В Казани временно приостановили работу аэропорта
В аэропорту Казань с 06.00 ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.
Накануне воздушная гавань в столице Татарстана также была закрыта с 06.00. Задержаны два рейса на вылет, а также перенесены 12 рейсов на прилет в связи с временными ограничениями.
Подобная ситуация наблюдалась 25 декабря.
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