Роскомнадзор получил более 135 тысяч заявок на регистрацию соцсетей

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Роскомнадзор получил более 135 тысяч заявлений о регистрации каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией свыше 10 тысяч пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. На данный момент зарегистрировано 49 тысяч заявок, а более 30 тысяч были отклонены.

Роскомнадзор напомнил, что пока не предусмотрена ответственность за неисполнение требований закона о регистрации каналов, чья аудитория превышает 10 тысяч человек. По закону, владельцы таких каналов должны были передать информацию в ведомство с 1 ноября.

Закон о верификации блогеров и страниц в соцсетях с 10 тысячами подписчиков был принят российскими властями летом 2024 года. Владельцы платформ, чьи данные не будут внесены в реестр, не смогут размещать рекламу и собирать донаты.

Рената Валеева