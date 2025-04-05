«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» в Кубке Гагарина

Команда Анвара Гатиятулина разгромила дома уральцев

«Ак Барс» разгромил в Казани «Автомобилист» со счетом 5:1 в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина забросила четыре шайбы в стартовом периоде встречи.



В составе «Ак Барса» голы забили Эрик О’Делл (дважды), Александр Барабанов, Митчелл Миллер и Никита Дыняк. У гостей отличился Данил Романцев за две минуты до конца третьего периода. Вратарь Тимур Билялов провел весь матч. «Автомобилист» поменял голкипера Евгения Аликина после четырех пропущенных шайб.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин не появлялся в третьем периоде матча. По некоторым данным, нападающий получил повреждение в одном из игровых эпизодов в концовке второй двадцатиминутки.

Встречу пропустили нападающие «Ак Барса» Семен Кошелев и Егор Коршков.

Счет в серии сравнялся, решающий седьмой матч состоится в Екатеринбурге 7 апреля в 17.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Автомобилист» выбил «Ак Барс» в первом раунде Кубка Гагарина, обыграв в пяти играх с общим счетом 4:1.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Голы:

1:0 Дыняк (Марченко, 02:22)

2:0 Миллер (Семенов, 03:33)

3:0 Барабанов (Галимов, 04:55)

4:0 О'Делл (Князев, 12:02)

5:0 О'Делл (Семенов, Лямкин, 32:25)

5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин, 57:17)

Зульфат Шафигуллин