ЦСКА продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Нефтехимик»
ЦСКА по буллитам обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Ильи Воробьева продлила победную серию до десяти игр подряд.
В составе «Нефтехимика» голом отметился Евгений Митякин. У ЦСКА отличился Максим Соркин. Решающий буллит у победителей реализовал Денис Гурьянов.
Для форварда гостей Станислава Галиева эта встреча стала 500-й на уровне КХЛ. Ранее нападающий перешел в клуб после ухода из «Авангарда».
ЦСКА не проигрывает в чемпионате с 25 ноября, когда армейцы уступили в Москве казанскому «Ак Барсу». В декабре команда Ильи Воробьева победила во всех девяти матчах, еще один раз армейцы выиграли в концовке ноября.
До конца 2024-го года «Нефтехимик» проведет еще одну игру — 30 декабря дома с «Трактором».
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