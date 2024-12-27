Форвард «Салавата Юлаева» Пустозеров перешел в «Ак Барс»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» договорились о переходе нападающего Алексея Пустозерова. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В результате сделки клуб из Уфы получил за игрока денежную компенсацию.

24-летний Пустозеров является воспитанником челябинского «Трактора». В КХЛ нападающий дебютировал в составе «Салавата Юлаева» в 2020 году. На взрослом уровне хоккеист выступал только за уфимскую команду.

В текущем сезоне Пустозеров не играл из-за контрактных вопросов с «Салаватом Юлаевым». В предыдущем чемпионате форвард забил один гол и отдал пять ассистов в 38 играх.



Зульфат Шафигуллин