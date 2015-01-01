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Рафаэль Хакимов. «Мозаика воспоминаний»

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Рафаэль Хакимов. «Мозаика воспоминаний»

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Мозаика воспоминаний». Историк повествует в ней об интересных эпизодах своей жизни и делится размышлениями о современных реалиях. «Реальное время» публикует отрывки из этого сочинения.

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