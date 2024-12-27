ЦСКА продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

Фото: Динар Фатыхов

ЦСКА по буллитам обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Ильи Воробьева продлила победную серию до десяти игр подряд.

В составе «Нефтехимика» голом отметился Евгений Митякин. У ЦСКА отличился Максим Соркин. Решающий буллит у победителей реализовал Денис Гурьянов.

Для форварда гостей Станислава Галиева эта встреча стала 500-й на уровне КХЛ. Ранее нападающий перешел в клуб после ухода из «Авангарда».

ЦСКА не проигрывает в чемпионате с 25 ноября, когда армейцы уступили в Москве казанскому «Ак Барсу». В декабре команда Ильи Воробьева победила во всех девяти матчах, еще один раз армейцы выиграли в концовке ноября.

До конца 2024-го года «Нефтехимик» проведет еще одну игру — 30 декабря дома с «Трактором».

Зульфат Шафигуллин