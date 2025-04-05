«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» в Кубке Гагарина
Команда Анвара Гатиятулина разгромила дома уральцев
«Ак Барс» разгромил в Казани «Автомобилист» со счетом 5:1 в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина забросила четыре шайбы в стартовом периоде встречи.
В составе «Ак Барса» голы забили Эрик О’Делл (дважды), Александр Барабанов, Митчелл Миллер и Никита Дыняк. У гостей отличился Данил Романцев за две минуты до конца третьего периода. Вратарь Тимур Билялов провел весь матч. «Автомобилист» поменял голкипера Евгения Аликина после четырех пропущенных шайб.
Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин не появлялся в третьем периоде матча. По некоторым данным, нападающий получил повреждение в одном из игровых эпизодов в концовке второй двадцатиминутки.
Встречу пропустили нападающие «Ак Барса» Семен Кошелев и Егор Коршков.
Счет в серии сравнялся, решающий седьмой матч состоится в Екатеринбурге 7 апреля в 17.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне «Автомобилист» выбил «Ак Барс» в первом раунде Кубка Гагарина, обыграв в пяти играх с общим счетом 4:1.
«Ак Барс» — «Автомобилист» — 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Голы:
1:0 Дыняк (Марченко, 02:22)
2:0 Миллер (Семенов, 03:33)
3:0 Барабанов (Галимов, 04:55)
4:0 О'Делл (Князев, 12:02)
5:0 О'Делл (Семенов, Лямкин, 32:25)
5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин, 57:17)
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