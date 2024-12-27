ИИ сократил показы нерелевантных объявлений в два раза

Новая версию поиска Avito Ranker 3 с собственной технологией ранжирования с помощью искусственного интеллекта сократила выдачу нерелевантных объявлений в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Авито.

Теперь время размещения перестало быть ключевым фактором для поиска. В результате обновления продавцы больше не смогут искусственно поднимать объявления наверх поисковой выдачи, постоянно обновляя время публикации. Это поможет очистить поисковую выдачу от неподходящих предложений.

Новый алгоритм анализирует более 100 факторов, среди которых рейтинг, отзывы, цена и персональные предпочтения покупателя.

— Чем выше будет позиция объявления в поисковой выдаче, тем больше шансов привлечь покупателей — по нашим данным, на первые 10 предложений в результатах поиска приходится до 60% всех просмотров и заказов, — комментирует Иван Зимин, старший директор по продукту Авито.

В компании также отметили, что пользователи стали на 17% чаще переходить из поиска в объявления и чаще совершать покупки — эта конверсия выросла до 25%.