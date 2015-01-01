Рафаэль Хакимов. «Мозаика воспоминаний»
Сюжет 10 материалов
Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Мозаика воспоминаний». Историк повествует в ней об интересных эпизодах своей жизни и делится размышлениями о современных реалиях. «Реальное время» публикует отрывки из этого сочинения.
- Рафаэль Хакимов: «В нашу пользу сработала крестьянская психология руководителей республики» «Мозаика воспоминаний» татарстанского историка. Часть 10-я
- Рафаэль Хакимов: «Фаузия Байрамова очень театрально голодала на площади Свободы» «Мозаика воспоминаний» татарстанского историка. Часть 8-я
- Рафаэль Хакимов: «Зачем завозить так далеко водку к мусульманам? Непонятно» «Мозаика воспоминаний» татарстанского историка. Часть 6-я
- «Гаяза Исхаки путают с каким-то ублюдком. Нельзя его запрещать» «Мозаика воспоминаний» Рафаэля Хакимова. Часть 4-я
- Рафаэль Хакимов: «В советское время Казани явно не везло с архитекторами» «Мозаика воспоминаний» татарстанского историка. Часть 2-я