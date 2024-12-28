В КХЛ официально закрылось трансферное окно до конца сезона

Фото: Динар Фатыхов

В ночь с пятницы на субботу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) официально закрылось трансферное окно. Команды не смогут подписывать новых хоккеистов до конца текущего сезона.

В последний день трансферного рынка в КХЛ состоялось 15 сделок. В том числе обмены игроков, трансферы и подписание свободных агентов.

«Ак Барс» в дедлайн обменял защитника Дмитрия Юдина в СКА, получив взамен игрока обороны Степана Фальковского. Также казанцы выкупили контракт нападающего Алексея Пустозерова из «Салавата Юлаева».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Экс-форвард казанцев Александр Бурмистров перешел в московское «Динамо». Хоккеист с начала сезона оставался без клуба в статусе неограниченно свободного агента.

Самой громкой сделкой дедлайна стал переход нападающего СКА Василия Глотова в «Трактор». Челябинцы отдали за форварда защитника сборной России Илью Карпухина и права на вратаря Руслана Хажеева. Также в «Трактор» по условиям сделки перешел защитник Арсений Коромыслов.

Регулярный чемпионат КХЛ продлится до 23 марта 2025 года, команды проведут по 68 матчей. Плей-офф Кубка Гагарина пройдет с 26 марта по 25 мая 2025 года. До этого времени команды не смогут оформлять новые трансферные сделки.

Зульфат Шафигуллин