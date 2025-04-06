Спортсмен из Татарстана Никита Шлейхер завоевал бронзу на Кубке мира в Мексике

Фото: Ринат Назметдинов

Спортсмен казанского «Синтеза» Никита Шлейхер в паре с Русланом Терновым завоевал бронзовую медаль в синхронных прыжках с вышки на этапе Кубка мира по прыжкам в воду, который проходит в Гвадалахаре, Мексика. Об этом сообщили на «МатчТВ».

Российский дуэт уступил китайским прыгунам Чжу Цзыфэну и Чэн Ликуну, занявшим 1-е место, и мексиканцам Рандалу Вильярсу Вальдесу и Кевину Берлину Рейесу, ставшим вторыми.

Шлейхер и Терновой набрали 400,32 балла за шесть прыжков, выступая на турнире в нейтральном статусе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что российские спортсмены завоевали 10 медалей на International Divers Day по прыжкам в воду в немецком Ростоке. Международный турнир в Германии стал для прыгунов из России первым после отстранения с весны 2022 года.

Четыре медали в Ростоке завоевал Никита Шлейхер — два золота, серебро и бронзу.

Анастасия Фартыгина