туристам стоимости туристского продукта в полном объеме из фонда персональной ответственности туроператора в случае ограничения въезда и выезда туристов.

«Но не получилось бы так, чтобы из-за коронавируса начали бы пользоваться этой ситуацией недобросовестные люди, те, кто без оснований поднимает цены на продовольствие, — предостерегла Матвиенко. — Или те, кто хочет списать свои накопившиеся проблемы. Этого нельзя допускать. Мы тут один закон остановили, который пытались протащить под предлогом коронавируса. Но все, что рационально и идет на поддержку экономики, будет учитываться», — заключила она.

