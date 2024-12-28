Правительство запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенниками

Фото: Мария Зверева

Правительство России отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны, что было популярным инструментом у телефонных мошенников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Эта технология, как отметили в правительстве, позволяла мошенникам подменять номера, выходя на связь через интернет с пользователями стационарных или мобильных сетей.

— Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи, — пояснили в кабмине.

В правительстве подчеркнули, что данное решение никак не повлияет на обычных пользователей. Звонки через мессенджеры, использующие специальные программы для общения через интернет без выхода на сети стационарной и мобильной телефонной связи, останутся доступны.

Рената Валеева