Российский форвард Воронков оформил дубль за «Коламбус» в НХЛ
Российский нападающий Дмитрий Воронков забил два гола в матче за «Коламбус» в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для хоккеиста это второй дубль подряд в текущем сезоне.
Воронков забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче с «Бостоном» (6:2). Также 3 (1+2) очка в составе «Коламбуса» набрал форвард Кирилл Марченко.
Экс-нападающий «Ак Барса» Воронков довел свой лицевой счет в текущем сезоне до 12 голов и 10 ассистов в 27 матчах чемпионата НХЛ. Ранее форвард дважды отличился в игре с «Монреалем» (5:4).
Права на Воронкова в России закреплены за «Ак Барсом». В основном составе казанского клуба нападающий провел пять сезонов до отъезда в НХЛ.
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