«Ак Барс» сыграет с лидером Востока «Трактором» в Казани

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча с лидером Восточной конференции начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ак Барс» после 36 матчей занимает третье место в турнирной таблице Востока, набрав 48 очка. Команда Анвара Гатиятулина проиграла в последней игре чемпионата минскому «Динамо» со счетом 1:5.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Трактор» лидирует в Восточной конференции с 52 очками в 39 матчах. Перед выездом в Казань команда Бенуа Гру уступила «Автомобилисту» (1:3) в уральском дерби. В четырех последних играх на выезде челябинцы одержали лишь одну победу.

В октябре «Трактор» обыграл в Челябинске «Ак Барс» со счетом 3:1. Всего в очном противостоянии команды провели 68 матчей, в 42 из которых побеждали казанцы. «Ак Барс» ни разу не проиграл «Трактору» в Казани в основное время с января 2019 года. Казанцы с того времени выиграли восемь матчей при одном поражении по буллитам.

Прямую трансляцию матча из столицы Татарстана покажет местный телеканал ТНВ.

Зульфат Шафигуллин