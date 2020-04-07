Развитие ЭТП в России вышло на новый уровень

А ЭТП ONLINECONTRACT вошла в десятку сильнейших в стране

Фото: пресс-служба ЭТП ONLINECONTRACT

На прошедшей в Москве конференции «Электронные торговые площадки в России: интенсивное развитие» подвели результаты перехода бизнеса на электронные закупки. Приятные новости: ЭТП ONLINECONTRACT вышла на девятое место в стране по уровню удовлетворенности корпоративных заказчиков качеством услуг.

600 крупнейших компаний выбрали электронные закупки

Согласно данным аналитической службы RAEX, в 2019 году бизнес продолжал переходить на электронные закупки. Прямые закупки без электронных торгов переходят в разряд анахронизма. В 2018—2019 годах рынок ЭТП рос, практически полностью восстановившись после недолгого спада в 2017-м. Рост происходит не скачками: он умеренный, но стабильный. На сегодняшний день 82% компаний из топ-200 рейтинга RAEX-600 используют электронные закупки (в 2018 году их было 78%). Среди 600 опрошенных экспертами RAEX компаний подавляющее большинство респондентов подтверждают, что в электронной форме проводят боле 80% закупочных процедур.

Крупный ретейл остается ключевым сектором рынка, обеспечивающим прирост корпоративных заказчиков на ЭТП. В 2019 году ровно половина компаний, впервые внедривших у себя электронные закупки, — это компании розничной и оптовой торговли.

Тренд последних лет — перевод на электронную платформу закупок малого объема, причем во всех сегментах рынка: и среди коммерческих закупок, и по 223-ФЗ, и по 44-ФЗ. Именно «мелкая рутина» становится болевой точкой в корпоративных закупках и на ней с помощью укрупнения лота и перевода его на электронные торги можно сэкономить колоссальные средства. Один из участников конференции, представитель крупной ЭТП, привел пример: его клиент выяснил, что на согласование и проведение «бумажной» закупки ручек на 3 000 он тратит 50 000 рублей.

Тренд последних лет — перевод на электронную платформу закупок малого объема, причем во всех сегментах рынка

Конкуренция между ЭТП

Придя на электронную торговую площадку, компания может оценить ее удобство, уровень конкуренции на площадке — и если что-то ее не устраивает, найти другого оператора ЭТП. Таким образом, компании мигрируют между ЭТП, находясь в поиске самой удобной, эффективной и конкурентной площадки. 70% заказчиков выбирают крупнейшие независимые площадки, отказываясь от услуг площадок корпоративных.

Дело в том, что корпоративные площадки не всегда удерживают высокое качество услуг: правило внутренней конкуренции действует и здесь. У независимой ЭТП всегда есть стимул развивать сервисы, улучшать технические возможности и обеспечивать максимально полный спектр информационных услуг. Современная ЭТП — не просто платформа для электронных торгов, сейчас она ведет и консалтинговое сопровождение. И от того, насколько комплексно построена в компании работа с корпоративным клиентом, зависит то, насколько он будет удовлетворен.

ЭТП ONLINECONTRACT — в числе лидеров

Пожалуй, один из главных информационных поводов конференции — обновление ежегодного рейтинга электронных торговых площадок от RAEX, составленного по итогам опроса крупнейших российских компаний. На рынке России действует несколько десятков независимых ЭТП, и до консолидации рынка еще далеко.

Но уже выявлен ряд самых крупных и стабильных операторов рынка электронных закупок. ЭТП ONLINECONTRACT выросла в рейтинге, по сравнению с 2018 годом: с 12-го места по общему уровню удовлетворенности заказчиков преодолела сразу три позиции, поднявшись на девятую строчку, показав лучшую динамику среди других участников рейтинга.

Если исключить из рейтинга те площадки, которые аккредитованы государством на проведение закупок по 44-ФЗ, то ONLINECONTRACT смело мог бы рассчитывать на четвертое место.

Общая удовлетворенность клиентов услугами ЭТП складывается из целого ряда показателей. Все они отражены в отдельных подрейтингах. В каждом из них ONLINECONTRACT занимает высокие места и неизменно удерживается в десятке лучших в России.

По уровню конкуренции в торговых процедурах компаний ЭТП ONLINECONTRACT занимает четвертую позицию в рейтинге. Ведь залог успешного проведения закупок и существенного снижения издержек клиентов — обеспечение максимально высокого уровня конкурентности поставщиков. Также на четвертом месте площадка находится в списке ЭТП, предоставляющих наиболее гибкий и широкий торгово-закупочный функционал. По полноте и удобству возможностей контроля и аналитики закупок ONLINECONTRACT удерживает седьмое место, по широте и качеству дополнительных сервисов — шестое. Также ЭТП находится в десятке лучших площадка по качеству клиентской и технической поддержки, уровню информационной безопасности, удобству навигации по сайту.

Секреты успеха от ONLINECONTRACT

Как рассказал Александр Гуров, директор ЭТП ONLINECONTRACT, улучшение качества клиентских сервисов дает свои плоды: за 2019 год регистрация новых клиентов на площадке выросла на треть. Количество заказчиков выросло на 12%, а средняя стоимость закупки — на 21%. Сегодня клиенты ЭТП ONLINECONTRACT — это более 60 000 компаний из 63 регионов России и 73 стран мира!

Как рассказал Александр Гуров, директор ЭТП ONLINECONTRACT, улучшение качества клиентских сервисов дает свои плоды: за 2019 год регистрация новых клиентов на площадке выросла на треть. Фото realnoevremya.ru

Ключевые клиенты и эксперты ONLINECONTRACT выделяют следующие составляющие успеха ONLINECONTRACT на рынке:

Площадка развивает не только прямую деятельность по обеспечению закупок, но и консалтинговые услуги для клиентов. Каждому клиенту предоставляется персональное обслуживание. Персональный подход помогает переосмыслить и перенастроить бизнес-процессы компании, находятся болевые точки. Результаты потрясающие: экономия на самых простых, казалось бы, вещах при переходе на электронные площадки помогает компаниям сэкономить в среднем 30% средств!

Успех площадки обусловлен не только ростом качества услуг, но и активным выходом в регионы. ONLINECONTRACT сегодня — это крупнейшая ЭТП в сегменте коммерческих закупок в ПФО. И несмотря на то, что большую долю закупок обеспечивают Приволжский федеральный округ и Республика Татарстан, клиенты приходят на площадку из разных регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Урала.

ЭТП ONLINECONTRACT активно использует такой инструмент как годовые планы закупок (ГПЗ), где содержатся данные о том, что именно и в каком объеме предприятия планируют закупать. Важно донести до компании значимость своевременного планирования и размещения этих планов в открытых источниках, чтобы сформировать максимально конкурентную среду из поставщиков. Например, сегодня на ЭТП ONLINECONTRACT поставщиков ждут закупки ведущих предприятий России на сумму свыше 25 миллиардов рублей. Более 91% планируемого объема закупок еще готовится к размещению. Поставщики уже сейчас могут их изучить, чтобы своевременно подготовиться к закупочным процедурам.

Резюмируя, можно отметить, что проникновение электронных торговых площадок в закупочную деятельность предприятий становится все больше. Теперь не только крупные компании, но и субъекты МСП проявляют искреннюю заинтересованность в электронных торгах.

Сегодня в конкурентной борьбе побеждают те, кто умеет не только продавать, но и экономить. А это легко можно сделать практически на любом предприятии, выстроив эффективную и бесперебойную систему закупок. Например, с помощью электронной торговой площадки. Бесплатно зарегистрируйтесь и оцените преимущества ЭТП ONLINECONTRACT.

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